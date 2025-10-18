Ilyen az, amikor Európának terveznek autót a kínaiak – BYD Seal 6 DM-i Touring menetpróba

Két olyan karosszériatípus van, amely kifejezetten Európa kedvence, a világ más részein nem annyira keresett. Az egyik a ferdehátú, amely lehet három- vagy ötajtós, a második a kombi, amely manapság már csak ötajtósként létezik. Egészen a közelmúltig egyik sem volt a BYD európai választékában, aztán hirtelen megjött a Dolphin Surf nevű városi miniautó (Szegeden ezt fogják gyártani) és idén ősszel befutott a Seal 6 DM-i is, amely egy klasszikus, középkategóriás modell, vagyis végre nem SUV.
A régi receptet követve szedán és kombi karosszériával (Touring) is megvehető,
az utóbbi 400 ezer forinttal kerül többe.
A BYD újdonsága méretben a Skoda Octavia és Superb között helyezkedik el, de az utóbbihoz áll közelebb, a hossza több mint hat, a tengelytávja kevesebb mint öt centivel kisebb. Műszakilag nincs sok köze a már két éve piacon lévő Seal szedánhoz, mivel az egy hátsókerék-meghajtású dedikált villanyautó, a Seal 6 DM-i viszont egy elöl hajtó plug-in hibrid, amely inkább a Seal U DM-i SUV rokonának tekinthető.
Hogy néz ki?
Talán az összes BYD közül a Seal 6 DM-i formája áll a legközelebb az európai ízléshez,
bár emlékezetesnek azért nehéz lenne nevezni. Az ex-audis Wolfgang Egger felügyeletével létrehozott, óceánból ihletet merítő formanyelv ezúttal egy ízléses, cicomák nélküli dizájnt eredményezett, amely európai szemmel is könnyen befogadható, de lelkesedni senki nem fog érte.
Bár nem villanyautó a Seal 6 DM-i, a klasszikus hűtőrács elhagyása azért utal rá, hogy a világ vezető villanyautó és PHEV gyártójának terméke. Ahogy a mai divat megköveteli, a szedán inkább egy négyajtós kupéra emlékeztet, a kombiból viszont szerencsére nem kívántak sportos, lapos shooting brake-et faragni, inkább maradtak a praktikus, klasszikus megoldásnál, hogy a tető hosszú, és csak alig lejt hátrafelé. Természetesen a hátsó lámpák össze vannak kötve, és csíkot képeznek a kocsi hátulján, a dupla C-t formáló LED-es belső kialakításuk azonban felismerhetővé teszi a kocsit.
Milyen belül?
Viszonylag igényes anyagválasztás és masszív összeszerelési minőség jellemzi a kabint, amelyben
rossz úton sem zörög, nyikorog semmi.
Az alul lapított, jó fogású kormány, a belső kilincsek és a kevés meghagyott fizikai gomb egy része ismerős lehet az elektromos Sealből, de itt egy fokkal kevésbé prémium az összhatás, és a formák is egyszerűbbek. Mindazonáltal szép és kellemes tapintású a szemmagasságban végigfutó rücskös díszbetét, és sok a puha, párnázott felület is.