Út a háborúhoz

5. Szenátusi vita a NATO bővítéséről – az ellenzők

Most, hogy egyelőre még nem tudjuk felmérni az Ukrajna közvetítésével zajló NATO–orosz háború várható kimenetelét, sőt még egy elhúzódó közel-keleti háborúval és ennek következtében energiaválsággal is számolnunk kell, érdemes visszatekinteni a kezdetekre, hogy a hidegháború végi nagy kelet–nyugati összeborulás után hogyan alakult ki a mai háborús helyzet. Ami a közel-keleti háborút illeti, azt talán egy másik alkalommal boncolgatnánk, bár az is közvetlenül érint, de ami ránk jelenleg legnagyobb hatással van az, az Ukrajna és Oroszország területén zajló háború. Azért nem mondok orosz–ukrán háborút, mert ma már a nyugati fejek többségében is világos, hogy ez egy proxyháború a NATO és Oroszország között, és a tétje a nyugati befolyás keleti határa, illetve Oroszország világhatalmi súlya és befolyása.

Kötelességszerűen elmondom (mert sokan nem tudják vagy nem akarják tudni), hogy amikor az oroszok – illetve akkor még a szovjetek – kivonultak Kelet-Németországból, az amerikai külügyminiszter, James Baker megígérte Mihail Gorbacsovnak, hogy ha az egyesített Németország a NATO tagja lehet, akkor a NATO egy centimétert sem terjeszkedik keletre. Ezt az ígéretet azonban nyomban elfelejtették, és Gorbacsov olyannyira bízott a Nyugat adott szavában (gentlemenek ugyebár), hogy ezt elfelejtette írásba foglaltatni. (Nem mintha az írás számítana valamit, lásd például a lisszaboni szerződés külső határokra vonatkozó részét.) Erről azután a nyugati sajtó, amikor Putyint szidja, megfeledkezik, sőt még a volt NATO-főtitkár, Jens Stoltenberg sem tudta, hogy létezett ilyen ígéret.

Az ígéret tehát valóban létezett, de 1997-ben, amikor az amerikai szenátus a NATO bővítéséről tárgyalt, már fel sem merült a vitában. A hat napig tartó értekezés során a bővítés indokát Henry Kissinger fogalmazta meg a legpontosabban, vagyis a geopolitikai realitásoknak leginkább megfelelően. A következőket mondta: „A NATO kibővítésének elmaradása tehát Németország és Oroszország összeütközésének vagy összejátszásának kockázatával járna. Akár így, akár úgy történne, Az amerikai lemondás [a NATO bővítéséről] mindkét esetben olyan politikai földrengést idézne elő, amely létfontosságú amerikai érdekeket fenyegetne.” E kijelentés Kissinger írásbeli hozzájárulásában található, az ötödik, a NATO és Oroszország kapcsolatával foglalkozó vitanapon.