Rendkívüli

Itt az újabb hanganyag: a Tisza minden brüsszeli parancsot végrehajtana

Németországszélsőségességáram

Szélsőbaloldaliak sötétségbe és káoszba taszítják Berlint

Egy támadás után ötvenezer ember maradt áram nélkül, az iskolák bezártak, az idősek veszélybe kerültek. 25 év után a legsúlyosabb áramszünet történt a német fővárosban. A tettesek a kapitalizmus és Izrael ellen uszítanak, és azzal dicsekednek, hogy elvették a katonai–ipari komplexum áramellátását.

Magyar Nemzet
Forrás: V4NA2025. 09. 13. 6:11
Illusztráció Fotó: CFOTO Forrás: NurPhoto
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Berlin délkeleti része felbolydult. Baloldali szélsőségesek az Indymedia platformon vállalták a felelősséget két nagyfeszültségű oszlop felgyújtásáért Johannisthalban. Céljuk ezzel az Adlershof technológiai park, Németország egyik legfontosabb tudományos és ipari központja volt – írja a V4NA nemzetközi hírügynökség. 

A tettesek „meg akarták szüntetni a katonai–ipari komplexum energiaellátását”. 

Valójában azonban több százezer berlini lakos életét tették tönkre.

A támadás következményei drámaiak: időnként több tízezer háztartás, vállalat, iskola és ápolási otthon maradt áram nélkül. Áram nélkül nincs meleg víz, nincs közlekedési lámpa, nem járnak a villamosok sem, vagyis a mindennapi élet jelentősen nehezebbé válik.

Az Adlershof technológiai park a célpont

A tettesek a legszimbolikusabb helyet választották: Adlershofot. Ott több mint 1300 vállalat és intézmény végez kutatást és gyártást – a Siemenstől a Német Űrkutatási Központig (DLR).

Az ilyen támadások nemcsak az infrastruktúrát, hanem az embereket is érintik, mert veszélyeztetik az emberi életet

– figyelmeztetett Roland Sillmann, a WISTA Management GmbH ügyvezetője.

A gyártó cégek azt tervezik, hogy a hétvégén is dolgoznak, hogy legalább egy részét pótolják a veszteségeknek. De még senki sem tudja, mekkora a kár.

Bizarr beismerő levelet írtak az elkövetők

Az Indymedián közzétett beismerő levél dühös manifesztumnak tűnik: kapitalizmuskritika, Izrael-ellenes uszítás, dagályos metaforák és cinikus önreklám keveréke. Már a bevezető is úgy hangzik, mint egy komor irodalmi gyakorlat: milliókat kényszerít „az ébresztőóra éles csipogása […] a monotonitásba és az apátiába”. A tettesek szerint a neoliberális jóléti ígéret mögött „a fasiszta grimasz” rejlik.

A szerzők „a tőkét, a technológiát és a háborút” szidják, az adlershofi vállalatokat és kutatóintézeteket „a kapitalista halálgépezet fennmaradásának garanciájaként” ostorozzák – és az áramkimaradást a „katonai–ipari komplexum” elleni csapásként ünneplik.

Az Atos azért kerül támadás alá, mert a vállalat nemcsak informatikai szolgáltatásokat nyújt a hadseregnek és a rendőrségnek, hanem egy szigorúan őrzött adatközpontot is üzemeltet az izraeli biztonsági hatóságok számára. A szöveg szerint az Atos ezzel „társfelelős a háborúért és a népirtásért”.

A Siemens a megaipar szimbólumaként jelenik meg – az atom-tengeralattjáróktól a gátakig. Különösen célkeresztben van: az EuroAsia Interconnector, amely Izraelt Ciprussal és Görögországgal köti össze, valamint a megszállt Kelet-Jeruzsálemben és a Ciszjordániában található településeken megvalósuló projektek.

Különösen cinikus hozzáállással a tettesek ötvenezer berlini lakos áramkimaradását „elfogadható járulékos kárnak” nevezik. Levelük végén kijelentették:

A kritikus infrastruktúra megtámadása […] a technológiai támadás szabotálását jelenti – a katonai–ipari komplexum áramellátásának elzárását!

A berlini belügyminisztérium a demokrácia elleni támadásról beszél. Alexander Dobrindt (CSU) szövetségi belügyminiszter bejelentette:

A Kritis-Dachgesetz, vagyis a kritikus infrastruktúrát szabályozó törvény segítségével Németországot ellenállóbbá tesszük a válságokkal és támadásokkal szemben.

A törvény a jövőben magasabb biztonsági szabványok, jobb vészhelyzeti tervek és jelentési kötelezettségek betartására kötelezi a kritikus infrastruktúra üzemeltetőit.

Ilyen szabotázs bárhol Németországban végrehajtható, különösebb szakértelem nélkül

– figyelmeztet Manuel Atug IT-biztonsági szakértő. Az ilyen támadások célja a lakosság destabilizálása. Redundanciákra, gyors hibaelhárító csapatokra és jobb vészáramellátásra van szükség.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Szájer József
idezojeleknyugalom

Jövőre is alkotmányos többség kell!

Szájer József avatarja

AHOL A LABDA LESZ – Kis különbség, kis nyugalom – nagy különbség, nagy nyugalom.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.