Közvilágítás nélkül marad egy község, mert nincs pénz befizetni a villanyszámlát

Az erdélyi elöljáró a News.ro hírportálnak úgy nyilatkozott: csütörtökön értesítette a szolgáltatót, hogy kapcsolja le a közvilágítást a községközpontban és a hozzá tartozó másik hat településen, mivel az önkormányzatnak nincs pénze a szolgáltatás árának kifizetésére.

Az Erdélyi-érchegységben, Zalatnától tíz kilométerre található Nagyalmás községet összesen 1250-en lakják. A Nemzeti Liberális Párthoz (PNL) tartozó elöljáró szerint a polgármesteri hivatal azután maradt pénz nélkül, hogy a helyi önkormányzati testületben hónapok óta nem sikerült elfogadtatni a helyi adók emelésére vonatkozó határozattervezetet, így a községvezetés nem tudja begyűjteni az adókat.