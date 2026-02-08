Az elfeledett iszlamista lányok

Az átlagembernek nagyon rövid a memóriája, ha közéleti ügyekről van szó. Nem csak politikáról, a mindennapos eseményekről se emlékszik sokra, mert elmossák az élményeket a személyes dolgai, és valóban nem annyira fontos, hogy egy távoli országban ismeretlen emberek épp háborúznak vagy békében élnek egymással. Pedig volt egy jó nagy háború Szíriában, amikor a világ legjobban promotált terrorszervezete új szintre emelte az erőszakot és annak bemutatását a médiában.

Az egykori ISIS 2015-ben már Iszlám Államként működött, az újságírók emlékezhetnek rá, hogy folyton változtatni kellett a megnevezésen, ráadásul míg az ISIS viszonylag fenyegetőnek hatott, az IÁ cseppet se hordozta magában a valóság igazi gonoszságát.

Ráadásul nem nagyon szokott egy terrorszervezet azzal foglalkozni, hogy a nemzetközi sajtó pontosan miként is írja le a nevét. Az Iszlám Állam persze kiemelkedett a többi közül stílusával, hiszen megdöbbentően jó minőségű filmeken végeztek ki embereket, bevilágított környéken, ügyes vágásokkal, tűéles felvételekkel. Mintha legalábbis egy profi stáb végezte volna a feladatot. Feltehetően ez volt a helyzet, furcsa, hogy az ügyes és gátlástalan filmeseket végül senki se találta meg, jó eséllyel most reklámfilmeket forgatnak Angliában vagy Dániában.

Mindenesetre bizonyos körökben

igen népszerűek voltak ezek a romantikus, sivatagi gyilkosok. Az akkori Nagy-Britanniában dologtalan és gyökértelen muszlim fiatalok sokasága döntött úgy, hogy csatlakozik a mészárosokhoz a sose látott Szíriában, mert hirtelen megtalálták magukban az iszlám hívását. Nem kérdés, hogy az iszlámhoz nagyjából annyi közük volt, mint a kereszténységhez, de annyi pénzük mindenképp akadt, hogy elutazzanak Damaszkuszba, majd tovább, a martalócokhoz.

Sose derült ki, miért volt vonzó bizonyítható gyilkosok kezei közé kerülni, akik kimondottan tárgyként gondolnak a nőkre. Aztán a forradalmi romantika persze alábbhagyott, a háborút is elveszítette az IÁ, a mészárosok egy részét elfogta a szíriai hadsereg, esetleg a kurd csapatok, a brit születésű lányok pedig ott maradtak a menekülttáborokban, azért esedezve, hadd térjenek haza. Csakhogy ők egykor a közösségi médiába feltöltött videókon ujjongva gyújtották fel brit útlevelüket, ez pedig nem volt szimpatikus a brit hatóságok szemében.