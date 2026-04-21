Lövöldözés miatt kommandósok rúgták be az ajtót, de kiderült, hogy csak a hangrendszer volt túl jó

Lövéseknek hitt hangok miatt riasztották a rendőrséget, de végül csak egy videójáték okozta a pánikot – adtahírül a brit Metro lap.

Meglehetősen szokatlan riasztás érkezett a rendőrséghez az angliai Southend-on-Sea városában: egy helyi lakos lövések hangját hallotta, és azt is, hogy valaki azt kiabálja, „lelőttek”.

A bejelentés komolysága miatt fegyveres egységek, kommandósok is a helyszínre vonultak, és még egy mentőhelikoptert is készenlétbe helyeztek.

A környéket rövid idő alatt ellepték a hatóságok, mindenki valódi bűncselekményre számított. A lakás átvizsgálása után azonban kiderült: szó sincs lövöldözésről.

Egy videójátékos éppen a Call of Duty-val játszott, ráadásul nagy teljesítményű, térhatású hangrendszert használva, ami megtévesztően valósághűvé tette a hangokat.

A rendőrség közlése szerint azért vonultak ki, mert felmerült a gyanú, hogy valakit meglőttek – a helyzet azonban egészen másnak bizonyult. Végül kiderült, hogy sem fegyver, sem sérült nincs a helyszínen – legfeljebb egy online ellenfél „eshetett áldozatul” a játékban.

Police raid home but find ‘gunshot’ was from Call of Duty gamer https://t.co/LIC9kp2YnA — Metro (@MetroUK) April 20, 2026

Az essexi lakosok inkább mulatságosnak találták az esetet. Egyikük így írt:

Képzeld el, hogy valaki ártatlanul játszik, majd hirtelen tényleg olyan helyzetben találja magát, mintha a Call of Duty-ban lenne, miközben valódi fegyvereket tartanak rá.

Egy másik hozzászóló megjegyezte: „Kicsit vicces, de jó látni, hogy a szomszédok ennyire törődtek az illetővel, hogy hívták a rendőrséget, és az gyorsan ki is érkezett. Jó tudni, hogy még mindig vannak ennyire figyelmes emberek!”

Valaki tréfásan hozzátette:

Így akarta a szomszéd rávenni, hogy halkabban játsszon.

