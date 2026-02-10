Egyoldalú pénzosztás Berlinben: a baloldal dönt, a jobboldal a célkeresztben

A berlini szenátus hosszú ideje aránytalanul kezeli a különböző szélsőségek jelentette kockázatokat. Miközben évről évre jelentős, több millió eurós összegek jutnak a szélsőjobboldali erőszak, illetve a vallási indíttatású radikalizmus elleni programokra, a szélsőbaloldali erőszak megelőzésére évek óta nem különítenek el forrásokat. Jeannette Auricht, az AfD képviselője hívta fel a figyelmet a szenátus hibás gyakorlatára – számolt be róla az Origo az Exxpress cikkére hivatkozva.

Jeannette Auricht kérdésére válaszolva, a berlini szenátus bevallotta, hogy egyetlen eurót sem szánnak a baloldali szélsőségek visszaszorítását célzó programokra

Fotó: AFP

A szenátus Aurichtnak küldött válaszából kiderül, hogy 2021 és 2025 között egyetlen eurót sem különítettek el a szélsőbaloldali erőszak visszaszorítását célzó kezdeményezésekre. Ugyanebben az időszakban a szélsőjobboldali erőszak elleni küzdelemre 16,7 millió euró jutott, míg a vallási extrémizmus elleni projektek nagyjából 2,7 millió eurónyi támogatásban részesültek. A politikus szerint mindez különösen annak fényében jelent problémát, hogy Európa-szerte növekszik a szélsőbaloldali erőszak jelentette fenyegetés. Berlinben nemrég több tízezer háztartás maradt áram nélkül egy akció következtében, amelyért a szélsőbaloldali Vulkán-csoport vállalta a felelősséget.

A 2026-os költségvetési tervek szerint a berlini szenátus ismét rekordösszeget, több mint 4,1 millió eurót fordít a jobboldali szélsőségesség elleni küzdelemre, ami 6,3 százalékos növekedést jelent az előző évhez képest. Ezzel szemben a vallási extrémizmus elleni forrásokat több mint öt százalékkal csökkentik, míg