Donald Trump komolyan gondolja, hogy Amerika az amerikaiaké

A felvetéshez, hogy Oroszország és Kína bevásárolta magát a venezuelai olajiparba, megjegyezte: egy éve még orosz flottalátogatás is volt Venezuelában. Ehhez képest az akció után az oroszok egy visszafogott kommünikét adtak ki, úgy tűnik, mintha az amerikai és az orosz diplomácia megállapodást kötött volna; mintha az oroszok ezt a területet elengedték volna, nyilván más régióban, Ukrajna vonatkozásában kapnak gesztust – mondta. Kitért arra, hogy az európai országok reakciói alapján az amerikaiak az európai hatalmak és az Európai Unió vezetőit nem tájékoztatták a venezuelai beavatkozásról.

Az óvatos nyilatkozatok, amelyeket az európai vezetők tettek, miszerint Maduro venezuelai elnök diktátor volt, de az ENSZ alapokmányát figyelembe kell venni, és békés megoldásokat kell keresni, azt mutatják, hogy tanácstalanság van az európai vezetők körében

– tette hozzá. Kiemelte, a Trump elnök beiktatása óta Európa és az Egyesült Államok új vezetése között meglévő törésvonal tovább mélyül.

Úgy tűnik, mintha Nyugat-Európa szembemenne az amerikaiakkal, és nem venné tudomásul az elmúlt 15-20 év katonai, biztonságpolitikai és gazdasági realitásait

– közölte. A biztonságpolitikai szakértő kifejtette, az átalakuló világban a nagy nemzetközi szervezetek, így az ENSZ szerepe át- vagy leértékelődött. Az Egyesült Államok már több ENSZ-szervezetből kilépett, illetve megvonta finanszírozásukat – írta az MTI.