Elkezdődött a házasság hete: tíz gyerekből nyolc házasságban születik Magyarországon

A kormány családpolitikájának köszönhetően ma Magyarországon tíz gyerekből nyolc házasságban születik – mondta Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter a házasság hete alkalmából rendezett gödöllői eseményen.

Magyar Nemzet
2026. 02. 08. 19:26
Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter beszédet mond a KétIgen Alapítvány a házasság hetére szervezett rendezvényén a Gödöllői Királyi Kastélyban 2026. február 8-án Fotó: Máthé Zoltán Forrás: MTI Fotószerkesztõség
A kormány számára a társadalom alapegysége a család. 

a kormány számára a társadalom alapegysége a család.

A kormány a családokban hisz és a családokat építi. – Ha 2010-et nézzük, akkor 35 ezren házasodtak össze, a múlt évben a házasságkötések száma 46 ezer volt, ami 31 százalékos emelkedés. Volt ez erősebb is a Covid idejében, akkor dupláztunk – tette hozzá a miniszter. Beszélt arról, hogy 

a válások száma az elmúlt időszakban 24 ezerről 18 ezerre, 26 százalékkal csökkent. 

Hozzátette, az idei házasság hetének mottója a hűség szabadsága. – Amikor a kormány segíti és támogatja a családokat, akkor természetesen ott vannak azok a szervezetek, azok a családszervezetek, azok az alapítványok, mint a KétIgen Alapítvány is, amely segít megőrizni házasságunkat, családunkat – tette hozzá Hankó Balázs.

A KétIgen Alapítvány, a szervezet hivatalos oldalán azt írja saját tevékenységéről, hogy „pár- és családterápiában jártas szakemberek segítségével dolgoz ki párkapcsolat-gazdagító műhelyeket, programokat, amelyek segítenek a férfi-nő pároknak jobban elmélyíteni a kapcsolatukat, örömtelibbé tenni azt és ezáltal megelőzni a párkapcsolati elhidegülést. A prevenció befektetés a tartós, boldog párkapcsolatodba.”

Borítókép: Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter beszédet mond a KétIgen Alapítvány a házasság hetére szervezett rendezvényén a gödöllői királyi kastélyban 2026. február 8-án (Fotó: Máthé Zoltán/MTI Fotószerkesztőség)


