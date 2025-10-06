Közpénzből finanszírozzák az iszlamizmust és az Izrael-ellenességet Berlinben?

Kai Wegner ideális példája a célszerű antiszemita opportunistának. Nem hirdet zsidóellenes szlogeneket, nem támadja a zsidókat, nem terjeszt összeesküvés-elméleteket – és mégis veszélyesebb a városában élő zsidókra nézve, mint bármelyik baloldali pártfunkcionárius – összegzett a nius.de, amely példát is említett Wegner zsidóellenes politikájára.

Berlin városa a múlt hétvégén szervezett és támogatott egy iszlamista családi fesztivált, amelyen Izrael megsemmisítésére szólítottak fel. A gyerekek egy „kreatív sarokban” palesztin zászlókat festhettek ki. Muszlim férfiak a színpadon panaszkodtak, hogy szélsőségesként ábrázolják őket. Egy lány azt állította, hogy a muszlimokat Németországban „kiválasztják és lemészárolják” – hívta fel rá a figyelmet a V4NA nemzetközi hírügynökség.

Közel-Kelet Izrael nélkül

Az eseményen a látogatók megvásárolhattak egy pólót, amelyen egy olyan térkép volt látható, amelyen Izrael már nem létezik. Egy művésznő például olyan kendőket árult, amelyekre egy térkép körvonalát nyomtatták, mellette pedig arabul és angolul a „Falastin” és „Palestine” felirat állt . Izraelnek nyoma sem volt ezen a térképen. A közel-keleti szakértők szerint az ilyen ábrázolások Izrael megsemmisítésére való felhívásnak minősülnek.

Am Sonntag lud das vom Berliner Senat geförderte islamische Familienfest „Unity Fest“ im Stadtteil Moabit zu einer Feier für junge Leute ein. Angekündigt war es als ein „Fest der jungen Muslime – von uns, für alle“. „Unity“ bedeutet zu Deutsch „Einheit“. https://t.co/2HyFptcpZA — Nacht Floh (@BZ_NachtFloh) October 3, 2025

Az esemény költségeiről a Szenátus Oktatási, Ifjúsági és Családügyi Hivatala a következő választ adta:

A „Unity Fest” projektet a „Stark gemacht! Jugenddemokratiefonds Berlin” program ifjúsági költségvetéséből finanszírozták. Itt a fiatalok önállóan döntenek a 20 000 euróig terjedő projektekről.

Vagyis 20 000 euró adófizetői pénzt költöttek az iszlamizmusra és a zsidógyűlöletre, és mindezt Kai Wegner tudtával és engedélyével, aki időről időre hangsúlyozza, hogy Berlinben „nincs helye az antiszemitizmusnak” – fogalmazta meg éles bírálatát az nius.de újságírója.

A rendezvényen emellett volt ugrálóvár, alkoholmentes italok, iszlám kvíz, festőprogramok és versíró verseny. A szenátus oktatási adminisztrációja a B.Z. portál kérdésére elmondta, vizsgálják a fesztivál támogatásának ügyét. „A kérdés az, hogy a támogatott rendezvény megsértette-e a „Stark gemacht! Jugenddemokratiefonds Berlin” program támogatási irányelveit.”