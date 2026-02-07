orosz támadásNATOorosz-ukrán háború

Egy NATO tagállam vadászgépeket küldött a levegőbe

Lengyelország katonai készültséget rendelt el és vadászgépeket küldött a levegőbe az ukrán határ közelében. A lépésre a Nyugat-Ukrajnát ért orosz támadások során került sor, amelyeket Varsó a NATO védelmi protokolljaival összhangban indított el.

Magyar Nemzet
2026. 02. 07. 22:44
Lengyel vadászgép Forrás: AFP
Közép-Európai légterében újabb biztonsági incidens történt. Szombaton Lengyelország megerősítette katonai készültségét és vadászgépeket vezényelt a levegőbe, több ukrán határhoz közeli repülőteret pedig ideiglenesen lezártak. A döntést a lengyel hatóságok elővigyázatossággal indokolták, összhangban a NATO védelmi protokolljával – számolt be róla az Origo a Meduza.io cikkére hivatkozva.

Varsó a NATO védelmi protokolljaival összhangban cselekedett
Fotó: AFP

Február 7-re virradó éjszaka Oroszország támadást hajtott végre Nyugat-Ukrajna ellen. Orosz ágyúzás alá került Hmelnickij, Rivne, Ternopil, Ivano-Frankivszk, Vinnica és Lviv térsége is. Denisz Smihal ukrán miniszterelnök szerint az orosz támadás célpontja az energetikai infrastruktúra volt. Két hőerőmű is megsérült, ami miatt az Ukrenergo energiavállalat sürgősség segítséget kért Lengyelországtól.

Ukrajnában hetek óta súlyos energiaválság tombol, a nagyvárosokban hosszú áramszünetek, fűtésleállás és vízhiány teszik pokollá az emberek életét. Az energetikai létesítmények elleni csapások különösen a fővárost és az ukrajnai nagyvárosokat sújtották eddig. A jelek arra utalnak, hogy az ország más régióira is kiterjedhet a válsághelyzet – ha az orosz bombázás tovább folytatódik. 

 

Az Ukrajnát érintő mozgósítás következtében jelentős munkaerőhiány alakult ki, így kevesebb szakember jut az összetett berendezések javítására. Egy Kijevben élő énekesnő, Irina Bilyk a közösségi oldalán kért segítséget, miután elfogyott a tűzifája. A Threads közösségi oldalon feltett kérdésre – miszerint honnan lehet Kijevben tűzifát szerezni – az emberek gyorsan reagáltak, Irina azonban elmagyarázta, hogy a helyzet bonyolultabb, mint elsőre tűnik. Elmondása szerint a legtöbb eladó azzal kezdi a beszélgetést, hogy gyors kiszállítást nem tudnak vállalni.

Akárhová telefonálok – sehol sincs tűzifa, azt mondják, legkorábban egy hét múlva tudják kiszállítani

 – magyarázta

A nemzeti petícióval a magyarok kimaradhatnak a háborúból

Orbán Viktor közölte, 

ki kell maradnunk a háborúból, ehhez pedig nemeket kell mondani, és konfliktust kell vállalni Brüsszellel.

Borítókép: Lengyel vadászgép (Fotó: AFP)

