A hűség biztonságot ad, felvértez – elindult a házasság hete

A mozgalom a házasság, a család és a párkapcsolatok értékeire, valamint tudatos gondozására irányítja a figyelmet, segítséget nyújtva a házasságra készülőknek és a párkapcsolati problémákkal szembesülőknek is.

2026. 02. 09. 5:50
Illusztráció Fotó: Pexels
Elkezdődött a házasság hete. Az idén tizennyolcadik alkalommal megkezdett rendezvény központjába a házastársak közötti kommunikáció került. A kezdeményezés több mint két évtizede indult el Angliából, amely Valentin-nap környékén minden évben egy hétig a házasság és a család fontosságára irányítja a figyelmet. Mára négy kontinens huszonegy országában tartják meg a házasság hetét – amelyhez hazai és nemzetközi szinten is számos ismert közéleti személyiség csatlakozott kifejezve elköteleződését a házasság, a család ügye iránt. A hazassaghete.hu oldaláról kiderül, hazánkban az országos eseménysorozatot 2008 óta rendezik meg a keresztény egyházak és civil szervezetek széles körű összefogásával, számtalan nagyváros, település, közösség részvételével.

Mára négy kontinens huszonegy országában tartják meg a házasság hetét. Fotó: Pexels

Megugrott a házasságkötések száma

A rendezvény nyitó eseményét a KétIgen Alapítvány tartotta meg vasárnap Gödöllőn. Az eseményen részt vett Hankó Balázs, kultúráért és innovációért felelős miniszter, aki elmondta, 

a kormány családpolitikájának köszönhetően tíz gyerekből nyolc házasságban születik. 

A Kulturális és Innovációs Minisztérium vezetője a rendezvényen kiemelte, a kormány számára a társadalom alapegysége a család. A miniszter megerősítette, a kormány a családokban hisz és a családokat építi, majd hozzáfűzte: – Ha 2010-et nézzük, akkor 35 ezren házasodtak össze, a múlt évben a házasságkötések száma 46 ezer volt, ami 31 százalékos emelkedés. Volt ez erősebb is a Covid idejében, akkor dupláztunk – tette hozzá a miniszter. Beszélt arról is, hogy a válások száma az elmúlt időszakban 24 ezerről 18 ezerre, 26 százalékkal csökkent. 

Ne csak keresd, szeresd az igazit!

A KétIgen Alapítvány, a szervezet hivatalos oldalán azt írja saját tevékenységéről, hogy „pár- és családterápiában jártas szakemberek segítségével dolgoz ki párkapcsolat-gazdagító műhelyeket, programokat, amelyek segítenek a férfi-nő pároknak jobban elmélyíteni a kapcsolatukat, örömtelibbé tenni azt és ezáltal megelőzni a párkapcsolati elhidegülést. A prevenció befektetés a tartós, boldog párkapcsolatodba.” Az alapítvány programja a családterápiában elterjedt rendszerszemléleten alapul, ami a párkapcsolatra, mint élő rendszerre tekint. Amennyiben ennek a rendszernek bármelyik tagja változik, az hatással van az összes többi tagra és az egész rendszerre. A rendszernek nemcsak az „én” és a „te” az alkotóeleme, hanem a „mi” is. A „mi” több, mint az „én” meg a „te” együttvéve. Az alapítványnál abban hisznek, hogy a kapcsolat élő rendszer, amelyet táplálnunk kell, vigyáznunk kell rá, különben meghalhat, mint bármely más élőlény.

Bensőséges kommunikáció, fejlődő házasság

Február 9. és 16. között több mint hatvan településen majdnem 200 programmal várják az érdeklődőket a házasság hetére határon innen és túl. Az országos rendezvénysorozat célja a házastársak együttműködésének támogatása: miként alakítható ki az őszinte és bensőséges kommunikáció, hogy a különbségek, konfliktusok, félreértések megoldhatóvá váljanak, és a házasság fejlődő és kölcsönös elégedettséget nyújtó kapcsolat legyen.

A hét mottója:

Beszélgessetek a házasságotokért!

A házasság hete országos mozgalmon keresztül a szervezők arra szeretnék bátorítani a párokat, hogy vállaljanak aktív szerepet kapcsolataik megújításában és a kommunikáció elmélyítésében. Az előadások mellett idén Kapocs néven párkapcsolat-építő naplóval is készültek, amelyben az érdeklődők szakértői tanácsokat és beszélgetést segítő kérdéseket is kapnak huszonegy témában.

Programok a házasság hetén 

A szervezők korábbi közleményükben idézték Herjeczki Kornélt, a Házasság hete mozgalom országos koordinátorát, a Harmat Kiadó igazgatóját, aki kiemelte: 

céljuk, hogy a hűség fontossága, megtartóereje és a mentális egészségre gyakorolt hatása egy hétre fókuszba kerülhessen. 

Hozzátette, számos házaspár, közismert szakértő tapasztalatain keresztül szeretnék megmutatni, hogy 

a házasságban meg lehet élni az elkötelezettség melletti szabadságot, hogy a hűség mindennapi jelenléte egy kapcsolatban biztosítja a párkapcsolatok stabilitását, biztonságot ad, felvértez.

 

A szervezők a tematikához kapcsolódva az idei házasság hete könyvének Mihalec Gábor párterapeuta most megjelent, A hűség kódja című kötetét választották. A házasság hete központi programsorozata ünnepi istentisztelettel vette kezdetét az Érdi Református Gyülekezet templomában.

Hétfőn A hűség kódja – hogyan előzd meg a megcsalást mielőtt még eszedbe jutott volna? címmel Mihalec Gábor párterapeuta tart előadást a Kelenföld Montázs Központban.

Kedden A hűség nem a meg nem csalás! De akkor mi? címmel Tapolyai Emőke klinikai  és pasztorálpszichológus, a Kandela Központ alapítója és szakmai vezetője online előadására várják az érdeklődőket a házasság hete Facebook-oldalán.

Szerdán a Károlyi-Csekonics-palota dísztermében tartanak beszélgetést. 

Csütörtökön a Három Királyfi, Három Királylány Alapítvány szervezésében Családbarát szemlélet címmel tartanak konferenciát, pénteken pedig A függés szabadsága címmel Mike Sámuel baptista lelkipásztor előadására várják az érdeklődőket a Wesselényi Utcai Baptista Gyülekezet és Közösségi Házban.

Szombaton Weber István és Weberné Zsikai Mária, a Bibliai Házassággondozó Szolgálat munkatársai tartanak előadást a Pasaréti református templomban, illetve Bálint-napi koncerttel egybekötött istentisztelet lesz a józsefvárosi evangélikus templomban.

A hetet ünnepi szentmise zárja a Budapest-Belvárosi Nagyboldogasszony-főplébánia-templomban, a szentmisét Marton Zsolt váci megyés püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia családreferense mutatja be. A központi rendezvényeken túl számos magyarországi és határon túli településen – többek között Győrben, Szegeden, Kecskeméten, Miskolcon, Székesfehérváron, Székelyudvarhelyen, Szatmárnémetiben – várják előadásokkal, beszélgetésekkel, zenés estekkel, páros kalandtúrákkal, egyházi alkalmakkal az önkéntes szervezők az érdeklődőket.

 

