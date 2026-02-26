Rendkívüli

Szijjártó Péter: Az ukránok bevallották, hogy politikai okok miatt blokkolják a kőolajszállítást + videó

Elnéző volt a bíróság, megúszta felfüggesztettel a molesztáló győri tanár

Egy Győr-Moson-Sopron vármegyei egyházi iskola pedagógusát a bíróság felfüggesztett börtönbüntetésre ítélte. A tanár 2021 és 2023 között több alkalommal molesztálta a 12–14 éves diáklányokat.

2026. 02. 26. 16:47
A müncheni ügyészség vádat emelt egy szír migráns ellen Forrás: AFP
A Győri Járásbíróság jogerős ítéletet hozott egy 65 éves tanár ügyében, aki 2021 és 2023 között egy Győr-Moson-Sopron vármegyei általános iskolában szexuális visszaélést követett el kiskorú tanítványai ellen. A vádirat szerint a férfi rendszeresen átlépte a megengedhető fizikai érintkezés határait. A 12–14 éves lányok hátát, haját és lábát simogatta. Az eljárás során egy esetben felmerült, hogy egy 13 éves lány mellkasához is hozzányúlt, azonban a bíróság ezt nem minősítette egyértelműen szexuális célzatú cselekménynek – írta az Origo.hu.

Az elítélt tanár egy katolikus iskolában tanított Győr-Moson-Sopron vármegyében
Az elítélt tanár egyházi iskolában tanított Győr-Moson-Sopron vármegyében
(Forrás: THIBAUT DURAND/Hans Lucas)

Nem kerül börtönbe az egyházi iskola tanára

Az ügy 2024-ben kapott nyilvánosságot, miután egy tanárnő internetes videóban számolt be a történtekről. A hivatalos eljárást végül a helyi plébános indította el, aki a diákok jelzéseit továbbította a püspökségnek. 

A nyomozás során korábbi, már felnőtt tanítványok is vallomást tettek hasonló tapasztalatokról, de az ő panaszaiknak korábban nem volt jogi következménye.

Bár a férfi a nyomozati szakaszban még tagadta a vádakat, a bíróság előtt beismerte bűnösségét és lemondott a tárgyaláshoz való jogáról. A bíróság a nyugdíjas pedagógust egy év tíz hónap börtönbüntetésre ítélte, melynek végrehajtását három év próbaidőre felfüggesztette. Emellett öt évre eltiltották minden olyan foglalkozástól, amely kiskorúak nevelésével, felügyeletével vagy gondozásával kapcsolatos.

Borítókép: illusztráció (Forrás: AFP)


