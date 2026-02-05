Hiába kapott Ukrajna segítséget, rengetegen meg fognak fagyni + videó

A késedelmek okai összetettek: a bonyolult projekttervezés, a szigorú biztonsági előírások, a pénzügyi nehézségek és az energetikai szakemberek hiánya egyaránt lassítja a folyamatot – írja a Kyiv Independent.

One of Kyiv’s power plants on the left bank after Russia’s massive attack on 3 February



Russia used more than 500 aerial assets in the strike, including ballistic missiles. The attack was carried out one day before the "peace talks" in the United Arab E… pic.twitter.com/URrcREVNC4 — GMan | GMan’s Chronicle (@FAB87F) February 4, 2026

Az Ukrajnát érintő mozgósítás következtében jelentős munkaerőhiány alakult ki, így kevesebb szakember jut az összetett berendezések telepítésére és működtetésére.

Több esetben az is problémát jelentett, hogy az adományozott eszközökhöz nem érkezett teljes körű műszaki támogatás, illetve bizonyos alkatrészek hiányoztak.