A Liu fivérek edzőjének arcáról ma lefagyott a mosoly, de a miénkről is

A férfi 500 méter számunkra azért is érdekes szám, mert tavaly a pekingi olimpián Liu Shaoang nyerte meg, s ő volt a vb-címvédő is. Ám hiába váltott országot, távozott Kínába, a szöuli vb-n még nem indulhatott el, egy évet ki kell hagynia. A döntőben az utolsó kanyarból a belső íven kijövő olasz Pietro Sighel volt előnyben, de a kínai színeket képviselő Lin Hszio-csün (aki 2018-ban még dél-koreaiként lett olimpiai bajnok 1500 méteren) kívülről nagyot hajrázott, és szemmel lehetetlen volt megállapítani, hogy ki nyert. A palánk mellett az olaszok és a kínaiak is nagyon örültek, s Csang Csing Lina az arcán széles mosollyal veregette versenyzője vállát. Ám percekkel később lefagyott a mosoly az arcáról, amikor kiderült: nem hogy világbajnoki cím nem lett, még ezüst sem, mert Lin Hszio-csünt kizárták.

A világkupákon Liu Shaoang és Liu Shaolin nélkül is voltak szép eredményeink

Számunkra persze a férfi- és a női váltók elődöntője volt a fontos. Női váltónk (3000 méter) az ötödik helyen zárta a világkupa-sorozatot a kanadaiak, a hollandok, a koreaiak és az olaszok mögött úgy, hogy a mieink a hat vk-versenyből az első kettőt kihagyták. A legjobb nyolcban a kínaiak, a lengyelek és a japánok következnek utánuk. Jászapáti Petráék Dordrechtben a kanadaiak mögött ezüstérmese lettek, Almatiban pedig bronzot szereztek, itt a koreaiak és a kanadaiak mögött. S azt is meg kell említeni, hogy a gdanski Európa-bajnokságon másodikként zártak a hollandok mögött, az olaszok előtt. Férfiváltónk (5000 méter) Liu Shaoang és Liu Shaolin Sándor nélkül is bekerült a világkupák összesített eredményei alapján a legjobb nyolcba, hetedik lett. Pedig az első két versenyt a nőkhöz hasonlóan kihagyta. A vk-rangsor így néz ki: Kanada, Korea, Kína, Japán, Kazahsztán, Hollandia, Magyarország, Olaszország. S férfiváltónknak is lett érme, Drezdában a harmadik helyen végzett, de a kazahsztáni negyedik helye is bravúros szereplést takar.

Most a szöuli világbajnokságon női váltónk pénteken futammásodikként, férfiváltónk pedig jó időeredményének köszönhetően jutott a mai elődöntőbe. A negyeddöntőben a Jászapáti Petra, Kónya Zsófia, Sziliczei-Német Rebeka, Kónya Zsófia összeállítású négyest csak hollandok előzték meg. A Talabos Attila, Nógrádi Bence, Tiborcz Dániel, Jászapáti Péter alkotta férfiváltó negyeddöntős futamában Hollandia és Kanada mögött harmadik lett,

Egy esés miatt elúszott az esély

S az a fura helyet állt elő, hogy az elődöntőkben mindkét váltónk a koreaiak, az olaszok és a japánok ellen lépett jégre, mégpedig a negyeddöntőben látott összeállításban. Az előbbiek alapján női stafétánknak volt nagyobb esélyre, de harmadik helyen haladva sajnos Sziliczei-Német Rebeka elcsúszott, így a mienk negyedikek lettek. Holnap a B döntőben az ötödik helyet célozhatják meg a japánokal, a lengyelekkel és az amerikaikkal megküzdve. Férfiváltónknak sem jött össze az A döntő, amikor a végéhez közeledve gyorsult a tempó, akkor a koreaiak és az olaszok elléptek. Nógrádiék a japánokat megelőzték, s holnap a B döntőben újra velük, valamint a hollandokkal és a lengyelekkel harcolhatnak az ötödik helyért.

Sajnos ma az egyéni számokban sem lett sikerélményünk. Sziliczei-Német Rebeka 1500 méteren az elődöntőben, Jászapáti Petra és Talabos Attila 500 méteren a negyeddöntőben búcsúzott, előtte pedig Nógrádi Bence, Tiborcz Dániel, Varnyú Alex és Bácskai Sára Luca a reményfutamokból nem tudott továbblépni.

A mai napon négy számban osztottak érmeket, a hollandok két, a koreaiak és olaszok egy-egy aranyat nyertek. A női 500 méter eredményhirdetésénél három holland versenyző állt a dobogón.