„Ma háborúra készülünk” – jelentette be a francia vezérkari főnök

Mandon hangsúlyozta, hogy Franciaország jelenlegi haditengerészeti kapacitásai nem elegendők: kevés a hajó és hiányos a fegyverzet, különösen a nagyobb hatótávolságú, nagy rombolóerejű rakéták terén.

Ezt követően Alban Lapointe altengernagy, a francia haditengerészet vezérkari főnökének helyettese arra figyelmeztetett, hogy Európának legkésőbb 2030-ra minden hadviselési térben készen kell állnia egy konfliktusra. Ennek érdekében – szavai szerint – fejleszteni kell az eszközparkot, a logisztikai és támogató rendszereket, valamint a stratégiai gondolkodást is.

A konferencia egyik paneljén több ország vezérkari vezetői vettek részt: Nicolas Vaujour francia, Giuseppe Berutti-Bergotto olasz és Daryl Caudle amerikai tengernagy, Harold Liebregs holland (Benelux) altengernagy, valamint Sir Gwyn Jenkins brit tábornok.

Felszólalásaik során mindannyian a fenyegetések sokrétűségéről beszéltek, azonban Kínát kizárólag Caudle említette név szerint, míg a többi résztvevő Oroszországot nevezte meg első számú kockázatként.

Vaujour szerint a nemzetközi jogi és szabályozási mechanizmusok hatékonysága megkérdőjeleződött, és a biztonsági kihívások már nem csupán államokhoz vagy közvetett szereplőkhöz – például a Vörös-tengeren aktív húszikhoz – köthetők, hanem a tengerfenéktől egészen az űrig terjednek, ami korábban nem volt jellemző. Az ukrán drónműveletek orosz haditengerészet elleni eredményeire utalva kiemelte: a siker alapja az alkalmazkodóképesség, ezért a flottáknak eleve rugalmas működésre kell berendezkedniük, ami saját bevallása szerint rendkívüli kihívást jelent.