Út a háborúhoz

A második világháború idején és azt követően ismét megjelentek a függetlenségi törekvések. Az Ukrán Felkelő Hadsereg fegyveres harcot folytatott egy önálló állam létrehozásáért, azonban a szovjet katonai fölény és a kemény megtorlások miatt ez a kísérlet is elbukott.

A 20. században, a két sikertelen kísérlet után, az ukrán államalapítás reális lehetőségét a Szovjetunió felbomlása teremtette meg. Amikor azonban 1991-ben Ukrajna függetlenné vált igen heterogén identitású népességet örökölt. A lakosság mintegy háromnegyede ukrán nemzetiségű volt, míg jelentős, körülbelül egyötödös orosz kisebbség élt az országban, főként a keleti és déli régiókban, valamint a Krím-félszigeten. Emellett számos kisebb etnikai közösség is jelen volt, köztük magyarok, románok és zsidók. A nyelvi és kulturális megosztottság – különösen az orosz nyelv széles körű használata – hosszú távon is meghatározó tényező maradt az ország politikai fejlődésében.

Egy ilyen helyzetben Ukrajna alapvető érdeke lett volna a nemzetiségek felé tanúsított nagyvonalúság és az Oroszországgal való jó viszony, figyelembe véve, hogy a lakosság egyötöde orosz nemzetiségű és arra a tényre, hogy a mellette lévő Oroszország, ha már nem is rendelkezik a Szovjetunió erejével, még mindig nagyhatalom. Ezt az érdeket és külpolitikai felfogást Leonyid Kucsma, Ukrajna 1994-ben hivatalba lépett második elnöke beiktatási beszédében a következőképpen fogalmazta meg: „Ukrajna történelmileg az euroázsiai kulturális és gazdasági tér része. Ukrajna létfontosságú nemzeti érdekei most a volt Szovjetunió e területére összpontosulnak. Hagyományos tudományos, kulturális és családi kötelékek is összekötnek bennünket a Szovjetunió egykori köztársaságaival. Meggyőződésem, hogy Ukrajna az eurázsiai gazdasági integráció egyik vezető szerepét töltheti be.”

Sajnos azonban ezt a felfogást, amely biztosíthatta volna Ukrajna békés fejlődését, az ukrán vezetés nem osztotta, vagy nem tudta megvalósítani részben a saját hibája, részben azonban a külső beavatkozások miatt. Ukrajna ugyanis ugyanúgy a nagyhatalmak peremvidékén fekszik, mint Magyarország és megszerzése vagy elvesztése jelentős előnyt, vagy hátrányt biztosít a vetélkedő nagyhatalmaknak. Brzezinski is úgy vélte a Nagy Sakktábla című könyvében, hogy Ukrajna nélkül Oroszország megszűnik eurázsiai birodalom lenni, tehát orosz szempontból egyáltalán nem mindegy, hogy Ukrajna hova tartozik. Ugyanez volt a véleményük a nyugati nagyhatalmaknak is és mindent megtettek, hogy Ukrajnát eltávolítsák Oroszországtól. Ennek egyik módja a színes forradalmak szervezése és támogatása volt, amely 2004-ben el is vezetett az úgynevezett „narancsos forradalomig”, aminek hatására az ukrán legfelsőbb bíróság – választási csalásra hivatkozva – érvénytelenítette a választási eredményt és a megválasztott oroszbarát Viktor Janukovics helyébe végül a Nyugat- és NATO-barát Viktor Juscsenko került. Az esetről a The Guardian 2004-ben a következőket írta: