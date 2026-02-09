A hűség biztonságot ad, felvértez – elindult a házasság hete

Elkezdődött a házasság hete. Az idén tizennyolcadik alkalommal megkezdett rendezvény központjába a házastársak közötti kommunikáció került. A kezdeményezés több mint két évtizede indult el Angliából, amely Valentin-nap környékén minden évben egy hétig a házasság és a család fontosságára irányítja a figyelmet. Mára négy kontinens huszonegy országában tartják meg a házasság hetét – amelyhez hazai és nemzetközi szinten is számos ismert közéleti személyiség csatlakozott kifejezve elköteleződését a házasság, a család ügye iránt. A hazassaghete.hu oldaláról kiderül, hazánkban az országos eseménysorozatot 2008 óta rendezik meg a keresztény egyházak és civil szervezetek széles körű összefogásával, számtalan nagyváros, település, közösség részvételével.

Mára négy kontinens huszonegy országában tartják meg a házasság hetét. Fotó: Pexels

Megugrott a házasságkötések száma

A rendezvény nyitó eseményét a KétIgen Alapítvány tartotta meg vasárnap Gödöllőn. Az eseményen részt vett Hankó Balázs, kultúráért és innovációért felelős miniszter, aki elmondta,

a kormány családpolitikájának köszönhetően tíz gyerekből nyolc házasságban születik.

A Kulturális és Innovációs Minisztérium vezetője a rendezvényen kiemelte, a kormány számára a társadalom alapegysége a család. A miniszter megerősítette, a kormány a családokban hisz és a családokat építi, majd hozzáfűzte: – Ha 2010-et nézzük, akkor 35 ezren házasodtak össze, a múlt évben a házasságkötések száma 46 ezer volt, ami 31 százalékos emelkedés. Volt ez erősebb is a Covid idejében, akkor dupláztunk – tette hozzá a miniszter. Beszélt arról is, hogy a válások száma az elmúlt időszakban 24 ezerről 18 ezerre, 26 százalékkal csökkent.

Ne csak keresd, szeresd az igazit!

A KétIgen Alapítvány, a szervezet hivatalos oldalán azt írja saját tevékenységéről, hogy „pár- és családterápiában jártas szakemberek segítségével dolgoz ki párkapcsolat-gazdagító műhelyeket, programokat, amelyek segítenek a férfi-nő pároknak jobban elmélyíteni a kapcsolatukat, örömtelibbé tenni azt és ezáltal megelőzni a párkapcsolati elhidegülést. A prevenció befektetés a tartós, boldog párkapcsolatodba.” Az alapítvány programja a családterápiában elterjedt rendszerszemléleten alapul, ami a párkapcsolatra, mint élő rendszerre tekint. Amennyiben ennek a rendszernek bármelyik tagja változik, az hatással van az összes többi tagra és az egész rendszerre. A rendszernek nemcsak az „én” és a „te” az alkotóeleme, hanem a „mi” is. A „mi” több, mint az „én” meg a „te” együttvéve. Az alapítványnál abban hisznek, hogy a kapcsolat élő rendszer, amelyet táplálnunk kell, vigyáznunk kell rá, különben meghalhat, mint bármely más élőlény.