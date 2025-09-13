Szélsőbaloldaliak sötétségbe és káoszba taszítják Berlint

Berlin délkeleti része felbolydult. Baloldali szélsőségesek az Indymedia platformon vállalták a felelősséget két nagyfeszültségű oszlop felgyújtásáért Johannisthalban. Céljuk ezzel az Adlershof technológiai park, Németország egyik legfontosabb tudományos és ipari központja volt – írja a V4NA nemzetközi hírügynökség.

A tettesek „meg akarták szüntetni a katonai–ipari komplexum energiaellátását”.

Valójában azonban több százezer berlini lakos életét tették tönkre.

A támadás következményei drámaiak: időnként több tízezer háztartás, vállalat, iskola és ápolási otthon maradt áram nélkül. Áram nélkül nincs meleg víz, nincs közlekedési lámpa, nem járnak a villamosok sem, vagyis a mindennapi élet jelentősen nehezebbé válik.

Az Adlershof technológiai park a célpont

A tettesek a legszimbolikusabb helyet választották: Adlershofot. Ott több mint 1300 vállalat és intézmény végez kutatást és gyártást – a Siemenstől a Német Űrkutatási Központig (DLR).

Az ilyen támadások nemcsak az infrastruktúrát, hanem az embereket is érintik, mert veszélyeztetik az emberi életet

– figyelmeztetett Roland Sillmann, a WISTA Management GmbH ügyvezetője.

A gyártó cégek azt tervezik, hogy a hétvégén is dolgoznak, hogy legalább egy részét pótolják a veszteségeknek. De még senki sem tudja, mekkora a kár.

Bizarr beismerő levelet írtak az elkövetők

Az Indymedián közzétett beismerő levél dühös manifesztumnak tűnik: kapitalizmuskritika, Izrael-ellenes uszítás, dagályos metaforák és cinikus önreklám keveréke. Már a bevezető is úgy hangzik, mint egy komor irodalmi gyakorlat: milliókat kényszerít „az ébresztőóra éles csipogása […] a monotonitásba és az apátiába”. A tettesek szerint a neoliberális jóléti ígéret mögött „a fasiszta grimasz” rejlik.

A szerzők „a tőkét, a technológiát és a háborút” szidják, az adlershofi vállalatokat és kutatóintézeteket „a kapitalista halálgépezet fennmaradásának garanciájaként” ostorozzák – és az áramkimaradást a „katonai–ipari komplexum” elleni csapásként ünneplik.

Az Atos azért kerül támadás alá, mert a vállalat nemcsak informatikai szolgáltatásokat nyújt a hadseregnek és a rendőrségnek, hanem egy szigorúan őrzött adatközpontot is üzemeltet az izraeli biztonsági hatóságok számára. A szöveg szerint az Atos ezzel „társfelelős a háborúért és a népirtásért”.