A balatonszemesi önkormányzat fáját osztogatta szociális tűzifaként a Tisza jelöltje?

Balatonszemesen elszámolási vita alakult ki egy önkormányzati fakivágás kapcsán, miután a helyi vezetés szerint a kitermelt, hasznosítható fa értékét nem vonták le a kivitelező számláiból – írta a Sonline.
A polgármester szerint nem kizárt, hogy a kivágott fa a Tisza Párt siófoki országgyűlési képviselőjelöltjéhez, Csatári Ernőhöz került, aki aztán szociális tűzifaként osztotta tovább.
Az önkormányzat ezért kizárta a vállalkozót a további fakivágási munkákból, és új szerződő partner kereséséről döntött.
A polgármester rámutatott: a 2023–2024-es időszakban kifizetett majdnem 14 millió forintból a hasznos fa értékét egyáltalán nem vonták le, ami szerintük elszámolási hiányosságokra utal.
Az önkormányzat szerint felmerült a gyanú, hogy a fa a Tisza Párt jelöltjénél köthetett ki, aki így aztán az önkormányzat kontójára „jótékonykodott”.
