Égből pottyant vendégek: hőlégballon landolt egy kaliforniai család kertjében + videó

Szokatlan incidens történt szombaton az amerikai Kalifornia állambeli Temecula városában, ahol egy hőlégballon egy lakóház udvarában landolt – számolt be a nem mindennapi esetről a BBC.
A ballon fedélzetén 13 ember tartózkodott. A pilóta elmondta, hogy kényszerleszállást kellett végrehajtania, mivel kifogyott az üzemanyag. Kész csoda, hogy senki sem sérült meg: a felvételen látszik, hogy a hőlégballon egy kis kertben landolt, nagyon közel az házhoz és a fákhoz.
Gyakorlatilag súrolták a kerítést
– kommentáta a váratlan „vendéget” a háztulajdonos, Jenna Perrin.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!