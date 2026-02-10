Brüsszel tétlensége emberéleteket követel

Több, mint két hónapba telt Marta Kos biztosnak, hogy választ adjon az ukrán toborzóirodák által elkövetett súlyos emberi jogsértésekkel kapcsolatos sürgősségi kérdésünkre. S amíg a végül gyalázatosra sikeredett válaszra vártunk, újabb emberi jogsértés, s egyúttal tragédia érte a kárpátaljai magyarságot. Felháborító, ahogy Brüsszel az emberi és a nemzeti kisebbségi jogsértéseket kezeli, ha Ukrajnáról van szó. A bizottság válasza szégyenletes, szemet huny az emberi tragédiák fölött. Az uniós normák hanyatlásának vagyunk tanúi. Véget kell vetnünk a közönynek, mielőtt újabb tragédiák történnek