Erre nem kellett sokat várni Magyar Péteréknek: Brüsszel bírósága elkaszálta a magyar gyermekvédelmi törvényt

Égből pottyant vendégek: hőlégballon landolt egy kaliforniai család kertjében + videó

Nem mindennapi jelentre lett figyelmes egy házaspár Temecula városában: egy 13 embert szállító hőlégballon kényszerleszállást hajtott végre a kertjükben. A pilóta szerint az üzemanyag fogyott ki, de szerencsére senki sem sérült meg.

Forrás: BBC2026. 04. 21. 14:10
Szokatlan incidens történt szombaton az amerikai Kalifornia állambeli Temecula városában, ahol egy hőlégballon egy lakóház udvarában landolt – számolt be a nem mindennapi esetről a BBC.

A ballon fedélzetén 13 ember tartózkodott. A pilóta elmondta, hogy kényszerleszállást kellett végrehajtania, mivel kifogyott az üzemanyag. Kész csoda, hogy senki sem sérült meg: a felvételen látszik, hogy a hőlégballon egy kis kertben landolt, nagyon közel az házhoz és a fákhoz.  

Gyakorlatilag súrolták a kerítést

– kommentáta a váratlan „vendéget” a háztulajdonos, Jenna Perrin.

Címoldalról ajánljuk

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Vita a történelemmel és az ellenállás iránya – a háborúkról (1. rész)

A régi Benesnek a birodalmat kellett széthordania az Antant megbízásából, a mi Benesünknek a maradékot kell behordania a birodalomba Brüsszel és Berlin megbízásából.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
