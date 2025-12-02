állampolgárMorrison ' s 2bűncselekménygyanú

Letartóztatták a férfit, aki a Morrison's 2-ben két ütéssel ölt

Elrendelte a Budai Központi Kerületi Bíróság kedden annak a férfinak a letartóztatását, aki a gyanú szerint egy budapesti, belvárosi szórakozóhelyen agyonütött egy másik vendéget – közölte a Fővárosi Törvényszék.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 12. 02. 17:01
illusztráció Forrás: AFP
A gyanú szerint a férfi szombaton egy belvárosi szórakozóhelyen – rövid szóváltás után – ököllel, nagy erővel kétszer fejbe ütötte a sértettet, aki a földre zuhant, elvesztette az eszméletét, majd súlyos fej- és gerincsérülései miatt a kórházban meghalt.

Azt írták, a cselekmény bizonyítottság esetén emberölés megállapítására lehet alkalmas, amely akár 15 évig terjedő szabadságvesztéssel büntethető. Az ügyészség a szökés, elrejtőzés, bűnismétlés veszélye miatt indítványozta az emberöléssel gyanúsított férfi letartóztatását.

A gyanúsított büntetlen előéletű, részben beismerte a cselekmény elkövetését, azt mondta, megbánta azt, a szórakozóhelyen az eset előtt senki mással nem keveredett konfliktusba.

A Budai Központi Kerületi Bíróság szerint feltételezhető, hogy szabadlábon hagyása esetén a férfi megszökne, elrejtőzne a hatóságok elől, mivel külföldi kötődésű kettős állampolgár, a terhére rótt bűncselekménynek pedig kiemelkedő a tárgyi súlya, a büntetési tétele, ezért egy hónapra elrendelték a gyanúsított letartóztatását.
 

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

