Bevallotta az uniós biztos: Brüsszel a saját szabályait is szembeköpné

Marta Kos európai uniós bővítési biztos szerint lehetetlen, hogy Ukrajna már 2027-ben az EU tagja legyen.

Andrej Plenkovic és Marta Kos is felgyorsítaná Ukrajna csatlakozását (Fotó: DPA Picture-Alliance via AFP)

Ukrajna a jelenlegi módszertan szerint 2027. január 1-jétől nem válhat az Európai Unió tagjává – hangsúlyozta Kos. Brüsszel ugyanakkor fontolgatja egy „geopolitikai megközelítés” alkalmazásának lehetőségét a folyamat felgyorsítása érdekében – számol be róla az RBC-Ukraine ukrán hírportál.

Marta Kos egy, a Viktor Pincsuk Alapítvány által szervezett müncheni ukrán ebéden, amelyen Andrej Plenkovic horvát miniszterelnökkel együtt vett részt hangsúlyozta, hogy a jelenlegi, évtizedek óta érvényben lévő csatlakozási szabályok nem teszik lehetővé Ukrajna csatlakozásának végrehajtását a következő két évben.

Kos ugyanakkor szükségesnek tartja „új megoldások” keresését. Magyarán: Brüsszel nem csupán a magyar vétót, de a saját szabályait is megkerülné annak érdekében, hogy Ukrajnát minél hamarabb berántsa az EU-ba, annak minden következményével együtt.

A jelenlegi módszertan alapján ez 2027. január 1-jén nem lehetséges. De meg kell találnunk a megoldást arra, hogyan hidaljuk át a szakadékot az érdemalap, az elv és a módszertan – amelyet plusz-mínusz az elmúlt negyven évben alkalmazunk – és a geopolitikai kihívások között

– mondta Kos.

Szerinte a kérdés túlmutat a szokásos bővítési eljárás keretein.

Ukrajna felvétele az Európai Unióba nem bővítés, hanem Európa egyesítése. És ez az első alkalom, hogy lehetőségünk van, ha jól csináljuk, Európa egyesítésére. És ez sokkal nagyobb dolog, mint a egyszerű bővítés

– hangsúlyozta.

Andrej Plenkovic horvát miniszterelnök megjegyezte, hogy a standard úthoz minden egyes lépéshez minden tagállam jóváhagyása szükséges, ami egy hosszadalmas folyamat. A helyzet azonban megváltozhat, ha van politikai akarat.

Gyors megközelítés lehetséges, de ehhez politikai döntés szükséges, amely kimondja: mindaz, amit eddig tettünk, a múlté, most geopolitikai megközelítést kell alkalmaznunk, és nagy bummot kell létrehoznunk

– magyarázta Plenkovic, burkoltan utalva arra, hogy az áprilisi magyar választás Brüsszelnek kedvező eredménye Ukrajna csatlakozási folyamatának csikorgó kerekeit is megolajozhatná.