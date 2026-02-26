Rendkívüli

Szijjártó Péter: Az ukránok bevallották, hogy politikai okok miatt blokkolják a kőolajszállítást + videó

csatári ernőtisza pártbalatonszemes

A balatonszemesi önkormányzat fáját osztogatta szociális tűzifaként a Tisza jelöltje?

Balatonszemes önkormányzata vitatja, hogy a helyi kivágott fa értékét levonták volna a kivitelező számláiból, és nem zárja ki, hogy az anyag a Tisza Párt siófoki jelöltjéhez került szociális tűzifaként.

Magyar Nemzet
2026. 02. 26. 17:41
Illusztráció Fotó: Skygonlib Forrás: Shutterstock
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Balatonszemesen elszámolási vita alakult ki egy önkormányzati fakivágás kapcsán, miután a helyi vezetés szerint a kitermelt, hasznosítható fa értékét nem vonták le a kivitelező számláiból – írta a Sonline.

Stacked firewood pile situated in natural woodland setting. A neatly arranged stack of split firewood logs lies on the forest ground among trees The wood is freshly cut and piled to dry in a natural
Fotó: Amrita Atma/Shutterstock

 A polgármester szerint nem kizárt, hogy a kivágott fa a Tisza Párt siófoki országgyűlési képviselőjelöltjéhez, Csatári Ernőhöz került, aki aztán szociális tűzifaként osztotta tovább.

Az önkormányzat ezért kizárta a vállalkozót a további fakivágási munkákból, és új szerződő partner kereséséről döntött. 

A polgármester rámutatott: a 2023–2024-es időszakban kifizetett majdnem 14 millió forintból a hasznos fa értékét egyáltalán nem vonták le, ami szerintük elszámolási hiányosságokra utal. 

Az önkormányzat szerint felmerült a gyanú, hogy a fa a Tisza Párt jelöltjénél köthetett ki, aki így aztán az önkormányzat kontójára „jótékonykodott”.

 

Borítókép: Illusztráció (Forrás: Shutterstock)


További játékainkhoz kattintson ide!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Magyar Nemzet
idezojelekgazdaság

EBRD: régiós élmezőnybe kerül a magyar gazdaság

Magyar Nemzet avatarja

Hazánkkal ellentétben nem sok jót vár Románia teljesítményétől a bank előrejelzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu