A balatonszemesi önkormányzat fáját osztogatta szociális tűzifaként a Tisza jelöltje?

Balatonszemesen elszámolási vita alakult ki egy önkormányzati fakivágás kapcsán, miután a helyi vezetés szerint a kitermelt, hasznosítható fa értékét nem vonták le a kivitelező számláiból – írta a Sonline.

A polgármester szerint nem kizárt, hogy a kivágott fa a Tisza Párt siófoki országgyűlési képviselőjelöltjéhez, Csatári Ernőhöz került, aki aztán szociális tűzifaként osztotta tovább.

Az önkormányzat ezért kizárta a vállalkozót a további fakivágási munkákból, és új szerződő partner kereséséről döntött.

A polgármester rámutatott: a 2023–2024-es időszakban kifizetett majdnem 14 millió forintból a hasznos fa értékét egyáltalán nem vonták le, ami szerintük elszámolási hiányosságokra utal.