Szijjártó Péter: Az ukránok bevallották, hogy politikai okok miatt blokkolják a kőolajszállítást + videó

ZelenszkijzsarolásBarátság-kőolajvezetékOrbán Viktorkatonai fenyegetés

Az ukrán védelmi minisztérium tanácsadója katonai csapással fenyegette meg Magyarországot és Orbán Viktort

Magyarország elleni támadással fenyegetőzik Olekszij Kopitko ukrán védelmi tanácsadó, aki nemrég még egy ukrán miniszter mellett dolgozott. Kopitko szerint ha az ukrán hadsereg képes szembeszállni az oroszokkal, akkor Magyarországgal könnyedén elbánna, ezért azt javasolta Orbán Viktornak, hogy „fogja vissza kreativitását”.

Magyar Nemzet
Forrás: Ellenpont2026. 02. 26. 17:37
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Petras Malukas/AFP
„Az a gondolat, hogy a magyarok bármit is megvédjenek Ukrajna törekvéseitől, felettébb nevetséges” – írta egy közösségimédiás bejegyzésben Olekszij Kopitko ukrán védelmi szakértő. Kopitko  a közelmúltig szoros munkakapcsolatban állt Olekszij Reznyikov korábbi védelmi miniszterrel, tehát aktívan részt vett a minisztérium kommunikációs stratégiájának kialakításában és a háborús események elemzésében, ezért szavainak nagyobb a súlya, mint egy mezei kommentelőének, mutatott rá legfrissebb anyagában az Ellenpont.

Zelenszkij kijevi irodájában adott interjújában világossá tette, hogyan próbál hatni az amerikai elnökre
Fotó: AFP

A portál cikke szerint a volt minisztériumi tanácsadó ezután felsorolt jó néhány, az ukrán különleges műveleti erők (SSO) által az orosz haderőnek okozott csapást az elmúlt napokból. Kopitko ezekkel a példákkal szerette volna érzékeltetni, hogy ha az ukrán hadsereg képes komoly sebeket ejteni az orosz védelmen, akkor könnyű dolga lenne Magyarországgal szemben.

Figyeljük meg: a mieink minden éjjel szétvernek valami értékeset a megszállt Krímben. Az oroszok védelme pedig két-három nagyságrenddel erősebb és képzettebb, mint Magyarországé, még a NATO-tagsága ellenére is

– írta Kopitko, aki ezek után meglehetősen arcátlan módon kéretlen tanácsokkal látta el a magyar kormányfőt is, mondván, „Orbánnak érdemes lenne innia valamilyen nyugtatóteát, és visszafognia a kreativitását”.

Kopitko még ennyivel sem érte be, fenyegetődzésbe kezdett, mondván: az ukránok emlékeznek „az orbáni fegyveres testületek egészségtelen mozgolódásaira 2022 februárjában és márciusában”, s azzal riogat, hogy ha „most bármiféle forrongás kezdődik, Ukrajna másodszorra nem fogadja el a »humanitárius« kifogásokat”.

Vagyis az ukrán védelmi minisztérium tanácsadója katonai csapással fenyegette meg Magyarországot és Orbán Viktort

– hívta fel a figyelmet az Ellenpont. 

Ez azért is vérlázító, mert a két ország közötti feszültséget aktuálisan az okozza, hogy Ukrajna nem hajlandó újranyitni a Magyarország számára stratégiailag fontos Barátság kőolajvezetéket, miközben Magyarország évek óta humanitárius segítséget nyújt az ukrán menekülteknek, és az ország villamos energiájának nagyobb részét még most is hazánk szállítja.

Hetek óta támadják Magyarországot

Orbán Viktor csütörtök reggel nyílt levelet írt Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek, amelyben felszólította az ukrán elnököt, hogy azonnal nyissa meg a Barátság kőolajvezetéket, és tartózkodjon a Magyarország energiabiztonsága elleni további támadásoktól.

Néhány nappal ezelőtt beszámoltunk arról, hogy lelövéssel és börtönnel fenyegették meg a magyar miniszterelnököt az ukránok , miután hazánk leállította a gázolajszállítást Ukrajnába, és Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kinyilvánította, hogy Magyarország mindaddig blokkolja az uniós hitelcsomagot és a 20. szankciós csomagot, amíg újra nem indul a vezetéken az olaj.

Borítókép: Volodimir Zelenszkij (Fotó: Petras Malukas/AFP)


