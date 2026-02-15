Johannes Hösflot KlaeboSífutástéli olimpiaaranyéremrekordtörténelem

Johannes Hösflot Klaebo történelmet írt, minden idők legeredményesebb téli olimpikonja lett

A norvég válogatott nyerte a férfi sífutóváltók vasárnapi versenyét a milánói–cortinai téli olimpián. Johannes Hösflot Klaebo pályafutása kilencedik ötkarikás aranyérmét szerezte, amivel rekorder lett a téli ötkarikás játékok történetében.

2026. 02. 15. 14:56
Johannes Hösflot Klaebo történelmet írt.
Johannes Hösflot Klaebo a téli olimpiák történetének legeredményesebb sportolója lett. (Fotó: JAVIER SORIANO / AFP)
Johannes Hösflot Klaebo a papírforma szerint győzött egyéni sprintben és a 10+10 kilométeres síatlonban is, ennek megfelelően pedig esélyesként, bár kivételesen nem feltétlenül első számú favoritként várhatta a szabad stílusú 10 kilométert is. A norvég ebben a számban is diadalmaskodni tudott a milánói–cortinai téli olimpián. A váltóval a negyedik aranyérmét szerezte az idei ötkarikás játékokon.

Johannes Hösflot Klaebo történelmet írt.
Johannes Hösflot Klaebo a negyedik aranyérmét szerezte a milánói–cortinai téli olimpián. (Fotó: AFP/Javier Soriano)

Johannes Hösflot Klaebo történelmet írt

Az olimpiai bajnoki cím első számú esélyese, a norvég csapat az első váltásnál 7,2, a másodiknál, azaz a klasszikus stílusú résztáv végén 10 másodperccel vezetett a finnek előtt, mögöttük a házigazda olaszok, a franciák, az amerikaiak és a kanadaiak tempóztak éremre esélyesként. A harmadik, már szabad stílusban indulóknál a norvégok őrizték előnyüket a második helyre előre lépő franciákkal szemben, míg a finnek a bronzérmes helyen álltak.

Az éllovasnál utolsónak következett Johannes Hösflot Klaebo, aki 15 másodperces előnnyel vette át a váltót, majd rendkívül magabiztos teljesítménnyel hozta be első helyre a norvégokat, ezzel rekorder lett, ugyanis a téli játékok történetében még senki nem nyert kilenc aranyérmet. 

A második helyen a franciák, a harmadik pozícióban az olaszok zártak. Az olaszoknál óriási hajrát vágott le Pellegrino, aki 20 másodperces hátrányt dolgozott le. Óriási meglepetésre a svédek lettek az utolsók.

Sífutás, férfi 4×7,5 km-es váltó, olimpiai bajnok: Norvégia (Emil Iversen, Martin Löwström Nyenget, Einar Hedegart, Johannes Hösflot Klaebo) 1:04:24.5 óra; 2. Franciaország (Schwely Theo, Hugo Lapalus, Mathis Desloges Victor Lovera) 22.2 másodperc hátrány; 3. Olaszország (Davide Graz, Elia Barp, Martino Carollo, Federico Pellegrino) 47.9 mp h.

Johannes Hösflot Klaebo még a csapatsprintben és az 50 kilométeres számban is látható lesz a milánói–cortinai téli olimpián. Előbbi szám toronymagas esélyesei a norvégok, tehát hogyha nem borul a papírforma, akkor az 50 kilométeren dől el, hogy tud-e mind a hat versenyén aranyérmet szerezni Johannes Hösflot Klaebo.

A téli olimpiák legeredményesebb sportolói

  • 9 arany, 1 ezüst, 1 bronz: Johannes Hösflot Klaebo (norvég, sífutó)
  • 8 arany, 4 ezüst, 3 bronz: Marit Björgen (norvég, sífutó)
  • 8 arany, 4 ezüst, 2 bronz: Ole Einar Björndalen (norvég, sílövő)
  • 8 arany, 4 ezüst: Björn Dählie (norvég, sífutó) 
  • 7 arany, 1 bronz: Tobias Arlt (német, szánkós)
  • 7 arany, 1 bronz: Tobias Wendl (német, szánkós)
  • 6 arany, 5 ezüst, 2 bronz: Ireen Wüst (holland, gyorskorcsolyázó)
  • 6 arany, 3 ezüst: Ljubov Jegorova (orosz, sífutó)
  • 6 arany, 1 ezüst: Martin Fourcade (francia, sílövő)
  • 6 arany, 2 bronz: Viktor An (dél-koreai/orosz, rövidpályás gyorskorcsolyázó)
  • 6 arany, 1 bronz: Natalie Geisenberger (német, szánkós)
  • 6 arany: Ligyija Szkoblikova (szovjet, gyorskorcsolyázó)
  • 5 arany, 2 ezüst, 2 bronz: Claudia Pechstein (német, gyorskorcsolyázó)
  • 5 arany, 2 ezüst, 2 bronz: Johannes Thingnes Bö (norvég, sílövő)
  • 5 arany, 1 ezüst, 1 bronz: Clas Thunberg (finn, gyorskorcsolyázó)
  • 5 arany, 1 ezüst, 1 bronz: Larissza Lazutyina (orosz, sífutó)
  • 5 arany, 1 ezüst: Thomas Alsgaard (norvég, sífutó)
  • 5 arany, 1 bronz: Bonnie Blair (amerikai, gyorskorcsolyázó)

 

