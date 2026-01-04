támogatásNetanjahuTrump

Netanjahu támogatásáról biztosította Trumpot

Az izraeli miniszterelnök kormánya a támogatásáról biztosította Donald Turmp amerikai elnököt a venezuelai katonai akcióban a kormány szokásos vasárnapi ülésén. Benjamin Netanjahu gratulált az amerikai elnök döntéséhez.

Magyar Nemzet
2026. 01. 04. 17:15
Benjamin Netanjahu és Donald Trump Fotó: JOE RAEDLE Forrás: GETTY IMAGES NORTH AMERICA
– Venezuela kapcsán szeretném kifejezni a teljes kormány támogatását az Egyesült Államok határozott döntése és elszánt fellépése iránt, amely a szabadság és az igazság visszaállítását célozza ebben a térségben is – mondta az izraeli kormányfő. 

Benjamin Netanjahu és Donald Trump Fotó: JIM WATSON / AFP
Benjamin Netanjahu és Donald Trump. Fotó: AFP

 

Hozzá kell tennem, hogy jelenleg fordulatot látunk általában Latin-Amerikában: több ország visszatér az amerikai tengelyhez, és nem meglepő módon megújítja kapcsolatait Izraellel is. Ezt üdvözöljük, gratulálunk Trump elnök döntéséhez, és tisztelgünk az amerikai fegyveres erők előtt is, amelyek tökéletes műveletet hajtottak végre. Az ilyesmit tudjuk értékelni

– hangsúlyozta Netanjahu, hozzátéve:

Azonosulunk az iráni nép küzdelmével és a szabadság, a liberalizmus és az igazság iránti törekvéseivel. Nagyon is lehetséges, hogy olyan pillanat előtt állunk, amikor az iráni nép a saját kezébe veszi a sorsát

– mondta Netanjahu a kormányülés elején az iráni lázongásokról. Az izraeli kormányfő beszámolt az amerikai útjáról is, kiemelte kiváló kapcsolatát Trump elnökkel, s egyetértésüket a Hamász lefegyverzésének követelésében. – Ez alapvető és szükséges feltétele a húszpontos tervének megvalósításának. Ebben semmilyen engedményt nem tett, és semmiféle rugalmasságot nem mutatott – mondta Netanjahu a kormány ülésén.

 

Borítókép: Benjamin Netanjahu és Donald Trump (Fotó: AFP)

 

Fontos híreink

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

