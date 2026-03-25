Megszólalt a maffia bérgyilkosa a dunaszerdahelyi mészárlásról, 41 gyilkosságot ismert be

Újabb részletek derültek ki a kilencvenes évek egyik legsúlyosabb leszámolásáról egy bírósági vallomás során. A maffia világáról beszélt Európa legvérengzőbb bérgyilkosa.

Magyar Nemzet
2026. 03. 25. 22:11
A Pápay-klán lemészárlása a dunaszerdahelyi Fontanában rendőrségi fotó/Nový Čas
Új megvilágításba kerülhet a dunaszerdahelyi alvilág története, miután egy egykori bűnszervezeti tag részletes vallomást tett egy bírósági eljárásban. A maffia működéséről szóló beszámoló a kilencvenes évek legsötétebb ügyeit idézi fel – írja az Origo.

A dunaszerdahelyi maffia lemészárlása (Fotó: Nový Čas/rendőrségi felvétel)

 

Maffia és leszámolások árnyékában

A jelenleg 22 éves fegyházbüntetését töltő Nagy Zsolt, „Csonti” 2001 és 2010 között a Sátor Lajos vezette dunaszerdahelyi bűnszervezet tagja volt. Saját bevallása szerint 41 gyilkosságban vett részt, amellyel Európa egyik legvérengzőbb bérgyilkosaként tartják számon.

A témával régóta foglalkozó Barak Zsolt, a Paraméter újságírója korábban arról beszélt, hogy a leszámolás mögött több bűnszervezet együttműködése állhatott.

 

Perceken múlt, hogy ottmaradjon

A dunaszerdahelyi tízes mészárlás idején, 1999. március 25-én Nagy Zsolt még nem tartozott a bűnszervezethez, ám kis híján szemtanúja lett a történteknek.

Aznap este a Dunaszerdahely Fontána étterem vendége volt, azonban nem sokkal a támadás előtt távozott. Percekkel később kommandósnak öltözött fegyveresek rontottak be az étterembe, és kivégezték a Pápay-klán tagjait.

 

Videóban beszélt a háttérről

A vallomás egy 2025. június 5-én készült felvételen hangzott el, amely a Fővárosi Törvényszék budapesti tárgyalásán készült. „Csonti” távmeghallgatás útján tett tanúvallomást a Döcher György-gyilkosság ügyében.

A nyomozati adatok szerint Sátor Lajos és a „Turek” néven ismert Uszikov Alex megállapodást kötöttek: a budapesti gyilkosság végrehajtásáért cserébe Turek részt vett a dunaszerdahelyi leszámolásban is.

 

Több bűntárs neve is felmerült

A vallomás során elhangzott Bodoky Károly és Szamaránszky Árpád, azaz „Paprika” neve is. A hatóságok szerint ők több bűncselekményben is közreműködhettek.

A történet újabb részletei tovább árnyalják a maffia működését, és rávilágítanak arra, hogy a kilencvenes évek szervezett bűnözése milyen mélyen beágyazódott a térség életébe. A dunaszerdahelyi mészárlás máig az egyik legsúlyosabb szervezett bűnözési ügyként szerepel a közép-európai kriminalisztika történetében.

 

Spanyol börtönbe menne a dunaszerdahelyi maffia alvezére, aki részt vett Sátor Lajos megölésében

Újabb részletek kerültek nyilvánosságra a dunaszerdahelyi alvilág egyik ismert alakjának ügyében. Sajtóértesülések szerint a maffia egykori alvezére Spanyolországban szeretné letölteni hátralévő fegyházbüntetését.

A Pápay-klán lemészárlása a dunaszerdahelyi Fontanában (Fotó: Nový Čas/rendőrségi felvétel)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
