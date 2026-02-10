Rendkívüli

Szijjártó Péter: A Brüsszel–Kijev-koalíció kormányváltást akar Magyarországon

szélsőbaloldali erőszakAfDBerlin

Egyoldalú pénzosztás Berlinben: a baloldal dönt, a jobboldal a célkeresztben

A berlini szenátus finanszírozási gyakorlata reflektorfénybe került, miután kiderült, évek óta egyetlen eurót sem fordítanak a szélsőbaloldali erőszak megfékezésére. Eközben a szélsőjobboldali erőszak és vallási extrémizmus elleni programok évente több millió eurós támogatásokban részesülnek. Az ügyet az AfD képviselője, Jeannette Auricht hozta nyilvánosságra, aki szerint a számok egyoldalú és hibás hozzáállást tükröznek.

2026. 02. 10. 9:31
Tüntetés Berlinben Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A berlini szenátus hosszú ideje aránytalanul kezeli a különböző szélsőségek jelentette kockázatokat. Miközben évről évre jelentős, több millió eurós összegek jutnak a szélsőjobboldali erőszak, illetve a vallási indíttatású radikalizmus elleni programokra, a szélsőbaloldali erőszak megelőzésére évek óta nem különítenek el forrásokat. Jeannette Auricht, az AfD képviselője hívta fel a figyelmet a szenátus hibás gyakorlatára – számolt be róla az Origo az Exxpress cikkére hivatkozva.

Jeannette Auricht kérdésére válaszolva, a berlini szenátus bevallotta, hogy egyetlen eurót sem szánnak a baloldali szélsőségek visszaszorítását célzó programokra
Jeannette Auricht kérdésére válaszolva, a berlini szenátus bevallotta, hogy egyetlen eurót sem szánnak a baloldali szélsőségek visszaszorítását célzó programokra
Fotó: AFP

A szenátus Aurichtnak küldött válaszából kiderül, hogy 2021 és 2025 között egyetlen eurót sem különítettek el a szélsőbaloldali erőszak visszaszorítását célzó kezdeményezésekre. Ugyanebben az időszakban a szélsőjobboldali erőszak elleni küzdelemre 16,7 millió euró jutott, míg a vallási extrémizmus elleni projektek nagyjából 2,7 millió eurónyi támogatásban részesültek. A politikus szerint mindez különösen annak fényében jelent problémát, hogy Európa-szerte növekszik a szélsőbaloldali erőszak jelentette fenyegetés. Berlinben nemrég több tízezer háztartás maradt áram nélkül egy akció következtében, amelyért a szélsőbaloldali Vulkán-csoport vállalta a felelősséget.

A 2026-os költségvetési tervek szerint a berlini szenátus ismét rekordösszeget, több mint 4,1 millió eurót fordít a jobboldali szélsőségesség elleni küzdelemre, ami 6,3 százalékos növekedést jelent az előző évhez képest. Ezzel szemben a vallási extrémizmus elleni forrásokat több mint öt százalékkal csökkentik, míg 

a szélsőbaloldali erőszak elleni projektek továbbra is nulla euró támogatást kapnak.

A szélsőségek elleni fellépésért felelős szenátor, Cansel Kiziltepe (SPD), akit sokan keményvonalas baloldali politikusként tartanak számon, korábban bírálta az országos bevándorlási csúcstalálkozó összehívását sürgető javaslatokat, és ellenfeleit azzal vádolta, hogy az AfD narratíváját támogatják. Egy már törölt közösségi médiás bejegyzésében pedig a Tesla autóit náci járműveknek nevezte. 

A Tagesspiegel 2025 végén arról írt, hogy Kiziltepe 2025 elején még egy olyan egyesület vezetésében vállalt szerepet, amely korábban rendszeresen részesült a berlini szenátus támogatásából. 2020 és 2024 között mintegy 2,3 millió eurót utaltak a szervezet számlájára. Emellett a német fővárosban a menedékkérőkkel összefüggő, megugró kiadások is az ő hatáskörébe tartoznak.

Jeannette Auricht szerint a számok világosan jelzik, hogy a szenátus egyoldalú és hibás szemléletet követ, különösen a szélsőbaloldali erőszak teljes figyelmen kívül hagyásával. Úgy véli, a vallási extrémizmusra szánt források csökkentése sem szakmai alapon történt.

Borítókép: Tüntetés Berlinben (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Fűrész Tünde
idezojelekházasság hete

A magyarok hisznek a házasság értékében

Fűrész Tünde avatarja

A gyermekvállalási kedv szorosan kapcsolódik a stabilitást hozó körülményekhez.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu