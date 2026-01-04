Zelenszkij megfenyegette szövetségeseit

⚡️Peace deal must include British, French military presence in Ukraine, Zelensky says.https://t.co/sc1mWHmUXg — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) January 3, 2026

A tanácskozást követően az ukrán elnök sajtótájékoztatóján azt hangsúlyozta: amennyiben a háborút nem sikerül diplomáciai úton lezárni, Ukrajna továbbra is meg fogja védeni magát.

Ha Oroszország mindezt blokkolja – és ahogy mondtam, ez a partnereinktől is függ –, ha partnereink nem kényszerítik Oroszországot a háború leállítására, akkor marad egy másik út: az önvédelem

– fogalmazott az ukrán elnök, a nyugati vezetők tanácsadóival tartott találkozó után. Zelenszkij közölte, hogy még nincs végleges változata a biztonsági garanciákról szóló megállapodásnak, de hangsúlyozta, hogy a katonai jelenlét minden békeegyezmény kötelező eleme.

Kétségtelen, hogy a (katonai) jelenlét fontos számunkra. És kétségtelen, hogy nem mindenki áll készen erre… De a jelenlét az egyik fontos tényező, és még a koalíció léte is attól függ, hogy készek-e fokozni jelenlétüket

– mondta Zelenszkij, aki elismerte, hogy a hajlandók koalíciójának egyes tagjai végül elállhatnak a csapatok küldésétől, ám szerinte vannak minimális követelmények.

Az Egyesült Királyság és Franciaország a koalíció elnökei. Katonai jelenlétük kötelező

– hangsúlyozta Zelenszkij, aki a Kyiv Independent tudósítása szerint azt is közölte, hogy még nincs végleges lista azokról az országokról, amelyek hajlandók csapatokat küldeni Ukrajnába és csak a partnerállamok parlamentjeinek jóváhagyása után derül ki, kik készek erre.