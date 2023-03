Liu Shaoang elveszíti a koronáját, és ezt nagyon sokan várják

A váltóversenyeken nekünk is voltak remek eredményeink. A vk-sorozat dordrechti záró viadalán női stafétánk (Jászapáti Petra, Kónya Zsófia, Bácskai Sára Luca, Sziliczei-Német Rebeka, Somodi Maja) a kanadaiak mögött ezüstérmes lett, a korábbi állomásokon pedig született három bronzunk is (férfiváltó, női váltó, valamint Jászapáti 500 méteren). Azt is meg kell említenünk, hogy a gdanski Eb-n női váltónk a második, női 1000-en Jászapáti Petra a harmadik helyen végzett. A világkupán női váltónk az ötödik, a férfi hetedik lett, vagyis most a világbajnokságon az elődöntőbe várhatjuk őket.

Bánhidi Ákos: A finálé „non plus ultra” lenne a mieinktől

A csapat összetételét illetően változást jelent Jászapáti Péter csapatba kerülése, aki sérülése után a Bontovics Balázzsal vívott válogatón vívta ki a vb-részvételt. De ő csak a férfiváltóban juthat szerephez, míg Nógrádi Bence, Tiborcz Dániel, Talabos Attila és Varnyú Alex egyéniben is érdekelt lesz. A nőknél sem ugyanaz az ötös szerepel majd a dél-koreai fővárosban, mint akik a világkupákon versenyeztek, náluk Somodi Maja egészségi problémája miatt Szigeti Dóra került csapatba. Jászapáti Petra mindhárom egyéni számban indul, de Sziliczei-Német Rebeka, Bácskai Sára Luca és Kónya Zsófia is indul egy-egy egyéni távon. Bánhidi Ákos csapatvezető szerint a negyed-, s főleg az elődöntős szereplések már kifejezetten jó eredménynek számítanának, a finálé pedig „non plus ultra” lenne a mieinktől. A Liu fivéreknek köszönhetően az elmúlt két világbajnokságon hét magyar arany született, de már új korszakot írunk.

A világbajnokság része az építkezésünknek, szeretnénk kihozni belőle mindent, amit csak lehet. A női és a férficsapat egyaránt nagyon szépen megállta a helyét a szezonban, bízom benne, hogy sikerül itt is letennünk a névjegyünket

– fogalmazott már a helyszínen Bánhidi Ákos.

Az időeltolódás +8 óra, így a pénteki selejtezőfutamok, valamint a szombat és a vasárnap délelőtti reményfutamok egyaránt az éjjeli órákban kezdődnek. Előbbieket a Nemzetközi Korcsolyázó-szövetség (ISU) hivatalos YouTube-csatornája közvetíti, a szombati és a vasárnapi futamokat pedig az M4 Sport is.

A magyar indulók:

férfiak: Nógrádi Bence (1000, 1500 m, férfi- és vegyes váltó), Tiborcz Dániel (500, 1000 m, férfi- és vegyes váltó), Talabos Attila (500 m, férfi- és vegyes váltó), Varnyú Alex (1500 m, férfiváltó), Jászapáti Péter (férfiváltó)

nők: Jászapáti Petra (500, 1000, 1500 m, női és vegyes váltó), Kónya Zsófia (1000 m, női és vegyes váltó), Bácskai Sára Luca (500 m, női és vegyes váltó), Sziliczei-Német Rebeka (1500 m, női váltó), Szigeti Dóra (női váltó).

Borítókép: A koreaiból kínaivá vált Lin Hszio-csün, az egyik nagy esélyes. (Forrás: ISU)