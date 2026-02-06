Tragikus hirtelenséggel elhunyt az M1 híradósa

Tragikus hirtelenséggel, 45 éves korában elhunyt Kontra György, aki az M1 aktuális csatornán a Híradó bemondójaként és a Világhíradó műsorvezetőjeként vált országosan ismertté – számolt be róla a Blikk.

a híradós halálával kapcsolatban egyelőre nem közöltek részleteket.

Kontra György közel három évtizede dolgozott a médiában. 2015-ben került az MTVA-hoz. A Blikk úgy tudja, néhány hónappal ezelőtt munkahelyet váltott, a Mathias Corvinus Collegium budapesti központjában dolgozott multimédiás csoportvezetőként.

Borítókép: Kontra György, az M1 Híradó bemondója a vizuális megjelenésében megváltozott 4-es stúdióban a közmédia Kunigunda úti gyártóbázisán 2020. március 15-én (Fotó: MTI/Illyés Tibor)