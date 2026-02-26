Félmúlt: Nürnberg

A nürnbergi per a világtörténelem egyik, ha nem a legismertebb pere, amelynek során a náci főbűnösök kerültek a vádlottak padjára.

Miben volt precedens nélküli? Miért éppen Nürnbergben tartották, és milyen ellentmondások övezik? Hogy ábrázolja a 80 évvel ezelőtt zajló pert a Russel Crowe főszereplésével mozikban futó új, Nürnberg című film? Többek között ezekre a kérdésekre keressük a választ a legújabb Félmúltban.

Az adásban Baczoni Dorottya, a XX. Század Intézet igazgatója és Balogh Gábor, a Terror Háza Múzeum vezető történésze járja körül a témát.