Liu Shaoang és Liu Shaolin nem lehet boldog a ma véget ért vb után + videó

A világbajnokság zárónapján férfi- és női váltónk egyaránt a B döntőben volt érdekelt. A Bácskai Sára Luca, Jászapáti Petra, Kónya Zsófia, Sziliczei-Német Rebeka összeállítású stafétánk a 3000 méteres távon féltávnál a második helyen haladt, négy körrel a vége előtt pedig kihasználta a lengyelek hibáját, az élre állt, és meg is nyerte a futamát a japánok, a lengyelek és az amerikaiak előtt. Ez a végelszámolásnál az ötödik helyet jelentette számára. Férfiváltónk 5000 méteren Jászapáti Péter, Talabos Attila, Tiborcz Dániel, Varnyú Alex összeállításban a B döntőben harmadikként végzett a japánok és a hollandok mögött, csak a lengyeleket tudta megelőzni. Így a vb-t a hetedik helyen zárta. Mivel a nők a világkupa-sorozatban is ötödikek, a férfiak pedig hetedikek lettek, így a vb-n tulajdonképpen a „helyükre” kerültek. Az egyéni számokban 1000 méteren Nógrádi Bence és Tiborcz Dániel a reményfutamokban volt érdekelt, de nem sikerült kvalifikálniuk magukat negyeddöntős futamokba. A női 1000 méter negyeddöntőjében Jászapáti Petra nagyon erős futamba került, negyedik lett, így nem jutott be az elődöntőbe.

Nem jutottunk be a szöuli „kávéházba”

Válogatottunk szakmai vezetője, Bánhidi Ákos a szombati nap után hosszabb értékelést adott a magyar szövetség honlapján, s a szavai a vb zárása után is aktuálisak.

– Ami kívülről nüanszoknak tűnhet, talán pont az az apróság, amit már „világbajnoki kávéháznak” hívunk. Később kezdtük a felkészülést és egy kicsit már ki is égtünk, mire ideértünk, s az is döntő ilyenkor, hogy a legerősebb országok hogyan és miként tudják felhúzni magukat a világbajnokságra. Jelenleg ezek azok a tényezők és különbségek, melyek most még zárva tartják előttünk ennek a „kávéháznak” az ajtaját. Ugyanakkor csapatszinten a lányok és a fiúk is nagyon szépen felhozták újra magukat, és valóban kevésen múlt az A döntő valamennyi csapatunk esetében.

Ami az egyéni számokat illeti, Bánhidi Ákos emlékeztetett arra, hogy legjobb versenyzőnk, Jászapáti Petra súlyos kézsérülése után lépett jégre, s a kezén lévő speciális rögzítő befolyásolta a lehetőségeit.

– Összességében ott voltak a lehetőségek, melyeket különböző okoknál fogva – apróságok ezek – nem sikerült megragadni – summázott Bánhidi Ákos.

Mint ismert, két olimpiai bajnokunk, Liu Shaoang és Liu Shaolin Sándor tavaly év végén elköszönt a magyar válogatottól, úgy döntöttek, hogy kínai színekben folytatják pályafutásukat. S ez előre vetítette, hogy válogatottunk nem jut be a „szöuli kávéházba” – hogy Bánhidi Ákos szavaival éljünk. Magyarország 2014 után először maradtak érem nélkül, azóta sorozatban hét vb-n volt legalább egy dobogós helyezésük.

A Liu fivérek nem indultak

A két klasszis az edzőjét, a magyar válogatott sikerkovácsát, a hazánkat tíz év után elhagyó Csang Csing Linát követte, aki a kínai válogatott vezetőedzője lett. A Liu fivérek a szöuli vb-n még nem indultak el, és Liu Shaoang ezt nem is tehette volna meg, mert a legutóbbi versenye óta – ami a tavalyi montreali vb volt – még nem telt el egy év, amit kötelezően ki kell hagynia. A 2022-es vb-n Liu Shaoang 500, 1000, 1500 méteren és összetetten is győzött. Szöulban összetettben nem hirdettek végeredményt, a vb legjobbja a férfiaknál pedig a 26 éves koreai Pak Dzsi Von lett, aki 1000 és 1500 méteren is nyerni tudott, férfiváltóban bronzérmes lett, nem mellékesen pedig ő az összetett világkupa győztese. A nőknél a holland Xandra Velzeboer négy aranyat nyert (500 és 1000 méter, női váltó, vegyes váltó).

