Lövöldözés miatt kommandósok rúgták be az ajtót, de kiderült, hogy csak a hangrendszer volt túl jó

A szomszédok lövéseket és segélykiáltást hallottak, ezért riasztották a hatóságokat – végül egy videojáték okozta a pánikot.

Magyar Nemzet
2026. 04. 21. 9:30
Lövéseknek hitt hangok miatt riasztották a rendőrséget, de végül csak egy videójáték okozta a pánikot – adtahírül a brit Metro lap.

Illusztráció Fotó: Shutterstock

Meglehetősen szokatlan riasztás érkezett a rendőrséghez az angliai Southend-on-Sea városában: egy helyi lakos lövések hangját hallotta, és azt is, hogy valaki azt kiabálja, „lelőttek”. 

A bejelentés komolysága miatt fegyveres egységek, kommandósok is a helyszínre vonultak, és még egy mentőhelikoptert is készenlétbe helyeztek.

A környéket rövid idő alatt ellepték a hatóságok Fotó: Facebook

A környéket rövid idő alatt ellepték a hatóságok, mindenki valódi bűncselekményre számított. A lakás átvizsgálása után azonban kiderült: szó sincs lövöldözésről. 

Egy videójátékos éppen a Call of Duty-val játszott, ráadásul nagy teljesítményű, térhatású hangrendszert használva, ami megtévesztően valósághűvé tette a hangokat. 

A rendőrség közlése szerint azért vonultak ki, mert felmerült a gyanú, hogy valakit meglőttek – a helyzet azonban egészen másnak bizonyult. Végül kiderült, hogy sem fegyver, sem sérült nincs a helyszínen – legfeljebb egy online ellenfél „eshetett áldozatul” a játékban.

Az essexi lakosok inkább mulatságosnak találták az esetet. Egyikük így írt: 

Képzeld el, hogy valaki ártatlanul játszik, majd hirtelen tényleg olyan helyzetben találja magát, mintha a Call of Duty-ban lenne, miközben valódi fegyvereket tartanak rá.

Egy másik hozzászóló megjegyezte: „Kicsit vicces, de jó látni, hogy a szomszédok ennyire törődtek az illetővel, hogy hívták a rendőrséget, és az gyorsan ki is érkezett. Jó tudni, hogy még mindig vannak ennyire figyelmes emberek!” 

Valaki tréfásan hozzátette: 

Így akarta a szomszéd rávenni, hogy halkabban játsszon.

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu