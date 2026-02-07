Egy NATO tagállam vadászgépeket küldött a levegőbe

Február 7-re virradó éjszaka Oroszország támadást hajtott végre Nyugat-Ukrajna ellen. Orosz ágyúzás alá került Hmelnickij, Rivne, Ternopil, Ivano-Frankivszk, Vinnica és Lviv térsége is. Denisz Smihal ukrán miniszterelnök szerint az orosz támadás célpontja az energetikai infrastruktúra volt. Két hőerőmű is megsérült, ami miatt az Ukrenergo energiavállalat sürgősség segítséget kért Lengyelországtól.

Ukrajnában hetek óta súlyos energiaválság tombol, a nagyvárosokban hosszú áramszünetek, fűtésleállás és vízhiány teszik pokollá az emberek életét. Az energetikai létesítmények elleni csapások különösen a fővárost és az ukrajnai nagyvárosokat sújtották eddig. A jelek arra utalnak, hogy az ország más régióira is kiterjedhet a válsághelyzet – ha az orosz bombázás tovább folytatódik.