A világbajnokságok történetében most osztottak először érmeket a 2000 méteres vegyes váltóban, és a hollandok szerezték meg a történelmi aranyat. A mieink ebben a számban a kilencedik helyen végeztek.

WRITING HISTORY 👏



Suzanne Schulting, Xandra Velzeboer, Jens van 't Wout & Teun Boer 🇳🇱 win the FIRST-EVER World Mixed Relay title 🔥🏆



It's silver for Olympic champs China 🇨🇳 and bronze for Italy 🇮🇹



Full results ➡ https://t.co/xqbw410rpt#ShortTrackSkating #WorldShortTrack pic.twitter.com/yAZXgKw31J — ISU Speed Skating (@ISU_Speed) March 12, 2023

Érdekesség, hogy a kínaiak, akik szombaton banális hiba miatt buktak el egy aranyat, végül egy aranyéremmel (férfiváltó) és egy ezüsttel (vegyes váltó) zárták a vb-t. S Csang Csing Lina most tényleg örülhetett a legvégén, az utolsó döntő ugyanis a megfiatalított kínai férfiváltó győzelmét hozta. Ebben a négyesben nem volt benne a kínaiak két, egyelőre pihenő olimpiai bajnoka, a 28 esztendős Vu Ta-csing (Wu Dajing) és a 25 éves Ren Zsi-vej (Ren Ziwei); ha visszatérnek, a Liu fivéreknek nagyon nehéz lesz bekerülniük a csapatba.

What a way to finish the KB Financial Group #WorldShortTrack Championships 🤩👀



China 🇨🇳 clinches the 2023 World Men's relay title ahead of Italy 🇮🇹 and Korea 🇰🇷! #ShortTrackSkating pic.twitter.com/B2rgrvqq5m — ISU Speed Skating (@ISU_Speed) March 12, 2023

Eredmények:

férfi 1000 m:

1. Pak Dzsi Von (Koreai Köztársaság) 1:27,741 perc

2. Stijn Desmet (Belgium) 1:27,974

3. Steven Dubois (Kanada) 1:28,069

...29. Tiborcz Dániel

...38. Nógrádi Bence

férfi 5000 méteres váltó:

1. Kína (Li Ven-lung, Lin Hsziao-csün, Liu Kuan-ji, Csung Jü-csen) 7:04,412 perc

2. Olaszország (Andrea Cassinelli, Tommaso Dotti, Pietro Sighel, Luca Spechenhauser) 7:04,484

3. Koreai Köztársaság (Hong Kjung Hvan, Li Dzsune Szeo, Lim Jong Dzsin, Pak Dzsi Von) 7:04,884

női 1000 m:

1. Xandra Velzeboer (Hollandia) 1:29,361 perc

2. Csoj Min Dzsong (Koreai Köztársaság) 1:29,679

3. Courtney Sarault (Kanada) 1:29,794

...17. Jászapáti Petra

...39. Kónya Zsófia

női 3000 méteres váltó:

1. Hollandia (Selma Poutsma, Suzanne Schulting, Yara van Kerkhof, Xandra Velzeboer) 4:09,056 perc

2. Koreai Köztársaság (Csoj Min Dzsong, Kim Gon Hi, Kim Gilli, Sim Szuk Hi) 4:09,151

3. Kanada (Kim Boutin, Claudia Gagnon, Courtney Sarault, Renee Marie Steenge) 4:09,372

2000 méteres vegyes váltó:

1. Hollandia (Teun Boer, Suzanne Schulting, Jens van 't Wout, Xandra Velzeboer) 2:41,646 perc

2. Kína (Kung Li, Li Ven-lung, Lin Hsziao-csün, Cang Ji-cö) 2:41,821

3. Olaszország (Andrea Cassinelli, Arianna Sighel, Pietro Sighel, Arianna Valcepina) 2:41,907

...9. Magyarország (Bácskai Sára Luca, Kónya Zsófia, Talabos Attila, Tiborcz Dániel)

Kínában nagyon figyelnek a sportágra:

