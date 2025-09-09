autós hírkínai autóBydMüncheni Autószalon

Európának tervezett autót mutatott be a legnagyobb kínai gyártó a müncheni autószalonon

A BYD Seal 6 DM-i egy Passat méretű konnektoros hibrid, amely a német riválissal ellentétben kombiként és szedánként is kapható. Utóbbi arra is képes, hogy több mint 1500 km-t tegyen meg egy tank benzinnel. A gyártó másik fontos bejelentése egy garanciával járó használtautó-minősítési program indítása volt.

2025. 09. 09. 10:23
Végre nem szabadidő-autót, hanem kombit (és szedánt) mutatott be a kínai óriás. A Seal 6 kifejezetten az európai piacra készült Fotó: Gulyás Péter
A BYD, a világ vezető villanyautó- és plug-in hibrid gyártója, 2025 legnagyobb európai autókiállításán, a müncheni autószalonon (IAA) nemcsak a második, Európában kapható plug-in hibrid modelljét mutatta be, hanem közzétette a legújabb eredményeit, terveit, és az épülő szegedi gyárral kapcsolatos híreit is.

BYD Müncheni Autószalon
A főnökasszony ismertette az eredményeket, újdonságokat az IAA kiállítás nagyszínpadán
Fotó: Gulyás Péter

Kiderült például, hogy a kínai autógyártó 2025 első nyolc hónapjában a tavalyinál 23 százalékkal több, 2,86 millió autót értékesített a világon, amivel 

már az ötödik-hatodik helyen áll a gyártók ranglistáján.

Ebben az időszakban a vállalat 603 ezer tisztán elektromos és plug-in hibrid járművet értékesített Kínán kívül, ami a legnagyobb szám az összes autógyártó között, és 137 százalékos növekedést jelent 2024-hez képest. Abban is a BYD az első, hogy története során már 13,4 millió kábellel tölthető autót gyártott le az üzemeiben. Megfélemlítő tempóban rohanja le a cég az európai piacokat is, amit jelez, hogy egy év alatt meg akarják duplázni a kontinens 32 országában működő márkakereskedéseik számát (ezerről kétezerre).

BYD Müncheni Autószalon
Elképesztő ütemben nő az Európában megvásárolható BYD modellek száma: két év alatt hatról tizenháromra
Fotó: Gulyás Péter

Stella Li ügyvezető alelnök a müncheni autószalon nagyszínpadán, több száz újságíró előtt jelentette be, hogy az európai piac egyik legolcsóbb villanyautója, a Dolphin Surf ötcsillagos értékelést kapott az Euro NCAP-tól a biztonságára. Li azt is elárulta, hogy

 a vállalat első európai gyárában, a szegediben már 2025 végén el fog indulni a termelés,

és elsőként pont Dolphin Surfök fognak legurulni a szerelősorról. „Európa rendkívül fontos piac számunkra, ezért természetes, hogy itt, a régió legnagyobb 2025-ös autókiállításán megerősítsük, hogy a Dolphin Surf lesz az első autó, amelyet Magyarországon gyártunk. Mindig is elkötelezettek voltunk a projekt iránt, és nagyon izgatottak vagyunk, hogy elkezdhetjük az Európában gyártott autók értékesítését. Az Euro NCAP biztonsági besorolása egy újabb nagyszerű eredmény  – az év városi autója díjat elnyert típus a legmagasabb szintű biztonságot nyújtja” – mondta.

BYD Müncheni Autószalon
Izgatottan vártuk a szegedi gyárral kapcsolatos bejelentést, de csak azt tudtuk meg, amit eddig is tudtunk: év végén indul a termelés a Dolpfin Surffel
Fotó: Gulyás Péter

Li megerősítette azt is, hogy a BYD saját villámtöltő-hálózata hamarosan Európában is elérhető lesz: 

2026 második negyedévére már 200-300 állomást terveznek telepíteni az 1 MW, azaz ezer (!) kW teljesítményre képes DC töltőoszlopokból,

amelyek egy ekkora töltési teljesítményt fogadni képes autónak (például az új, közel 800 lóerős BYD Sealion 8-nak) 5 perc alatt 400 km hatótávot biztosíthatnak. Európában a villámtöltési lehetőséget eleinte csak a BYD prémium márkája, a kontinensre mostanában érkező Denza ügyfelei számára fogják biztosítani, mert ahhoz 1000 voltos elektromos architektúrára is szükség van.

BYD Müncheni Autószalon
Természetesen a Yangwang U9 nemrég elért sebességrekordját is megemlítette az alelnök asszony
Fotó: Gulyás Péter

A szegény piacok számára jóval fontosabb hír, hogy a nagy prémium gyártókhoz hasonlóan a BYD is elindítja a minősített és jóváhagyott használt autókkal foglalkozó üzletágát, amelynek célja, hogy nyugalmat biztosítson azoknak, akik használt BYD villanyautó vásárlását fontolgatják, és tartanak az akkumulátor-degradációtól. 

A BYD Certified Pre-Owned rendszerén keresztül értékesített használt autók 179 pontos ellenőrzésen esnek át,

és csak azok kerülhetnek be a programba, amelyek garantáltan legalább 90 százalékos állapotú akkumulátorral rendelkeznek. Az ilyen minősített használt autókra a BYD garanciát ad majd, és biztosítja hozzájuk az assistance szolgálatot és a különböző adatszolgáltatásokat, szoftverfrissítéseket is.

BYD Müncheni Autószalon
Jóval olcsóbb az európai gyártók PHEV kombijainál a Seal 6
Fotó: Gulyás Péter

Nem múlhatott el a BYD hivatalos sajtótájékoztatója egy újabb világpremier nélkül, a cég ugyanis hihetetlen ütemben növeli európai választékát. Két éve, a legutóbbi müncheni autószalon idején még csak hat, míg idén már 13 modellt kínálnak nálunk, de nem lennék meglepve, ha ez a szám két év múlva már húsz lenne. Ezúttal a Seal 6 DM-i volt az újdonság, amely meglepő módon 

nem egy elektromos szabadidő-autó, hanem egy középkategóriás, plug-in hibrid hajtással szerelt szedán vagy kombi.

Előbbi a jobb légellenállása miatt akár 1505, utóbbi pedig 1350 km-t képes megtenni egyhuzamban (a WLTP mérési ciklus szerint, vegyes körülmények között), ha a 65 literes benzintankja és a 19 kWh-os „Blade” akkumulátora is teljesen fel van töltve. A típusról hamarosan menetpróbát olvashatnak az MNO autós rovatában. 

