Manfred Weber a vétójog megszüntetését sürgeti + videó

Az Európai Unió döntéshozatali rendszerének átalakítását sürgeti Manfred Weber, aki szerint a vétójog akadályozza a hatékony fellépést. A kijelentésre reagálva Hortay Olivér a közösségi oldalán arra figyelmeztetett: a vétó eltörlése súlyosan sértené a nemzeti érdekérvényesítést.

Magyar Nemzet
2026. 04. 28. 18:19
Manfred Weber, az Európai Néppárt elnöke Forrás: AFP
A politikus úgy véli, a jelenlegi szabályozás hosszabb távon nem tartható fenn, és változtatásra van szükség.

Számomra ez újabb bizonyíték arra, hogy hosszabb távon meg kell változtatni a szabályokat, és meg kell haladni egyes országok vétójogát

 – tette hozzá.

Weber ugyanakkor hangsúlyozta, hogy az Ukrajna finanszírozásáról szóló megállapodás eredményét kedvezőnek tartja. – Végső soron azonban számomra jó eredmény, mert biztosítja Ukrajna finanszírozásának stabilitását. És jelenleg ez a legfontosabb – magyarázta.

A kijelentésekre reagálva Hortay Olivér a közösségi oldalán hívta fel a figyelmet a vétójog jelentőségére.

Nem szabad eltörölni a vétót!

 – írta a Századvég energia- és klímapolitikai üzletágának vezetője, aki szerint a tagállami döntési jogkörök megőrzése kulcsfontosságú az Európai Unió működésében.

Európának most bizalmi tőkét kell befektetnie az új magyar kormányba – jelentette ki Manfred Weber, az Európai Néppárt elnöke kedden strasbourgi sajtótájékoztatóján. 

– Valószínűleg még túl is fogják teljesíteni azt, amire ebben a pillanatban szükség van – mondta Weber a Tisza-kormányra utalva. Mint hangsúlyozta, nem kritikára, túlságosan részletekbe menő tárgyalásokra, hanem támogatásra van szükség, hogy a kormány teljesíteni tudja a választók elvárásait.

 

Borítókép: Manfred Weber, az Európai Néppárt elnöke (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
