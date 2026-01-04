Ukrajnabéketárgyalásorosz-ukrán háború

Zelenszkij megfenyegette szövetségeseit

Ukrajna háborúpárti szövetségeseinek nemzetbiztonsági tanácsadói Kijevben ültek tárgyalóasztalhoz, hogy egyeztessenek az Egyesült Államok közvetítésével készülő béktervről. A találkozó után Zelenszkij közölte: az Egyesült Királyság és Franciaország katonai jelenléte kötelező az ukrán területen az Ukrajna biztonságát garantáló megállapodás részeként. Az ukrán elnök úgy fogalmazott: „ha partnereink nem kényszerítik Oroszországot a háború leállítására, akkor marad egy másik út: az önvédelem.”

Magyar Nemzet
2026. 01. 04. 14:04
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (középen) részt vesz egy találkozón Rustem Umerov ukrán védelmi miniszterrel Fotó: HANDOUT Forrás: UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SER
„Az Ukrajna jövőbeni biztonságát garantáló bármely megállapodásnak tartalmaznia kell külföldi csapatok fizikai jelenlétét az ukrán területen” – jelentette ki Volodimir Zelenszkij hangsúlyozva, hogy a béke megteremtéséhez elengedhetetlen a francia és brit erők jelenléte. Az ukrán elnök a kijevi tanácskozás után beszélt erről, amelyen 15 ország – köztük Nagy-Britannia, Franciaország és Németország – képviselői vettek részt, emellett jelen voltak a NATO és az Európai Unió delegáltjai is. Steve Witkoff online csatlakozott a megbeszéléshez – írja az Origo.

Zelenszkij szerint az Egyesült Királyság és Franciaország katonai jelenléte kötelező az ukrán területen az Ukrajna biztonságát garantáló megállapodás keretében. (Fotó: STEFAN ROUSSEAU / POOL)
Ukrajna tájékoztatása szerint kedden Franciaországban újabb csúcstalálkozót tarthatnak, amelyen európai vezetők vesznek majd részt. Rusztem Umerov, az európai országok nemzetbiztonsági tanácsadóinak egyeztetéséről közölte: annak első szakasza a keretdokumentumokra összpontosított, beleértve a biztonsági garanciákat, a béketerv megközelítéseit, valamint a további közös lépések sorrendjét.

A tanácskozást követően az ukrán elnök sajtótájékoztatóján azt hangsúlyozta: amennyiben a háborút nem sikerül diplomáciai úton lezárni, Ukrajna továbbra is meg fogja védeni magát.

Ha Oroszország mindezt blokkolja – és ahogy mondtam, ez a partnereinktől is függ –, ha partnereink nem kényszerítik Oroszországot a háború leállítására, akkor marad egy másik út: az önvédelem

– fogalmazott az ukrán elnök, a nyugati vezetők tanácsadóival tartott találkozó után. Zelenszkij közölte, hogy még nincs végleges változata a biztonsági garanciákról szóló megállapodásnak, de hangsúlyozta, hogy a katonai jelenlét minden békeegyezmény kötelező eleme.

Kétségtelen, hogy a (katonai) jelenlét fontos számunkra. És kétségtelen, hogy nem mindenki áll készen erre… De a jelenlét az egyik fontos tényező, és még a koalíció léte is attól függ, hogy készek-e fokozni jelenlétüket

– mondta Zelenszkij, aki elismerte, hogy a hajlandók koalíciójának egyes tagjai végül elállhatnak a csapatok küldésétől, ám szerinte vannak minimális követelmények.

Az Egyesült Királyság és Franciaország a koalíció elnökei. Katonai jelenlétük kötelező

 – hangsúlyozta Zelenszkij, aki a Kyiv Independent tudósítása szerint azt is közölte, hogy még nincs végleges lista azokról az országokról, amelyek hajlandók csapatokat küldeni Ukrajnába és csak a partnerállamok parlamentjeinek jóváhagyása után derül ki, kik készek erre.

 

Borítókép: Volodimir Zelenszkij egy találkozón (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

