Elkezdődött a házasság hete: tíz gyerekből nyolc házasságban születik Magyarországon

A kormány családpolitikájának köszönhetően tíz gyerekből nyolc házasságban születik – mondta a Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) vezetője vasárnap Gödöllőn. Hankó Balázs a KétIgen Alapítványnak a házasság hetére szervezett rendezvényén elmondta, hogy

a kormány számára a társadalom alapegysége a család.

A kormány a családokban hisz és a családokat építi. – Ha 2010-et nézzük, akkor 35 ezren házasodtak össze, a múlt évben a házasságkötések száma 46 ezer volt, ami 31 százalékos emelkedés. Volt ez erősebb is a Covid idejében, akkor dupláztunk – tette hozzá a miniszter. Beszélt arról, hogy

a válások száma az elmúlt időszakban 24 ezerről 18 ezerre, 26 százalékkal csökkent.

Hozzátette, az idei házasság hetének mottója a hűség szabadsága. – Amikor a kormány segíti és támogatja a családokat, akkor természetesen ott vannak azok a szervezetek, azok a családszervezetek, azok az alapítványok, mint a KétIgen Alapítvány is, amely segít megőrizni házasságunkat, családunkat – tette hozzá Hankó Balázs.

A KétIgen Alapítvány, a szervezet hivatalos oldalán azt írja saját tevékenységéről, hogy „pár- és családterápiában jártas szakemberek segítségével dolgoz ki párkapcsolat-gazdagító műhelyeket, programokat, amelyek segítenek a férfi-nő pároknak jobban elmélyíteni a kapcsolatukat, örömtelibbé tenni azt és ezáltal megelőzni a párkapcsolati elhidegülést. A prevenció befektetés a tartós, boldog párkapcsolatodba.”