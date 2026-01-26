Hazatért a restaurált Szent Jobb-kép

A Szent Jobb-kép különlegessége abban rejlik, hogy arra a selyemkendőre készült, amely Szent István király mumifikálódott jobbját fedte, amikor az 1771-ben – Mária Terézia közbenjárására – hosszú bolyongás után visszakerült Raguzából Magyarországra. A kendőre festett Szent Jobb-ábrázolás így nem pusztán szimbolikus: a római katolikus egyház érintéses ereklyeként tartja számon, amelyet az uralkodónő saját kezű adományozó és hitelesítő szövege is megerősít.

A restaurált Szent Jobb-kép Fotó: OSZK

A Szent Jobb-kép túlélte a századokat

Kevés olyan tárgy maradt fenn, amely egyszerre hordoz ilyen közvetlen történelmi, vallási és személyes jelentést, éppen ezért számít kivételesnek a nagyváradi ereklyekép.

A nagyváradi bemutatón Böcskei László megyés püspök bibliai példázattal utalt a restaurált műtárgy visszatérésének súlyára.

Megtaláltam az elveszett drachmámat

– idézte a Szentírást, hangsúlyozva: az érintéses ereklye mindig arra irányítja a figyelmet, „aki mögötte van”. Nem önmagáért való kincs, hanem olyan közös örökség, amelyet meg kell mutatni, mert rajta keresztül az egyház és a közösség értékei is jobban megérthetők.

A Szent Jobb-ereklyét 2025 januárjában adta át restaurálásra a Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegye az OSZK-nak. A feladat korántsem volt szokványos: a selyem, a festékréteg és az írásos elemek együttese rendkívüli szakmai kihívást jelentett.

Tóth Zsuzsanna, az OSZK főrestaurátora részletesen ismertette a konzerválási folyamatot, amelynek célja az volt, hogy az eredeti megjelenést és szerkezetet a lehető legnagyobb pontossággal őrizzék meg, miközben a műtárgy hosszú távú védelme is biztosítottá válik. A restaurálást részletes fotós és írásos dokumentáció kísérte, amely a jövőbeni tárolásra és kiállításra vonatkozó szakmai ajánlásokat is tartalmazza.

Rózsa Dávid, az OSZK főigazgatója a bemutatón kiemelte: a nemzeti könyvtár és a nagyváradi püspökség küldetése közös.

Megőrizni, gondozni és továbbadni az ezeréves magyar keresztény kultúra legfontosabb kincseit

– fogalmazott.

A magyar kultúra napja alkalmából a püspökségnek ajándékozott két nemes másolat – a Himnusz kézirata és a Philostratus-corvina – is ezt a szellemi hidat erősítette múlt és jelen között.