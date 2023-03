Örömhírrel szolgált a teniszező, aki azt hitte, a karácsonyt sem éli meg

Martina Navratilova 2010-ben megküzdött a mellrákkal, majd idén januárban bejelentette, hogy kiújult nála a betegség, ráadásul torokrákot is diagnosztizáltak nála. Az egykori teniszező a Magyar Távirati iroda beszámolója szerint a novemberi, Forth Worth-i WTA-világbajnokságon érzett a torkában egy megnagyobbodott nyirokcsomót. A duzzanat nem tűnt el, és a későbbi biopszia kimutatta, egyes stádiumú torokrákja van, illetve ettől függetlenül kóros elváltozást találtak a mellében is. Bár mindkét daganatot korai stádiumban észlelték, Navratilova attól tartott, hogy már 2023 karácsonyát sem éli meg, emiatt egy bakancslista összeállításán is gondolkozott az élete utolsó évére.

A 66 éves legenda január óta sugárkezelést és kemoterápiát kapott, amely elmondása szerint nagyon megviselte. A kezelések mindenesetre sikeresnek bizonyultak, így a csehszlovák születésű, de amerikai születésű sportoló a TalkTV-nek adott interjújában kedden örömhírt jelenthetett be, miszerint az orvosai gyógyultnak nyilvánították:

– Jelenlegi információik és tudásuk szerint rendben vagyok. Lesz még néhány sugárkezelés a következő hetekben, de ez elsősorban a megelőzés érdekében történik – idézi Navratilovát az MTI.

Martina Navratilova a tenisztörténelem egyik legsikeresebb játékosa, 59 alkalommal nyert Grand Slam-tornát (amelyből tizennyolc volt egyéni siker). Összesen 167 egyéni és 177 páros bajnoki címet gyűjtött be, az egyéni világranglistát 332, a párost 237 héten át vezette.

Borítókép: Martina Navratilova 2022 szeptemberében (Fotó: AFP/Getty Images North America/Roy Rochlin)