„Az a gondolat, hogy a magyarok bármit is megvédjenek Ukrajna törekvéseitől, felettébb nevetséges” – írta egy közösségimédiás bejegyzésben Olekszij Kopitko ukrán védelmi szakértő. Kopitko a közelmúltig szoros munkakapcsolatban állt Olekszij Reznyikov korábbi védelmi miniszterrel, tehát aktívan részt vett a minisztérium kommunikációs stratégiájának kialakításában és a háborús események elemzésében, ezért szavainak nagyobb a súlya, mint egy mezei kommentelőének, mutatott rá legfrissebb anyagában az Ellenpont.

Fotó: AFP

A portál cikke szerint a volt minisztériumi tanácsadó ezután felsorolt jó néhány, az ukrán különleges műveleti erők (SSO) által az orosz haderőnek okozott csapást az elmúlt napokból. Kopitko ezekkel a példákkal szerette volna érzékeltetni, hogy ha az ukrán hadsereg képes komoly sebeket ejteni az orosz védelmen, akkor könnyű dolga lenne Magyarországgal szemben.

Figyeljük meg: a mieink minden éjjel szétvernek valami értékeset a megszállt Krímben. Az oroszok védelme pedig két-három nagyságrenddel erősebb és képzettebb, mint Magyarországé, még a NATO-tagsága ellenére is

– írta Kopitko, aki ezek után meglehetősen arcátlan módon kéretlen tanácsokkal látta el a magyar kormányfőt is, mondván, „Orbánnak érdemes lenne innia valamilyen nyugtatóteát, és visszafognia a kreativitását”.

Kopitko még ennyivel sem érte be, fenyegetődzésbe kezdett, mondván: az ukránok emlékeznek „az orbáni fegyveres testületek egészségtelen mozgolódásaira 2022 februárjában és márciusában”, s azzal riogat, hogy ha „most bármiféle forrongás kezdődik, Ukrajna másodszorra nem fogadja el a »humanitárius« kifogásokat”.

Vagyis az ukrán védelmi minisztérium tanácsadója katonai csapással fenyegette meg Magyarországot és Orbán Viktort

– hívta fel a figyelmet az Ellenpont.

Ez azért is vérlázító, mert a két ország közötti feszültséget aktuálisan az okozza, hogy Ukrajna nem hajlandó újranyitni a Magyarország számára stratégiailag fontos Barátság kőolajvezetéket, miközben Magyarország évek óta humanitárius segítséget nyújt az ukrán menekülteknek, és az ország villamos energiájának nagyobb részét még most is hazánk szállítja.