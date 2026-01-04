– Venezuela kapcsán szeretném kifejezni a teljes kormány támogatását az Egyesült Államok határozott döntése és elszánt fellépése iránt, amely a szabadság és az igazság visszaállítását célozza ebben a térségben is – mondta az izraeli kormányfő.
Netanjahu támogatásáról biztosította Trumpot
Az izraeli miniszterelnök kormánya a támogatásáról biztosította Donald Turmp amerikai elnököt a venezuelai katonai akcióban a kormány szokásos vasárnapi ülésén. Benjamin Netanjahu gratulált az amerikai elnök döntéséhez.
Hozzá kell tennem, hogy jelenleg fordulatot látunk általában Latin-Amerikában: több ország visszatér az amerikai tengelyhez, és nem meglepő módon megújítja kapcsolatait Izraellel is. Ezt üdvözöljük, gratulálunk Trump elnök döntéséhez, és tisztelgünk az amerikai fegyveres erők előtt is, amelyek tökéletes műveletet hajtottak végre. Az ilyesmit tudjuk értékelni
– hangsúlyozta Netanjahu, hozzátéve:
Azonosulunk az iráni nép küzdelmével és a szabadság, a liberalizmus és az igazság iránti törekvéseivel. Nagyon is lehetséges, hogy olyan pillanat előtt állunk, amikor az iráni nép a saját kezébe veszi a sorsát
– mondta Netanjahu a kormányülés elején az iráni lázongásokról. Az izraeli kormányfő beszámolt az amerikai útjáról is, kiemelte kiváló kapcsolatát Trump elnökkel, s egyetértésüket a Hamász lefegyverzésének követelésében. – Ez alapvető és szükséges feltétele a húszpontos tervének megvalósításának. Ebben semmilyen engedményt nem tett, és semmiféle rugalmasságot nem mutatott – mondta Netanjahu a kormány ülésén.
Borítókép: Benjamin Netanjahu és Donald Trump (Fotó: AFP)
További Külföld híreink
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Donald Trump komolyan gondolja, hogy Amerika az amerikaiaké
Horváth József biztonságpolitikai szakértő szerint ez az Egyesült Államok venezuelai beavatkozásának üzenete.
Kuba lehet a következő?
Marco Rubio súlyos kritikát fogalmazott meg a kubai vezetéssel szemben.
Bóka János: Az Európai Unióban változásra van szükség
A változás katalizátora ma szerte Európában a nemzeti és szuverén Európa-politika, amelynek képviselői számos tagállamban már megkerülhetetlen tényezők – írta a Facebookon közzétett bejegyzésében Bóka János.
Zelenszkij nem érzi a vesztét
Az ukrán elnök viccelődve beszélt az Egyesült Állanok venezuelai katonai akciójáról.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Donald Trump komolyan gondolja, hogy Amerika az amerikaiaké
Horváth József biztonságpolitikai szakértő szerint ez az Egyesült Államok venezuelai beavatkozásának üzenete.
Kuba lehet a következő?
Marco Rubio súlyos kritikát fogalmazott meg a kubai vezetéssel szemben.
Bóka János: Az Európai Unióban változásra van szükség
A változás katalizátora ma szerte Európában a nemzeti és szuverén Európa-politika, amelynek képviselői számos tagállamban már megkerülhetetlen tényezők – írta a Facebookon közzétett bejegyzésében Bóka János.
Zelenszkij nem érzi a vesztét
Az ukrán elnök viccelődve beszélt az Egyesült Állanok venezuelai katonai akciójáról.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!