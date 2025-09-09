Európának tervezett autót mutatott be a legnagyobb kínai gyártó a müncheni autószalonon

A BYD, a világ vezető villanyautó- és plug-in hibrid gyártója, 2025 legnagyobb európai autókiállításán, a müncheni autószalonon (IAA) nemcsak a második, Európában kapható plug-in hibrid modelljét mutatta be, hanem közzétette a legújabb eredményeit, terveit, és az épülő szegedi gyárral kapcsolatos híreit is.

A főnökasszony ismertette az eredményeket, újdonságokat az IAA kiállítás nagyszínpadán

Fotó: Gulyás Péter

Kiderült például, hogy a kínai autógyártó 2025 első nyolc hónapjában a tavalyinál 23 százalékkal több, 2,86 millió autót értékesített a világon, amivel

már az ötödik-hatodik helyen áll a gyártók ranglistáján.

Ebben az időszakban a vállalat 603 ezer tisztán elektromos és plug-in hibrid járművet értékesített Kínán kívül, ami a legnagyobb szám az összes autógyártó között, és 137 százalékos növekedést jelent 2024-hez képest. Abban is a BYD az első, hogy története során már 13,4 millió kábellel tölthető autót gyártott le az üzemeiben. Megfélemlítő tempóban rohanja le a cég az európai piacokat is, amit jelez, hogy egy év alatt meg akarják duplázni a kontinens 32 országában működő márkakereskedéseik számát (ezerről kétezerre).

Elképesztő ütemben nő az Európában megvásárolható BYD modellek száma: két év alatt hatról tizenháromra

Fotó: Gulyás Péter

Stella Li ügyvezető alelnök a müncheni autószalon nagyszínpadán, több száz újságíró előtt jelentette be, hogy az európai piac egyik legolcsóbb villanyautója, a Dolphin Surf ötcsillagos értékelést kapott az Euro NCAP-tól a biztonságára. Li azt is elárulta, hogy

a vállalat első európai gyárában, a szegediben már 2025 végén el fog indulni a termelés,

és elsőként pont Dolphin Surfök fognak legurulni a szerelősorról. „Európa rendkívül fontos piac számunkra, ezért természetes, hogy itt, a régió legnagyobb 2025-ös autókiállításán megerősítsük, hogy a Dolphin Surf lesz az első autó, amelyet Magyarországon gyártunk. Mindig is elkötelezettek voltunk a projekt iránt, és nagyon izgatottak vagyunk, hogy elkezdhetjük az Európában gyártott autók értékesítését. Az Euro NCAP biztonsági besorolása egy újabb nagyszerű eredmény – az év városi autója díjat elnyert típus a legmagasabb szintű biztonságot nyújtja” – mondta.

Izgatottan vártuk a szegedi gyárral kapcsolatos bejelentést, de csak azt tudtuk meg, amit eddig is tudtunk: év végén indul a termelés a Dolpfin Surffel

Fotó: Gulyás Péter

Li megerősítette azt is, hogy a BYD saját villámtöltő-hálózata hamarosan Európában is elérhető lesz:

2026 második negyedévére már 200-300 állomást terveznek telepíteni az 1 MW, azaz ezer (!) kW teljesítményre képes DC töltőoszlopokból,

amelyek egy ekkora töltési teljesítményt fogadni képes autónak (például az új, közel 800 lóerős BYD Sealion 8-nak) 5 perc alatt 400 km hatótávot biztosíthatnak. Európában a villámtöltési lehetőséget eleinte csak a BYD prémium márkája, a kontinensre mostanában érkező Denza ügyfelei számára fogják biztosítani, mert ahhoz 1000 voltos elektromos architektúrára is szükség van.