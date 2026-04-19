Dömötör Csaba a Greenpeace megkésett jelentéséről: vajon hány ilyen lesz még?

A Greenpeace a gödi akkumulátorgyárról jelentést tett közzé a választások után néhány nappal: a választási kampányban híreszteltekkel ellentétben nem találtak szennyező anyagot.

Magyar Nemzet
2026. 04. 19. 10:14
A választás előtt hosszú hónapokon át mérgezésről beszéltek a gödi gyár ügyében – idézte fel a közösségi oldalán Dömötör Csaba.

A Fidesz európai parlamenti képviselője a HVG címlapját idézte: „Nem nátháról van szó, hanem rákról.”

A választás után öt nappal nyilvánosságra hozzák a vizsgálatuk eredményét, miszerint „nem találtak jelentős szennyezést az akkumulátorgyárak környékén” – mutatott rá a Greenpeace megkésett jelentésére a politikus.

Nem minősítek, csak csendesen kérdezem: vajon hány ilyen lesz még?

– jegyezte meg Dömötör Csaba, utalva rá, hogy újabb tiszás vádaskodásokról is kiderül majd, hogy megalapozatlanok voltak.

A Telex még februárban írta meg, és a Tisza Párt kampányának hangsúlyos eleme volt, hogy Samsung SDI gödi gyárában a kormány tudtával súlyos munkavédelmi szabálytalanságok történtek. Az ügy kapcsán petíciót indítottak, Magyar Péter pártelnök pedig felszólította a kormányt, hogy adjon választ a felmerült kérdésekre.

A hamis híresztelésekre cáfolt rá az a jelentés, amelyet a Greenpeace tett közzé – megkésve, a választást követően.

Nincsen határértéket meghaladó szennyezés az akkumulátorgyárak környezetében

közölte a választások után néhány nappal a Greenpeace, amely még márciusban végzett ellenőrzéseket.

A szervezet Gödön, a Samsung SDI környezetében, Komáromban, az SK akkumulátorgyárak és az NMP-feldolgozó közelében, Sóskúton és Tárnokon, a Dongwha elektrolit- és NMP-feldolgozó üzemének környékén vett mintákat, de az eredményt csak most, a választások után hozta nyilvánosságra.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
