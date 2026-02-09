idezojelek
A Helyzet

Az élet propagandája

Mikor mi, a lesajnált és ezerszer kinevetett magyarok rávilágítunk, a béke mégis csak többet ér, mint a legcsinosabb fegyveres harc, akkor azt mondják, ez propagandaszöveg.

Sitkei Levente
Sitkei Levente
Cikk kép: undefined
béke nato oroszország francia haditengerészet 2026. 02. 09.
0

A NATO háborúra készül, jelentette be egy francia tábornok, ami nagyjából annyira újdonság, mint az, hogy az ég kék és a fű zöld. De egy ilyen bejelentésnek mindig súlya van. Mert nem egy pizzafutár vagy villamosvezető mondta, hanem a francia haditengerészet egyik vezető tisztségviselője egy olyan fórumon, ahol más szövetséges nemzetek katonai elöljárói is jelen voltak. Ha pedig egy ilyen helyzetben a házigazda képviselője bejelenti a háborús készültséget, az azt jelenti, hogy háború lesz.

A háborúk ugyanis nemcsak úgy a semmiből keletkeznek, hanem tudatosan felépítik őket, ezernyi kis fogaskerék kapcsolódik egymásba, hogy a gépezet olajozottan működjön. 

A francia haditengerészet az államtól több pénzt kér a fejlesztésekre, a kutatóintézetek újabb gyilkos szerkezeteket fejlesztenek ki, a gyárak előállítják a modern eszközöket, a katonákat kiképzik a használatukra, közben a sajtó képviselői pedig puhítják a népet, igazolva, hogy egyetlen lehetőségünk a háború. A NATO ugyan egy védelmi szövetség, de a béke egyetlen igazi záloga az, ha a fegyverarzenálunk nagyobb, mint az ellenségé. Az ellenség pedig jelenleg Oroszország, erre készül a NATO. A történelem során vajmi ritkán fordult elő, hogy bárki elismerje, ő az agresszor, mindenki állandóan védekezik, csak a fránya szomszédok nem férnek a bőrükbe, ezért kénytelen biztosítani a békét azzal, hogy odaküldi a csapatokat. Ezt nevezzük háborúnak.

A készülődés során azonban van még lehetőség a tervek eltérítésére, amelyet Magyarország láthatóan soha nem fog feladni. Nem is lehet, amíg az a bizonyos első lövés el nem dördül. A miniszterelnök minden héten összehívja a digitális polgári körök tagjait, hogy elmondja, együtt kell kitartanunk és mindent megtennünk a béke érdekében. 

Mert a háború mindig határvonalat jelent, utána fájdalom, szenvedés és pusztulás jön, akármilyen modern is a világ és akármilyen „sebészi pontosságú” támadásokra képesek a drónok és a rakéták. Csakhogy ezek az eszközök drágák, és nem véletlenül építik meg őket. Azért vannak a fegyverek, hogy használják őket. Az arzenál fejlesztése erőltetett tempóval azt jelenti, a döntéshozók elkerülhetetlennek tartják a konfliktust. A háború egy előre megtervezett eseménysorozat, amely ha esetleg nem következne be, a halomra gyártott fegyvereket értelmetlenül alkották meg, a beléjük ölt adófizetői ezermilliárdoknak semmi értelme nem volt.

De ez azért mégis egy folyamat, még ha egyértelmű is a végcél. Emberek döntéseitől függ a nagy háború, nem organikusan fejlődik. A konfliktust fűtik, akarják, vágynak rá. Vagyis igenis létezik visszaút, lehet és kell is dolgozni a diplomáciai megoldásokon. Elkerülhető a pusztítás, akármennyire is csekély jelenleg a remény. A háborúpárti Európa minden vezetője és az egész hazai baloldal állandóan széttárja a karját, mikor a kormány a harci dobok veszélyeire figyelmeztet, mondván: épeszű ember nem akar háborút. De nincs igazuk. 

A nyugati országok soha nem kerestek diplomáciai megoldásokat, mindig kizárólag erővel akarták megoldani az orosz–ukrán válságot, csakis fenyegetéssel igyekeztek lecsillapítani Moszkvát, Ukrajnába pedig amolyan emberbaráti segélyként küldik a pénzt és a fegyvereket. 

Mikor mi, a lesajnált és ezerszer kinevetett magyarok rávilágítunk, a béke mégis csak többet ér, mint a legcsinosabb fegyveres harc, hiszen a lerombolt házakat újjá kell építeni, az iskolát rendbe hozni, a megfogyatkozott-meggyötört nemzeteket pedig valahogy lábra állítani, akkor azt mondják, ez propagandaszöveg. Lehet persze propagandának hívni. De ez az élet propagandája.

Borítókép: Illusztráció. Rakétarendszer (Forrás: AFP)
 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

