Fidesz-KDNPsajtóközleményEurópai Paralament

Brüsszel tétlensége emberéleteket követel

Újabb tragédia rázta meg a kárpátaljai magyarságot, miközben Brüsszel továbbra is szemet huny az Ukrajnában elkövetett emberi jogsértések felett. Ferenc Viktória, a Fidesz–KDNP EP-képviselője az Európai Parlamentben bírálta az Európai Bizottság tétlenségét, amelynek már halálos következményei vannak.

Magyar Nemzet
2026. 02. 10. 11:03
Ferenc Viktória a Fidesz-KDNP európai parlamenti képviselője Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az Európai Parlament (EP) hétfő esti plenáris ülésén Ferenc Viktória, a Fidesz–KDNP EP-képviselője, a Patrióták Európáért frakció tagja felszólalásban hívta fel a figyelmet az Európai Bizottság tétlenségének következményeire, amely újabb magyar ember életét követelte Kárpátalján – áll Fidesz–KDNP európai parlamenti képviselőcsoportjának sajtóközleményében.

Ferenc Viktória, a Fidesz–KDNP EP-képviselője az Európai Parlamentben bírálta az Európai Bizottság tétlenségét
Ferenc Viktória, a Fidesz–KDNP EP-képviselője az Európai Parlamentben bírálta az Európai Bizottság tétlenségét (Fotó: AFP)

Több, mint két hónapba telt Marta Kos biztosnak, hogy választ adjon az ukrán toborzóirodák által elkövetett súlyos emberi jogsértésekkel kapcsolatos sürgősségi kérdésünkre. S amíg a végül gyalázatosra sikeredett válaszra vártunk, újabb emberi jogsértés, s egyúttal tragédia érte a kárpátaljai magyarságot. Felháborító, ahogy Brüsszel az emberi és a nemzeti kisebbségi jogsértéseket kezeli, ha Ukrajnáról van szó. A bizottság válasza szégyenletes, szemet huny az emberi tragédiák fölött. Az uniós normák hanyatlásának vagyunk tanúi. Véget kell vetnünk a közönynek, mielőtt újabb tragédiák történnek

 – emelte ki a képviselő.

Közösségünk tagját, Rebán Zsoltot, súlyos szívbetegségét igazoló orvosi felmentése ellenére hurcolták el katonai kiképzésre, amely végzetesnek bizonyult számára. Családja és közösségünk is gyászol.

 – ismertette az újabb szomorú esetet a kárpátaljai származású képviselő.

Ferenc Viktória kiemelte: 

Felháborító, ahogy az uniós intézmények az emberi és a nemzeti kisebbségi jogsértéseket kezelik, ha Ukrajnáról van szó. A bizottság válasza szégyenletes, szemet huny az emberi tragédiák fölött. Csak akkor hajlandó foglalkozni az emberi sorsokkal, ha az geopolitikai törekvéseit szolgálja. Brüsszel Ukrajna gyorsított uniós tag felvételét erőlteti és ezért mindenáron meg akarja nyitni a csatlakozási tárgyalások első klaszterét. Viszont az emberi jogok tiszteletben tartása a klaszter megnyitásának elengedhetetlen feltétele.

„Az uniós normák hanyatlásának vagyunk tanúi. Véget kell vetnünk a közönynek, mielőtt újabb tragédiák történnek.” – zárta felszólalását a képviselő.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pilhál Tamás
idezojelekTisza

Több százmilliót érő bankos dugirészvénycsomagja miatt (is) ágálhat annyira a bankadó ellen a sértett Tisza-szakértő

Pilhál Tamás avatarja

Kármán András a saját pénztárcájáért aggódik, nem a magyarokéért.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu