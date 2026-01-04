ZelenszkijPutyinTrumpMaduro

Zelenszkij nem érzi a vesztét

A venezuelai vezetés ellen végrehajtott amerikai különleges akcióra reagált az ukrán elnök is. Zelenszkij újságírói kérdésre válaszolva, viccelődve úgy fogalmazott: ha a diktátorok ellen ilyen módon is fel lehet lépni, akkor az Egyesült Államok pontosan tudja, mi lehet a következő lépés, utalva arra, hogy Washington akár Vlagyimir Putyinnal szemben is hasonló módon járhatna el. Ugyanakkor nem érezte úgy a felvetés kapcsán, hogy akár ő maga is célponttá válhat.

Magyar Nemzet
2026. 01. 04. 16:48
Volodimir Zelenszkij és Donald Trump Fotó: JOE RAEDLE Forrás: GETTY IMAGES NORTH AMERICA
Zelenszkijt a venezuelai helyzetről kérdezték, miután egy éjszakai művelet során az amerikai különleges egységek őrizetbe vették Nicolás Madurót és feleségét. Az ukrán elnök a válaszában Donald Trump elnöknek címzett egyértelmű utalást tett – írja az Origo.

VolodiMIR Zelenszkij (Fotó: AFP)
Volodimir Zelenszkij. Fotó: AFP

Mit mondhatnék? Ha a diktátorokkal így is el lehet bánni, akkor az Egyesült Államok pontosan tudja, mi a következő lépés

 – fogalmazott Zelenszkij, akit a GB News idézett.

Amint arról beszámoltunk, az Egyesült Államok egy nagyszabású akció során elfogta a venezuelai elnököt és feleségét. A műveletet szombat kora reggel hajtották végre, Caracas egyes részei sötétségbe borultak. 

Donald Trump az akcióról úgy fogalmazott: az Egyesült Államok történetének egyik legmegdöbbentőbb és leghatékonyabb katonai fellépésével egy törvényen kívüli diktátort állítottak bíróság elé.

A katonai akció során több robbanásról is beszámoltak a venezuelai fővárosban. A rajtaütés kevesebb mint harminc percig tartott. Madurót és feleségét, Cilia Florest helikopterrel vitték a Karib-tengeren lévő amerikai haditengerészeti hajóra. Később Maduro az USS Iwo Jima fedélzetén volt látható, fejhallgatóval és bekötött szemmel. A venezuelai elnököt a New York állambeli Stewart légi támaszpontra szállították, majd helikopterrel és konvojjal a brooklyni Metropolitan Detention Centerbe vitték. Madurót Manhattanben vádolták meg kábítószer-terrorizmusban való részvétellel, kábítószer-kereskedelemmel és fegyveres bűncselekményekkel. A volt venezuelai elnök várhatóan már hétfőn megjelenik a bíróságon.

 

Borítókép: Volodimir Zelenszkij és Donald Trump (Fotó: AFP)

