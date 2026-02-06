Rendkívüli

A duális képzés erősítéséről beszéltek a százhalombattai fórumon

A duális oktatás aktuális kérdéseiről egyeztettek a „Kérdezd a minisztert” sorozat százhalombattai állomásán, ahol Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter diákokkal és pedagógusokkal folytatott szakmai beszélgetést.

2026. 02. 06. 22:13
Hankó Balázs
Egyebek mellett a duális oktatás aktuális kérdéseit tekintették át a kérdezd a minisztert sorozat következő, 21., százhalombattai állomásán a Széchenyi István Technikum és Gimnáziumban – ismertette a rendezvényt követően a kulturális és innovációs miniszter.

Hankó Balázs elmondta, hogy 

az intézmény a legjobb 100 középiskola közül az 54. helyen van, és fejlődésében nagy segítséget jelent együttműködése a Mollal. 

Ezért megjelentetheti a nevében az olajipari céget, ami emeli az iskola rangját – tette hozzá. Ismertette, hogy az elmúlt időszakban a Mol 300 millió forintos felújítást finanszírozott az iskolában, de a vállalatnál van egy olyan tanműhelye is az iskolának, amely több milliárd forintos fejlesztésből valósult meg – sorolta a tárcavezető.

A miniszter elmondta: 

a fórumon az volt a legfontosabb téma, hogy azoknál a szakképzési centrumoknál, ahol a technikum és a gimnázium együtt van, a két oktatási rendszer hogyan illeszkedik egymáshoz.

Hozzátette, fontos kérdés volt, hogy milyen olyan további lehetőségeket rejt magában a dualitás, amivel az egyetemi együttműködések, a gyakorlati képzések, a tankönyvi megújítások azt szolgálhatják, hogy a magyar fiatalok sikere egyben nemzetünk sikerét is szolgálja.

Hankó Balázs felidézte: 

a közelmúltban 200 millió forintos felújításra kapott lehetőséget a technikum, hogy ezzel is előrébb léphessenek.

Hozzátette, pezsgő, jó beszélgetést sikerült lefolytatni a diákokkal, akik azt az igényt fogalmazták meg, hogy több kulturális programra lenne szükségük. Éppen ezért a Kultkredit program, ami az egyetemeken működik, a szakképző intézményekre is ki fog terjedni, illetve a következő félévtől a Déryné Program és a Lázár Ervin Program – ami több mint 600 ezer általános iskolást juttatott el színházba – a középiskolások számára is elérhető lesz – közölte.

