Magyar Péter – Pankotai Lili – Rubovszky Rita

Pankotai Lili szerint Magyar Péter meghátrált a bejegyzése után, folytatódik az üzengetés

A véleményvezér szerint a leendő miniszterelnök miatta hátrált meg.

Munkatársunktól
2026. 04. 19. 10:30
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

„Várjuk a jelöltek névsorát” – üzent ismét Pankotai Lili a közösségi oldalán Magyar Péternek, miután néhány nappal ezelőtt megjelentek az első sajtóhírek arról, hogy Rubovszky Ritát kérték fel a Tisza oktatási miniszterének. Az állóvizet a Telex cikke kavarta fel, amikor azt írta:

Rubovszky Rita, a Ciszterci Iskolai Főhatóság igazgatója lehet a Tisza oktatási minisztere – tudta meg a Telex több egymástól független forrásból. Úgy értesültünk, hogy már felkérték a feladatra, és azt el is fogadta. Telefonon megkerestük Rubovszky Ritát, aki azt mondta: az új kormány még nem állt fel, így nem akarja kommentálni az értesülésünket.

A Telex cikke hallatán sorra jelentek meg a felháborodott negatív reakciók olyanoktól, akik teljes mellszélességgel kiálltak Magyar Péter mellett: Mérő Vera, Molnár Áron és Pankotai Lili sem maradt ki, hogy kifejtse véleményét, de a tiszás szimpatizánsok közül is sokan reagáltak, egymást érték az aggódó, felháborodott kommentek. Sokan már akkor azt írták, hogy át lettek verve.

Végül Magyar Péter is megszólalt a leendő oktatási miniszter személye kapcsán, és elmondta, az oktatási és kulturális miniszteri pozícióra több jelölt is van jelenleg, és nem született végleges döntés, valamint figyelmeztette a kormánypárti sajtót, hogy ne híreszteljen valótlan, ellenőrizetlen híreket, de a szimpatizánsait is nyugalomra intette.

– Látom, hogy megy a polémia és az adok-kapok már az interneten, de valódi információt tőlünk fogtok kapni, és szeretnék mindenkit megkérni a verbális lincselés leállítására, főleg hogyha tisztességes emberekről van szó – fogalmazott a leendő miniszterelnök.

Pankotai Lili azonban nem érte be ezzel a válasszal, szerinte a cáfolás hiánya arra enged következtetni, hogy ha nem is véglegesen, de felmerült Rubovszky neve, és ott lehetett az asztalon. 

A véleményvezér úgy véli, szerinte a bejegyzésének hála hátrált meg Magyar Péter, hiszen az erről szóló posztja 2,5 millió emberhez ért el. Arra is jogot formált, hogy megkérdőjelezze a hamarosan felálló Tisza-kormány döntéseit.

– Igenis, a leendő kormány kialakulásába és programjaiba az embereknek beleszólása van, és nemhogy érvelhetünk vagy véleményezhetünk, hanem állampolgári kötelességünk a rendszerváltás ezen kritikus részeinél ott lennünk és részt vennünk benne – írta Pankotai, aki szerint a Tisza elnöke nekik, fiataloknak köszönheti a kétharmados eredményt.

Elvárom hogy pont ők a leginkább érintő kérdésekbe be legyenek vonva, de minimum tudjuk, hogy kik azok, akik jelölve vannak a mi jövőnk irányítására

– mondta, kiemelve, hogy legyen nyilvános minden miniszteri pozíció jelöltjeinek neve és szakmai háttere is.

 

Borítókép: Pankotai Lili (Forrás: Facebook)

Komment

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Kondor Katalin
idezojelekeurópai unió

Mi kell nekünk?

Kondor Katalin avatarja

Sok mindent túléltünk, Mohácsot is, mármint a véres mohácsi ütközetet, bár sajnos igen kevesen, de sokszor éreztük, hogy a történelemben árunak, megvehető, leigázható helynek képzelnek bennünket.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
