Az Egyesült Államok szombaton, a kora reggeli órákban nagyszabású katonai művelet részeként mért csapást Venezuelára. Donald Trump bejelentette: elfogták Nicolás Maduro venezuelai elnököt és feleségét Cilla Flores-t. Trump hozzátette: a műveletet az amerikai rendvédelmi szervekkel együttműködve hajtották végre.
Forradalmat hozhat Maduro bukása?
Az Egyesült Államok és Venezuela közötti feszültség akkor érte el a csúcspontját, amikor az amerikaiak nagyszabású akció során elfogták a venezuelai elnököt és feleségét. Donald Trump korábban a térségbe vezényelt katonai jelenléttel gyakorolt nyomást a dél-amerikai országra, amire álláspontja szerint a kábítószer-kereskedelem megállítása miatt volt szükség. Reile Zsolt biztonságpolitikai szakértő szerint a katonai művelet legmeglepőbb része, hogy az amerikaiak gyakorlatilag észrevétlenül meg tudtak jelenni a venezuelai főváros felett. A Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója arra is felhívta a figyelmet, hogy Venezuelában akár forradalom is jöhet.
Az elnök elfogását megelőzően bombázók jelentek meg Venezuelában
Gustavo Petro kolumbiai elnök közölte, hogy légitámadás érte Caracast. A venezuelai elnök katonai agresszióról beszélt és rendkívüli állapotot hirdetett a caracasi robbanások után, majd nem sokkal később egy névtelenséget kérő amerikai tisztviselő a Fox Newsnak megerősítette, hogy az Egyesült Államok hajtott végre csapásokat. Venezuela rendkívül súlyos katonai agressziónak minősítette az országot szombat hajnalban ért támadást. Nicolás Maduro elnök rendkívüli állapotot hirdetett.
Venezuela elutasítja és elítéli (…) az Egyesült Államok által a venezuelai terület és lakosság ellen elkövetett súlyos katonai agressziót Caracas polgári és katonai településein, valamint a Caracas környékén fekvő Miranda, Aragua és La Guaira államokban
– állt a kormányzati közleményben.
Donald Trump már korábban is figyelmeztetett
Reile Zsolt biztonságpolitikai szakértő szerint a kivezényelt flotta méretéből számítani lehetett arra, hogy nem a kábítószer szállító kishajókat fogják célba venni, hanem valami komolyabb célja lesz a mozgósításnak.
Ez egy kombinált akció lehetett. Nemcsak a drogügyletek miatt, amelyben valószínűleg a Maduro vezetés is benne van, hanem az antidemokratikus berendezkedés miatt is Venezuelában
– mutatott rá a szakértő az Origónak, hozzátéve:
Nagyon sok faktor játszhat szerepet ebben az akcióban. Az, hogy el tudták fogni az ország vezetőjét és a feleségét, meglepetés volt valószínűleg mindenki számára.
Reile Zsolt kifejtette: az Egyesült Államok részéről nagyon fókuszált volt a szombat reggeli támadás. A Delta Force hajtotta végre az akciót, ők tartóztatták le és vitték el az országból az elnököt.
Venezuela: az amerikaiak csapása láthatóan meglepte az országot
Az eseményből sok minden kiolvasható, egyrészt az, hogy Venezuela nem volt felkészült a támadásra
– mutatott rá Reile Zsolt, kiemelve: a katonai művelet legmeglepőbb része, hogy az amerikaiak gyakorlatilag észrevétlenül meg tudtak jelenni a venezuelai főváros felett. Feltehetően az elnöki palotában szálltak le, következésképp Maduro sem tudhatott az akcióról, ellenkező esetben elbújtatták volna. Ezek szerint ki-be járnak az amerikaiak Venezuela légterében, ahol és ahogy szeretnének.
A szakértő úgy fogalmazott:
Az elnök amerikai fogságba kerülése hatalmas csapás Venezuela és a rezsim számára, amely nagy valószínűséggel tavaly nyáron már elcsalta a választásokat.
Nincs utódja Madurónak
Maduro az az ember volt, aki egyeduralomban szeretett irányítani és annyira koncentrálódott a hatalom az elnök kezében, hogy nincs egy még egy ilyen karizmatikus vezető az országban, aki helyettesíthetné
– mutatott rá Reile Zsolt.
Van egy alelnök, akinek a nevét sem ismerik általában az emberek, ilyenkor ő lép a helyébe. A venezuelai hadügyminiszterről lehetett még híreket hallani, hogy Maduro elnök hogylétéről követelt információkat, de lényegében ezzel kimerül az említhető személyek listája
– fogalmazott a szakértő, hozzátéve:
Maduro elnök bukása nagyon komoly ütés a venezuelai rezsimnek. Elképzelhető, hogy ez beindít olyan demokratikus folyamatokat, amely napokon belül akár egy forradalommá eszkalálódhat.
Borítókép: Nicolás Maduro és Donald Trump (Fotó: AFP)
Súlyos csapás érte az ukrán „Halálezredet”
Az Ukrán Fegyveres Erők elvesztették rohamdandáruk egyik egységét.
Az Iszlám Állam szíriai állásait támadta a brit légierő
A londoni védelmi minisztérium hangsúlyozta, hogy a támadás alá vont terület környékén nincsenek lakott civil települések.
Példaként említette Magyarországot a német lap: Budapest békésen ünnepelhetett
A budapesti karácsonyi vásárok rendőri védelem nélkül is megrendezhetők – fogalmazott a német portál szerzője.
Orbán Balázs: Háborúk és konfliktusok korába léptünk
A magyar emberek nyugodtak lehetnek, hogy meg fogjuk őrizni Magyarország békéjét és biztonságát – írta közösségi oldalán közzétett bejegyzésében Orbán Balázs.
