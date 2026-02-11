A hűség nem olyan, amilyennek elsőre gondolnánk – a szakértő szerint itt rontjuk el

Magyarországon 2026. február 8. és 15. között 19. alkalommal rendezik meg a Házasság hetét a keresztény egyházak és civil szervezetek széles körű összefogásával. Az idei rendezvénysorozat mottója: „A hűség szabadsága”. A szervezők célja, hogy ráirányítsák a figyelmet, a házastársak közötti hűség nem korlát, hanem megtartó erő, amely biztonságot, szabadságot, közös szárnyalást és épülést tesz lehetővé.

A hűség szabadsága

Hűség – egy szó, ezer érzés

Tapolyai Emőke előadását a „hűség” szó jelentésének kibontásával kezdte. A pszichológus először a Czuczor–Fogarasi szótárt idézte, mely szerint a hűség „az ígéret és a fogadás megtartásában való lelkiismeretesség”: állandóság, közös irányban maradás, határozott kitartás a kimondott szó mellett. Ezután Aquinói Szent Tamás gondolatait mutatta be, aki úgy fogalmazott, a hűség az igazságosság erényének része – az ígéretekhez és a kapcsolathoz való ragaszkodás. A szakember szerint hétköznapi nyelvre lefordítva az igazságosság ebben az esetben azt jelenti, megadom a másiknak azt, amivel tartozom neki. De mivel is tartozunk a házastársunknak? Mit ígértünk egymásnak a kapcsolat elején?

A hűség nem merül ki abban, hogy „nem csaljuk meg” a másikat. Ennél sokkal többről szól, mutatott rá Tapolyai Emőke: arról az elköteleződésről, hogy bármi történik a jövőben, együtt maradunk. Bármi történik a másik testében vagy lelkében, vele maradunk. Ehhez pedig egy irányba kell haladni.

Mikor kezdünk eltávolodni egymástól?

A pszichológus szerint a kapcsolat elején a hűség magától értetődő. Fel sem merül bennünk, hogy megkérdőjelezzük. Mikor kezdünk eltávolodni egymástól? Akkor, amikor elkezdünk kimenekülni a feszültségből.

A kezdeti időszakban a másikkal teljesnek érezzük az életünket: ő az, aki biztonságot, stabilitást ad, kiegészít minket. Idővel azonban megjelennek a különbségek, nézeteltérések, csalódások, kiábrándulások, és ezek feszültséget szülnek, magyarázta a szakember. A tökéletesség illúzióját ilyenkor felváltja a realitás, majd akár a kiábrándulás is. Amikor ez a feszültség túl nagy, és nem tudjuk, hogyan oldjuk meg, menekülni kezdünk.