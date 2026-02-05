Ukrajnaenergiaválságorosz-ukrán háború

Hiába kapott Ukrajna segítséget, rengetegen meg fognak fagyni + videó

Ukrajnát súlyos energiaválság sújtja, miután Oroszország 2025 októbere óta megszakítás nélkül támadja az ország energetikai infrastruktúráját. A csapások során mintegy 8,5 gigawattnyi energiatermelő kapacitás sérült meg, elsősorban erőművek és hőtermelő létesítmények váltak részben vagy teljesen működésképtelenné. Ennek következtében az elmúlt évtizedek leghidegebb telén Ukrajnában milliók maradtak fűtés és áram nélkül, sokan fűtetlen, sötét lakásokban kénytelenek átvészelni a hideget.

Magyar Nemzet
2026. 02. 05. 15:48
Szumi dróntámadás után (Fotó: AFP)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Ukrajna közlése szerint a túléléshez legalább egymilliárd dollár értékű energetikai támogatásra van szükség. Szövetségesei ennek megfelelően jelentős mennyiségű berendezést adományoztak, köztük gázturbinákat, mobil erőműveket és kapcsolt energiatermelő egységeket. Ezek közül azonban számos eszköz hosszú ideje kihasználatlanul áll, mivel nem sikerült őket hálózatra kapcsolni vagy üzembe helyezni – számolt be az Origo.

Ukrajna súlyos energiaválsággal küzd (Fotó: AFP)
Ukrajna súlyos energiaválsággal küzd (Fotó: AFP)

A késedelmek okai összetettek: a bonyolult projekttervezés, a szigorú biztonsági előírások, a pénzügyi nehézségek és az energetikai szakemberek hiánya egyaránt lassítja a folyamatot – írja a Kyiv Independent.

Az Ukrajnát érintő mozgósítás következtében jelentős munkaerőhiány alakult ki, így kevesebb szakember jut az összetett berendezések telepítésére és működtetésére. 

Több esetben az is problémát jelentett, hogy az adományozott eszközökhöz nem érkezett teljes körű műszaki támogatás, illetve bizonyos alkatrészek hiányoztak. 

A helyi önkormányzatoknak és az állami-önkormányzati vállalatoknak gyakran nincs elegendő tapasztalatuk, pénzügyi forrásuk és menedzsmentképességük a korszerű berendezések hatékony üzemeltetéséhez. Arról sincs pontos nyilvántartás, hogy mennyi berendezés áll kihasználatlanul, illetve ezek pontosan hol találhatók, ami tovább nehezíti a helyzet kezelését. 

Bár a kormány már korábban is tudott ezekről a problémákról, érdemi intézkedések csak korlátozott mértékben történtek.

A helyzet súlyosságára akkor derült igazán fény, amikor Oroszország 2025 őszén újraindította tömeges támadásait, és az áramszünetek bevezetésekor kiderült, hogy számos adományozott berendezés nem működik. 

Szakértők szerint sürgősen szükség van egy átfogó eszközleltárra, központi koordinációra és egy digitális adatbázisra, amely segítené a problémák feltérképezését és megoldását. 

A cél nem a felelősök megbüntetése, hanem annak biztosítása, hogy a már meglévő eszközök mielőbb működőképessé váljanak, és Ukrajna hatékonyabban tudjon reagálni az energetikai támadások következményeire.

Borítókép: Szumi dróntámadás után (Fotó: AFP) 

add-square Orosz–ukrán háború

Ukrajna volt külügyminisztere: Európa háborúra készül Oroszországgal + videó

Orosz–ukrán háború 20 cikk chevron-right

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekkönyvtár

Ünnep az MTA-ban

Bayer Zsolt avatarja

Éljen az akadémiai szabadság!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu