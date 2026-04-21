Égből pottyant vendégek: hőlégballon landolt egy kaliforniai család kertjében + videó

Szokatlan incidens történt szombaton az amerikai Kalifornia állambeli Temecula városában, ahol egy hőlégballon egy lakóház udvarában landolt – számolt be a nem mindennapi esetről a BBC.

A ballon fedélzetén 13 ember tartózkodott. A pilóta elmondta, hogy kényszerleszállást kellett végrehajtania, mivel kifogyott az üzemanyag. Kész csoda, hogy senki sem sérült meg: a felvételen látszik, hogy a hőlégballon egy kis kertben landolt, nagyon közel az házhoz és a fákhoz.

Gyakorlatilag súrolták a kerítést

– kommentáta a váratlan „vendéget” a háztulajdonos, Jenna Perrin.