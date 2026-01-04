Forradalmat hozhat Maduro bukása?

Az elnök elfogását megelőzően bombázók jelentek meg Venezuelában

Gustavo Petro kolumbiai elnök közölte, hogy légitámadás érte Caracast. A venezuelai elnök katonai agresszióról beszélt és rendkívüli állapotot hirdetett a caracasi robbanások után, majd nem sokkal később egy névtelenséget kérő amerikai tisztviselő a Fox Newsnak megerősítette, hogy az Egyesült Államok hajtott végre csapásokat. Venezuela rendkívül súlyos katonai agressziónak minősítette az országot szombat hajnalban ért támadást. Nicolás Maduro elnök rendkívüli állapotot hirdetett.

Venezuela elutasítja és elítéli (…) az Egyesült Államok által a venezuelai terület és lakosság ellen elkövetett súlyos katonai agressziót Caracas polgári és katonai településein, valamint a Caracas környékén fekvő Miranda, Aragua és La Guaira államokban

– állt a kormányzati közleményben.

🚨HAPPENING NOW: New video of Caracas Venezuela as the US hits multiple locations. The US has not commented but we all know what’s happening. Maduro is finding out the hard way. Prayers up for our troops. pic.twitter.com/RbMnKI0SRb — Andrew (@AllegedlyDrew) January 3, 2026

Donald Trump már korábban is figyelmeztetett

Reile Zsolt biztonságpolitikai szakértő szerint a kivezényelt flotta méretéből számítani lehetett arra, hogy nem a kábítószer szállító kishajókat fogják célba venni, hanem valami komolyabb célja lesz a mozgósításnak.

Ez egy kombinált akció lehetett. Nemcsak a drogügyletek miatt, amelyben valószínűleg a Maduro vezetés is benne van, hanem az antidemokratikus berendezkedés miatt is Venezuelában

– mutatott rá a szakértő az Origónak, hozzátéve:

Nagyon sok faktor játszhat szerepet ebben az akcióban. Az, hogy el tudták fogni az ország vezetőjét és a feleségét, meglepetés volt valószínűleg mindenki számára.

Reile Zsolt kifejtette: az Egyesült Államok részéről nagyon fókuszált volt a szombat reggeli támadás. A Delta Force hajtotta végre az akciót, ők tartóztatták le és vitték el az országból az elnököt.