Ilyen az, amikor Európának terveznek autót a kínaiak – BYD Seal 6 DM-i Touring menetpróba

Két olyan karosszériatípus van, amely kifejezetten Európa kedvence, a világ más részein nem annyira keresett. Az egyik a ferdehátú, amely lehet három- vagy ötajtós, a második a kombi, amely manapság már csak ötajtósként létezik. Egészen a közelmúltig egyik sem volt a BYD európai választékában, aztán hirtelen megjött a Dolphin Surf nevű városi miniautó (Szegeden ezt fogják gyártani) és idén ősszel befutott a Seal 6 DM-i is, amely egy klasszikus, középkategóriás modell, vagyis végre nem SUV.

A régi receptet követve szedán és kombi karosszériával (Touring) is megvehető,

az utóbbi 400 ezer forinttal kerül többe.

A C- és D-oszlopokat is feketére fújták, hogy úgy tűnjön, mintha lebegne a tető a karosszéria fölött.

Fotó: Gulyás Péter

A BYD újdonsága méretben a Skoda Octavia és Superb között helyezkedik el, de az utóbbihoz áll közelebb, a hossza több mint hat, a tengelytávja kevesebb mint öt centivel kisebb. Műszakilag nincs sok köze a már két éve piacon lévő Seal szedánhoz, mivel az egy hátsókerék-meghajtású dedikált villanyautó, a Seal 6 DM-i viszont egy elöl hajtó plug-in hibrid, amely inkább a Seal U DM-i SUV rokonának tekinthető.

Hogy néz ki?

A 4,84 méteres hossz és a 2,79 méteres tengelytáv is a középkategóriába sorolja

Fotó: Gulyás Péter

Talán az összes BYD közül a Seal 6 DM-i formája áll a legközelebb az európai ízléshez,

bár emlékezetesnek azért nehéz lenne nevezni. Az ex-audis Wolfgang Egger felügyeletével létrehozott, óceánból ihletet merítő formanyelv ezúttal egy ízléses, cicomák nélküli dizájnt eredményezett, amely európai szemmel is könnyen befogadható, de lelkesedni senki nem fog érte.

A hűtőrács alulra, a lökhárítóba került. A hűtési igénytől függően nyitja és zárja magát

Fotó: Gulyás Péter

Bár nem villanyautó a Seal 6 DM-i, a klasszikus hűtőrács elhagyása azért utal rá, hogy a világ vezető villanyautó és PHEV gyártójának terméke. Ahogy a mai divat megköveteli, a szedán inkább egy négyajtós kupéra emlékeztet, a kombiból viszont szerencsére nem kívántak sportos, lapos shooting brake-et faragni, inkább maradtak a praktikus, klasszikus megoldásnál, hogy a tető hosszú, és csak alig lejt hátrafelé. Természetesen a hátsó lámpák össze vannak kötve, és csíkot képeznek a kocsi hátulján, a dupla C-t formáló LED-es belső kialakításuk azonban felismerhetővé teszi a kocsit.

Milyen belül?

A vezeték nélküli teleföntöltő 50 wattos, és hűti is a telefont. Még az is jó benne, hogy látni a telefon kijelzőjét

Fotó: Gulyás Péter

Viszonylag igényes anyagválasztás és masszív összeszerelési minőség jellemzi a kabint, amelyben

rossz úton sem zörög, nyikorog semmi.

Az alul lapított, jó fogású kormány, a belső kilincsek és a kevés meghagyott fizikai gomb egy része ismerős lehet az elektromos Sealből, de itt egy fokkal kevésbé prémium az összhatás, és a formák is egyszerűbbek. Mindazonáltal szép és kellemes tapintású a szemmagasságban végigfutó rücskös díszbetét, és sok a puha, párnázott felület is.