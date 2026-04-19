Pankotai Lili szerint Magyar Péter meghátrált a bejegyzése után, folytatódik az üzengetés

„Várjuk a jelöltek névsorát” – üzent ismét Pankotai Lili a közösségi oldalán Magyar Péternek, miután néhány nappal ezelőtt megjelentek az első sajtóhírek arról, hogy Rubovszky Ritát kérték fel a Tisza oktatási miniszterének. Az állóvizet a Telex cikke kavarta fel, amikor azt írta:

Rubovszky Rita, a Ciszterci Iskolai Főhatóság igazgatója lehet a Tisza oktatási minisztere – tudta meg a Telex több egymástól független forrásból. Úgy értesültünk, hogy már felkérték a feladatra, és azt el is fogadta. Telefonon megkerestük Rubovszky Ritát, aki azt mondta: az új kormány még nem állt fel, így nem akarja kommentálni az értesülésünket.

A Telex cikke hallatán sorra jelentek meg a felháborodott negatív reakciók olyanoktól, akik teljes mellszélességgel kiálltak Magyar Péter mellett: Mérő Vera, Molnár Áron és Pankotai Lili sem maradt ki, hogy kifejtse véleményét, de a tiszás szimpatizánsok közül is sokan reagáltak, egymást érték az aggódó, felháborodott kommentek. Sokan már akkor azt írták, hogy át lettek verve.

Végül Magyar Péter is megszólalt a leendő oktatási miniszter személye kapcsán, és elmondta, az oktatási és kulturális miniszteri pozícióra több jelölt is van jelenleg, és nem született végleges döntés, valamint figyelmeztette a kormánypárti sajtót, hogy ne híreszteljen valótlan, ellenőrizetlen híreket, de a szimpatizánsait is nyugalomra intette.

– Látom, hogy megy a polémia és az adok-kapok már az interneten, de valódi információt tőlünk fogtok kapni, és szeretnék mindenkit megkérni a verbális lincselés leállítására, főleg hogyha tisztességes emberekről van szó – fogalmazott a leendő miniszterelnök.

Pankotai Lili azonban nem érte be ezzel a válasszal, szerinte a cáfolás hiánya arra enged következtetni, hogy ha nem is véglegesen, de felmerült Rubovszky neve, és ott lehetett az asztalon.

A véleményvezér úgy véli, szerinte a bejegyzésének hála hátrált meg Magyar Péter, hiszen az erről szóló posztja 2,5 millió emberhez ért el. Arra is jogot formált, hogy megkérdőjelezze a hamarosan felálló Tisza-kormány döntéseit.

– Igenis, a leendő kormány kialakulásába és programjaiba az embereknek beleszólása van, és nemhogy érvelhetünk vagy véleményezhetünk, hanem állampolgári kötelességünk a rendszerváltás ezen kritikus részeinél ott lennünk és részt vennünk benne – írta Pankotai, aki szerint a Tisza elnöke nekik, fiataloknak köszönheti a kétharmados eredményt.

Elvárom hogy pont ők a leginkább érintő kérdésekbe be legyenek vonva, de minimum tudjuk, hogy kik azok, akik jelölve vannak a mi jövőnk irányítására

– mondta, kiemelve, hogy legyen nyilvános minden miniszteri pozíció jelöltjeinek neve és szakmai háttere is.