Johannes Hösflot Klaebo történelmet írt, minden idők legeredményesebb téli olimpikonja lett

Johannes Hösflot Klaebo a papírforma szerint győzött egyéni sprintben és a 10+10 kilométeres síatlonban is, ennek megfelelően pedig esélyesként, bár kivételesen nem feltétlenül első számú favoritként várhatta a szabad stílusú 10 kilométert is. A norvég ebben a számban is diadalmaskodni tudott a milánói–cortinai téli olimpián. A váltóval a negyedik aranyérmét szerezte az idei ötkarikás játékokon.

Johannes Hösflot Klaebo a negyedik aranyérmét szerezte a milánói–cortinai téli olimpián. (Fotó: AFP/Javier Soriano)

Johannes Hösflot Klaebo történelmet írt

Az olimpiai bajnoki cím első számú esélyese, a norvég csapat az első váltásnál 7,2, a másodiknál, azaz a klasszikus stílusú résztáv végén 10 másodperccel vezetett a finnek előtt, mögöttük a házigazda olaszok, a franciák, az amerikaiak és a kanadaiak tempóztak éremre esélyesként. A harmadik, már szabad stílusban indulóknál a norvégok őrizték előnyüket a második helyre előre lépő franciákkal szemben, míg a finnek a bronzérmes helyen álltak.

Az éllovasnál utolsónak következett Johannes Hösflot Klaebo, aki 15 másodperces előnnyel vette át a váltót, majd rendkívül magabiztos teljesítménnyel hozta be első helyre a norvégokat, ezzel rekorder lett, ugyanis a téli játékok történetében még senki nem nyert kilenc aranyérmet.

A második helyen a franciák, a harmadik pozícióban az olaszok zártak. Az olaszoknál óriási hajrát vágott le Pellegrino, aki 20 másodperces hátrányt dolgozott le. Óriási meglepetésre a svédek lettek az utolsók.

Sífutás, férfi 4×7,5 km-es váltó, olimpiai bajnok: Norvégia (Emil Iversen, Martin Löwström Nyenget, Einar Hedegart, Johannes Hösflot Klaebo) 1:04:24.5 óra; 2. Franciaország (Schwely Theo, Hugo Lapalus, Mathis Desloges Victor Lovera) 22.2 másodperc hátrány; 3. Olaszország (Davide Graz, Elia Barp, Martino Carollo, Federico Pellegrino) 47.9 mp h.

Johannes Hösflot Klaebo még a csapatsprintben és az 50 kilométeres számban is látható lesz a milánói–cortinai téli olimpián. Előbbi szám toronymagas esélyesei a norvégok, tehát hogyha nem borul a papírforma, akkor az 50 kilométeren dől el, hogy tud-e mind a hat versenyén aranyérmet szerezni Johannes Hösflot Klaebo.