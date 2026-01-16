A berlini áramszünet felelőseit a német állam finanszírozza?

Ismét bebizonyosodott, hogy a szélsőbaloldali erőszak, mint például a közelmúltbeli berlini áramszünet és az ökoterrorizmus nem csupán elszigetelt fanatikusok műve, hanem egy jól szervezett, ideológiailag megalapozott és – ami a legbotrányosabb – részben közpénzből finanszírozott hálózat eredménye. A több mint egy hete elkövetett, százezer berlini lakost áram és fűtés nélkül hagyó szabotázsakcióért a „Vulkangruppe” (Vulkán-csoport) vállalta a felelősséget – emlékeztet a NIUS német hírportál.

A berlini áramszünet kitervelőit a német állam finanszírozza? (Fotó: AFP)

A hálózat központi figurája Guido Arnold fizikus, aki nem mellesleg a Duisburgi Nyelv- és Szociálkutató Intézet munkatársa. Ez az intézet az elmúlt években több mint 145 ezer euró (több mint 55 millió forint) adófizetői pénzt kapott a német oktatási és családügyi minisztériumtól.

Arnold, aki a Capulcu-kollektíva nyilvános arca, legutóbb Bázelben tartott előadást, ahol a NIUS beépült tudósítója szerint nyíltan támadásokra buzdított Elon Musk létesítményei és jobboldali véleményvezérek ellen.

Arnold tevékenysége azonban nem merül ki a szavakban. Kölnben egy vállalkozást üzemeltet, amely speciális telefontokokat árul „elektromágneses árnyékolás” céljából, gyakorlatilag lehetetlenné téve a hatóságok számára a készülékek bemérését és lehallgatását. A weboldalán konkrét útmutatót is kínál ezek használatához, és a cég címe egy szélsőbaloldali lakóközösséghez vezet. Nem véletlen, hogy a Vulkán-csoport akcióinak egyik védjegye a DNS-nyomok teljes hiánya: a Capulcu rendezvényein rendszeresen osztogatnak brosúrákat a nyomeltüntetés módszereiről.

Még ennél is aggasztóbb, hogy Arnold jelenleg is oktat a Kölni Médiaművészeti Főiskolán, egy állami intézményben. Egyetemi kollégájával, Christian Heckkel közösen tartanak szemináriumot „Mesterségesség és intelligencia – média, háború és algoritmikus erőszak” címmel. A kurzus célja, hogy a hallgatók a tanultakat „saját művészeti-aktivista munkájukba” integrálják. Vagyis a német állam fizeti azokat az oktatókat, akik a fiatalokat a rendszer elleni szabotázsra képezik ki.

A hálózat másik kulcsfigurája a 84 éves ügyvéd és veterán anarchista, Detlef Hartmann, aki nyíltan hirdeti a technológia elleni harcot. Világnézete szerint a technika az elnyomás eszköze, amely ellen csak a „szociális forradalom” és az „élet mint szabotázs” jelenthet megoldást. Hartmann műveit az a szélsőbaloldali Unrast Kiadó jelenteti meg, amely 2023 óta több mint 73 ezer euró (több mint 28 millió forint) állami támogatást zsebelt be.

A kutatások szerint a Capulcu nemcsak ideológiát gyárt, hanem konkrét technikai tudást is terjeszt, kvázi franchise-rendszert működtetve a különböző terrorsejtek számára. A Vulkán-csoport mellett kapcsolatba hozhatók a Düsseldorf környékén aktív „Kommando Angry Birds” nevű csoporttal is, amely vasúti jelzőkábelek felgyújtására szakosodott. Utóbbiak számára még kézikönyv is elérhető Kábelgyújtás kezdőknek címmel, amelynek nyelvezete kísértetiesen hasonlít Guido Arnold írásaira.