Ukrajna közlése szerint a túléléshez legalább egymilliárd dollár értékű energetikai támogatásra van szükség. Szövetségesei ennek megfelelően jelentős mennyiségű berendezést adományoztak, köztük gázturbinákat, mobil erőműveket és kapcsolt energiatermelő egységeket. Ezek közül azonban számos eszköz hosszú ideje kihasználatlanul áll, mivel nem sikerült őket hálózatra kapcsolni vagy üzembe helyezni – számolt be az Origo.
Hiába kapott Ukrajna segítséget, rengetegen meg fognak fagyni + videó
Ukrajnát súlyos energiaválság sújtja, miután Oroszország 2025 októbere óta megszakítás nélkül támadja az ország energetikai infrastruktúráját. A csapások során mintegy 8,5 gigawattnyi energiatermelő kapacitás sérült meg, elsősorban erőművek és hőtermelő létesítmények váltak részben vagy teljesen működésképtelenné. Ennek következtében az elmúlt évtizedek leghidegebb telén Ukrajnában milliók maradtak fűtés és áram nélkül, sokan fűtetlen, sötét lakásokban kénytelenek átvészelni a hideget.
A késedelmek okai összetettek: a bonyolult projekttervezés, a szigorú biztonsági előírások, a pénzügyi nehézségek és az energetikai szakemberek hiánya egyaránt lassítja a folyamatot – írja a Kyiv Independent.
Az Ukrajnát érintő mozgósítás következtében jelentős munkaerőhiány alakult ki, így kevesebb szakember jut az összetett berendezések telepítésére és működtetésére.
Több esetben az is problémát jelentett, hogy az adományozott eszközökhöz nem érkezett teljes körű műszaki támogatás, illetve bizonyos alkatrészek hiányoztak.
A helyi önkormányzatoknak és az állami-önkormányzati vállalatoknak gyakran nincs elegendő tapasztalatuk, pénzügyi forrásuk és menedzsmentképességük a korszerű berendezések hatékony üzemeltetéséhez. Arról sincs pontos nyilvántartás, hogy mennyi berendezés áll kihasználatlanul, illetve ezek pontosan hol találhatók, ami tovább nehezíti a helyzet kezelését.
Bár a kormány már korábban is tudott ezekről a problémákról, érdemi intézkedések csak korlátozott mértékben történtek.
A helyzet súlyosságára akkor derült igazán fény, amikor Oroszország 2025 őszén újraindította tömeges támadásait, és az áramszünetek bevezetésekor kiderült, hogy számos adományozott berendezés nem működik.
Szakértők szerint sürgősen szükség van egy átfogó eszközleltárra, központi koordinációra és egy digitális adatbázisra, amely segítené a problémák feltérképezését és megoldását.
A cél nem a felelősök megbüntetése, hanem annak biztosítása, hogy a már meglévő eszközök mielőbb működőképessé váljanak, és Ukrajna hatékonyabban tudjon reagálni az energetikai támadások következményeire.
Borítókép: Szumi dróntámadás után (Fotó: AFP)
Szijjártó Péter: Felszólítjuk a NATO főtitkárát arra, hogy ne tegyen háborúpárti nyilatkozatokat
Ukrán közgazdász: az orosz gáz sorsa a magyar választásokkal is összefügg + videó
Ne menjen most a szomszédba, vízben áll az ország
Salis újra támad: kirakatperről beszél, miközben első fokon nyolc évre ítélték antifa társát Budapesten
Szijjártó Péter: Felszólítjuk a NATO főtitkárát arra, hogy ne tegyen háborúpárti nyilatkozatokat
Ukrán közgazdász: az orosz gáz sorsa a magyar választásokkal is összefügg + videó
Ne menjen most a szomszédba, vízben áll az ország
Salis újra támad: kirakatperről beszél, miközben első fokon nyolc évre ítélték antifa társát Budapesten
