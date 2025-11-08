Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM)Tehetségpaletta FesztiváltKárpát-medenceZávogyán Magdolna

Závogyán Magdolna: A TehetségPaletta legfontosabb küldetése a bátorítás és a megerősítés

A TehetségPaletta legfontosabb küldetése a bátorítás a tehetség kibontakoztatására és megerősítés abban, hogy jut figyelem, törődés, támogatás azok számára, akik kitartással, szorgalommal követik álmaikat – fogalmazott a Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) kultúráért felelős államtitkára szombaton Kecskeméten.

2025. 11. 08.
Závogyán Magdolna, a Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) kultúráért felelős államtitkára Forrás: MTI
Závogyán Magdolna a Kárpát-medencei Összművészeti TehetségPaletta Fesztivál megnyitóján arról beszélt, hogy az idén életre hívott program keretében több mint 1200 közösség és 9500 résztvevő mutatta meg tudását, művészetét az anyaországban, valamint a Felvidéken, Erdélyben, a Vajdaságban és Kárpátalján.

TehetségPaletta
A TehetségPaletta Fesztivál plakátja (Forrás: Nemzeti Művelődési Intézet)

Lenyűgöző számok, melyek a program sikerét fémjelzik

– fogalmazott, hozzátéve, hogy az igazi siker azonban olyan személyes történetekben keresendő, melyekben támogató családokat, biztos hátországot nyújtó iskolákat, virágzó, tevékeny közösségeket, kincset érő műhelyeket és hagyományaikra büszke településeket sejthetünk – mondta.

Ezek a közösségek és egyéni alkotók részben tudatosan, részben ösztönösen újraértelmezik kulturális örökségünket, és ez így van jól – fogalmazott.

Mint mondta: felbecsülhetetlen hozzáadott érték, hogy a tehetség a megszokott környezetében, támogató közegben, stresszmentesen, egyenlő esélyekkel bontakozhat ki minőségi szabadidős tevékenységként.

Závogyán Magdolna a TehetségPaletta Fesztivált izgalmas önismereti kalandnak nevezte, hozzátéve, hogy egyúttal bizalomépítés a generációk között és megerősítés abban, hogy milyen sokan gondolkodnak ugyanúgy kultúráról, identitásról és értékekről.

Hiszem, hogy az ilyen ünnepi találkozók és a kisebb egységek szintjén megvalósuló, kapcsolatteremtést és tapasztalatcserét célzó rendezvények ösztönzőleg hatnak az újabb közösségek megalakulásához, egyúttal pedig megerősítést jelentenek a meglévők számára

– hangsúlyozta az államtitkár.

Bán János, Kecskemét alpolgármestere elmondta: a városban mindig hittek abban, hogy a kultúra és a közösség egymást erősíti.

Mert a művészet nem luxus, hanem életünk természetes része

– fogalmazott, kijelentve, hogy a TehetségPaletta pontosan ezt a szellemet képviseli. Azt üzeni, hogy a tehetség nem rang, hanem ajándék, amit meg kell mutatni, meg kell élni, és másokat is inspirálni kell, lehet vele – jelentette ki.

Mint elhangzott, a kecskeméti fesztivál a magyar kulturális közösségek és az amatőr művészet seregszemléje, a TehetségPaletta Program záróeseménye. A Kulturális és Innovációs Minisztérium támogatásával, valamint a Nemzeti Művelődési Intézet koordinálásával 2025 tavaszán elindult kezdeményezés célja az, hogy bemutatkozási és fejlődési lehetőséget biztosítson a Kárpát-medence amatőr művészeti közösségeinek és egyéni alkotóinak.

A kétnapos TehetségPaletta Fesztivál a program csúcspontjaként több mint 200 közösséget és egyéni alkotót lát vendégül, összesen közel 1700 taggal.

A látogatók színpadi előadásokkal, kiállításokkal, filmvetítésekkel és számos kísérőprogrammal találkozhatnak, amelyek a Kárpát-medence amatőr művészetének sokszínűségét és közösségformáló erejét mutatják be.

