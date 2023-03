Babos Tímea kifakadt: hazugságról, hátbaszúrásról és verébről beszél

Babos Tímea női párosban kétszer nyerte meg az Australian Opent (2018, 2020), kétszer a Roland Garrost (2019, 2020), s háromszor a WTA-világbajnokságot (2017, 2018, 2019). Februárban a francia Kristina Mladenoviccsal – akivel a hét nagy győzelméből hatot aratott, és tavaly újra összeállt – februárban Abu-Dzabiban és Dubajban is indult tornán, a duó előbbin a negyeddöntőben, utóbbin a nyolcaddöntőben búcsúzott. De azt is mondhatjuk, hogy az Egyesült Arab Emírségek két emírségében az első meccsét egyaránt megnyerte, a másodikat pedig elveszítette. S ha már így alakult, Babos Tímea némi vakációt is beiktatott a programjába.

Babos Tímea az Egyesült Arab Emírségekben (Forrás: Instagram/timeababos)

Babos Tímea pénteken nagyon elkeseredett

Semmi sem utalt arra, hogy pénteken este keserűen ezt írja majd a Instagram oldalára:

„Megint rájöttem, hogy az emberiség nagy részéből kihalt az empátia és előtérbe került a hazugság, önzőség, hálátlanság. Ezzel természetesen együtt jár a kivagyiság és a fene nagy öntudat, csak sajnos sokszor nincs mire. Szívós munkával (igen, sokszor kőkemény, embert próbáló melóval) kikerültek a mocsárból, három percet töltöttek a fényben és egy csapásra azt hiszik, hogy a világ összes tudása a zsebükben lapul. Ők azok, akik a szemedbe mézesmázosak, de mivel saját, kicsinyes céljaiknál egyikük sem lát tovább, boldogan hátbaszúrnak, vagy ha a földön vagy, beléd rúgnak. Az ilyen embereknek egy önálló, önmaguk fejlesztésére szolgáló gondolatuk sincs, hiszen azzal akarnak jobbnak tűnni, hogy másokat megaláznak és a földbe döngölnek, mit sem törődve azzal, hogy más fénye által ők maguk is ragyogóbbak lehetnének. A nap legvégén a saját, lelketlen képmásuk bambul vissza rájuk a tükörből; véleményem szerint ez durva büntetés számukra; és arra sem jönnek rá, hogy ha mindenki jobb lenne, általunk jobb világban élnénk. Egyet jegyezzetek meg: a sas soha nem törődik azzal, mit gondol róla a veréb...”

A közelmúltban Babos Tímea egy olyan videót is megosztott, amelytől leesett az állunk. A 29 éves teniszezőnő kosárlabdázóként is megállná a helyét, legalábbis a távoli dobások nagyon mennek neki. Ez azért vidámabb történet.

Borítókép: Kristina Mladenovic és Babos Tímea között Abu-Dzabiban megvolt az összhang (Forrás: Instagram/timeababos)