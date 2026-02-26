Rendkívüli

Szijjártó Péter: Az ukránok bevallották, hogy politikai okok miatt blokkolják a kőolajszállítást + videó

Közvilágítás nélkül marad egy község, mert nincs pénz befizetni a villanyszámlát

Közvilágítás nélkül marad márciustól a hét falu alkotta erdélyi Nagyalmás (Almasu Mare) község, miután nincs pénze a villanyszámla kifizetésére – közölte csütörtökön Aron Zaharie, a Fehér megyei község polgármestere.

Forrás: MTI2026. 02. 26. 16:31
Az erdélyi elöljáró a News.ro hírportálnak úgy nyilatkozott: csütörtökön értesítette a szolgáltatót, hogy kapcsolja le a közvilágítást a községközpontban és a hozzá tartozó másik hat településen, mivel az önkormányzatnak nincs pénze a szolgáltatás árának kifizetésére.

Az Erdélyi-érchegységben, Zalatnától tíz kilométerre található Nagyalmás községet összesen 1250-en lakják. A Nemzeti Liberális Párthoz (PNL) tartozó elöljáró szerint a polgármesteri hivatal azután maradt pénz nélkül, hogy a helyi önkormányzati testületben hónapok óta nem sikerült elfogadtatni a helyi adók emelésére vonatkozó határozattervezetet, így a községvezetés nem tudja begyűjteni az adókat.

A bukaresti kormány által még tavaly decemberben elrendelt adóemelésről hétszer próbált meg döntést hozni a kilenctagú testület, azonban öt önkormányzati képviselő nem hajlandó támogatni azt. A Szociáldemokrata Párt (PSD), a Jobboldal Ereje és a Mentsétek Meg Romániát Szövetség (USR) egy-egy, valamint a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) két önkormányzati képviselőjének ellenkezése amiatt sem érthető, mivel az adókat a törvény által megengedett minimális szintre emelnék – nyilatkozta az elöljáró.

Nagyalmás község vezetése március elsejétől kérte a közvilágítás lekapcsolását a község összes településén meghatározatlan időre. Aron Zaharie polgármester szerint a szolgáltató csütörtökön közölte, hogy eleget tesz a kérésnek.

Az elöljáró szerint a községnek a szemétszállításra, valamint a polgármesteri hivatal alkalmazottainak a bérére sincs pénze.

Romániában az elmúlt hónapokban felháborodást okozott a lakosság körében az ingatlan- és gépkocsiadó decemberi emelése. A bukaresti kormány kérésre megvalósult adóemelés Székelyföldön tiltakozáshullámot eredményezett.

A Bolojan-kabinet tavaly életbe léptetett intézkedése nyomán Romániában idén 70-80 százalékkal emelkedett az ingatlantulajdonra kivetett éves adó mértéke, és átlagosan hasonló nagyságú, a szennyezés mértékétől függő emelést irányoztak elő a gépjárműadó esetében is. A bukaresti kormány azzal indokolta az intézkedést, hogy az önkormányzatok a magas költségvetési hiány miatt már nem számíthatnak arra, hogy továbbra is a központi költségvetésből fedezik majd folyamatosan emelkedő kiadásaikat.

A Bolojan-kabinet a Romániai Magyar Demokrata Szövetség kérésére az állami költségvetés közeljövőben várható elfogadásakor kedvezmények jóváhagyásával készül ellensúlyozni korábbi népszerűtlen döntését.
 

