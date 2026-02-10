Az Európai Parlament (EP) hétfő esti plenáris ülésén Ferenc Viktória, a Fidesz–KDNP EP-képviselője, a Patrióták Európáért frakció tagja felszólalásban hívta fel a figyelmet az Európai Bizottság tétlenségének következményeire, amely újabb magyar ember életét követelte Kárpátalján – áll Fidesz–KDNP európai parlamenti képviselőcsoportjának sajtóközleményében.
Brüsszel tétlensége emberéleteket követel
Újabb tragédia rázta meg a kárpátaljai magyarságot, miközben Brüsszel továbbra is szemet huny az Ukrajnában elkövetett emberi jogsértések felett. Ferenc Viktória, a Fidesz–KDNP EP-képviselője az Európai Parlamentben bírálta az Európai Bizottság tétlenségét, amelynek már halálos következményei vannak.
Több, mint két hónapba telt Marta Kos biztosnak, hogy választ adjon az ukrán toborzóirodák által elkövetett súlyos emberi jogsértésekkel kapcsolatos sürgősségi kérdésünkre. S amíg a végül gyalázatosra sikeredett válaszra vártunk, újabb emberi jogsértés, s egyúttal tragédia érte a kárpátaljai magyarságot. Felháborító, ahogy Brüsszel az emberi és a nemzeti kisebbségi jogsértéseket kezeli, ha Ukrajnáról van szó. A bizottság válasza szégyenletes, szemet huny az emberi tragédiák fölött. Az uniós normák hanyatlásának vagyunk tanúi. Véget kell vetnünk a közönynek, mielőtt újabb tragédiák történnek
– emelte ki a képviselő.
További Külföld híreink
Közösségünk tagját, Rebán Zsoltot, súlyos szívbetegségét igazoló orvosi felmentése ellenére hurcolták el katonai kiképzésre, amely végzetesnek bizonyult számára. Családja és közösségünk is gyászol.
– ismertette az újabb szomorú esetet a kárpátaljai származású képviselő.
Ferenc Viktória kiemelte:
Felháborító, ahogy az uniós intézmények az emberi és a nemzeti kisebbségi jogsértéseket kezelik, ha Ukrajnáról van szó. A bizottság válasza szégyenletes, szemet huny az emberi tragédiák fölött. Csak akkor hajlandó foglalkozni az emberi sorsokkal, ha az geopolitikai törekvéseit szolgálja. Brüsszel Ukrajna gyorsított uniós tag felvételét erőlteti és ezért mindenáron meg akarja nyitni a csatlakozási tárgyalások első klaszterét. Viszont az emberi jogok tiszteletben tartása a klaszter megnyitásának elengedhetetlen feltétele.
„Az uniós normák hanyatlásának vagyunk tanúi. Véget kell vetnünk a közönynek, mielőtt újabb tragédiák történnek.” – zárta felszólalását a képviselő.
