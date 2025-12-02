A gyanú szerint a férfi szombaton egy belvárosi szórakozóhelyen – rövid szóváltás után – ököllel, nagy erővel kétszer fejbe ütötte a sértettet, aki a földre zuhant, elvesztette az eszméletét, majd súlyos fej- és gerincsérülései miatt a kórházban meghalt.
Letartóztatták a férfit, aki a Morrison's 2-ben két ütéssel ölt
Elrendelte a Budai Központi Kerületi Bíróság kedden annak a férfinak a letartóztatását, aki a gyanú szerint egy budapesti, belvárosi szórakozóhelyen agyonütött egy másik vendéget – közölte a Fővárosi Törvényszék.
Azt írták, a cselekmény bizonyítottság esetén emberölés megállapítására lehet alkalmas, amely akár 15 évig terjedő szabadságvesztéssel büntethető. Az ügyészség a szökés, elrejtőzés, bűnismétlés veszélye miatt indítványozta az emberöléssel gyanúsított férfi letartóztatását.
A gyanúsított büntetlen előéletű, részben beismerte a cselekmény elkövetését, azt mondta, megbánta azt, a szórakozóhelyen az eset előtt senki mással nem keveredett konfliktusba.
A Budai Központi Kerületi Bíróság szerint feltételezhető, hogy szabadlábon hagyása esetén a férfi megszökne, elrejtőzne a hatóságok elől, mivel külföldi kötődésű kettős állampolgár, a terhére rótt bűncselekménynek pedig kiemelkedő a tárgyi súlya, a büntetési tétele, ezért egy hónapra elrendelték a gyanúsított letartóztatását.
Milliárdos fejlesztéssel erősíti a határvédelmet a rendőrség: új járművek, hőkamerák és okoseszközök érkeznek
Jelentősen bővül a rendőrség technológiai és védelmi kapacitása a magyar-szerb határon.
Semjén Zsolt: A magyar nemzet csak akkor marad fenn, ha minden nemzetrésze megerősödik
Eljött az idő, hogy a magyarsághoz tartozás többé ne hátrány, hanem előny legyen.
Jövő februárban érkezik a fegyverpénz + videó
A jövő évi büdzsében 450 milliárd forint szerepel ennek a tételnek a fedezeteként.
Itt a bizonyíték: a Tisza hónapokon belül megszüntetné az állami nyugdíjrendszert
Jövő szeptembertől rátennék a kezüket a magyarok pénzére.
