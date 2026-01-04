Zelenszkij nem érzi a vesztét

Amint arról beszámoltunk, az Egyesült Államok egy nagyszabású akció során elfogta a venezuelai elnököt és feleségét. A műveletet szombat kora reggel hajtották végre, Caracas egyes részei sötétségbe borultak.

Donald Trump az akcióról úgy fogalmazott: az Egyesült Államok történetének egyik legmegdöbbentőbb és leghatékonyabb katonai fellépésével egy törvényen kívüli diktátort állítottak bíróság elé.

A katonai akció során több robbanásról is beszámoltak a venezuelai fővárosban. A rajtaütés kevesebb mint harminc percig tartott. Madurót és feleségét, Cilia Florest helikopterrel vitték a Karib-tengeren lévő amerikai haditengerészeti hajóra. Később Maduro az USS Iwo Jima fedélzetén volt látható, fejhallgatóval és bekötött szemmel. A venezuelai elnököt a New York állambeli Stewart légi támaszpontra szállították, majd helikopterrel és konvojjal a brooklyni Metropolitan Detention Centerbe vitték. Madurót Manhattanben vádolták meg kábítószer-terrorizmusban való részvétellel, kábítószer-kereskedelemmel és fegyveres bűncselekményekkel. A volt venezuelai elnök várhatóan már hétfőn megjelenik a bíróságon.