Trump nemet mondott Iránnak, nő a nukleáris kockázat, Európa nem enged – napi összefoglaló

Rafael Grossi a nukleáris kockázatok növekedésére figyelmeztetett. Az EU nem lazít a szankciókon, Szlovákia pedig bírósághoz fordul az orosz gáz miatt. Magyar Péter találkozót kezdeményezett Zelenszkijjel, Athén belvárosában pedig egy 89 éves férfi lövöldözött, több embert megsebesített. III. Károly király washingtoni látogatása oldott hangulatban zajlik: Donald Trump egy személyes történetet is megosztott. Napi összefoglaló.

Magyar Nemzet
2026. 04. 29. 1:00
Brüsszel újabb milliárdokat készül átutalni Ukrajnának az uniós kasszából Forrás: AFP
Soha nem volt ilyen nagy a nukleáris katasztrófa kockázata a hidegháború óta

A hidegháború óta nem látott szintre emelkedett a nukleáris katasztrófa veszélye – figyelmeztetett Rafael Grossi, a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség főigazgatója egy New Yorkban zajló nemzetközi konferencián.

Európa energia nélkül maradhat: Von der Leyen nemet mondott a szankciók feloldására

A világ olajszállításának mintegy egyötöde akadt el a Hormuzi-szoros lezárása miatt, miközben Európa energiatartalékai egyre gyorsabban apadnak. A kialakuló válság közepette Ursula von der Leyen egyértelművé tette: szó sem lehet az Irán elleni szankciók feloldásáról, még az energiaellátás helyreállítása érdekében sem.

Ukrajna benyújtotta hivatalos kifizetési kérelmét az Európai Bizottsághoz
Von der Leyen nemet mondott a szankciók feloldására Fotó: AFP

Egy nyolcvankilenc éves férfi rendezett vérfürdőt Athén belvárosában

Egy fegyveres lövöldözni kezdett egy társadalombiztosítási hivatalban és egy bíróságon Athén belvárosában kedden, és több embert megsebesített – tudatták a görög hatóságok. A hatóságok végül elfogták.

Európa végérvényesen magára vállalta az egyre drágább háború terhét

Az ukrajnai háború egyre inkább Európa közvetlen ügyévé válik, miközben az Egyesült Államok figyelme más térségek felé fordul. Egy friss elemzés szerint a pénzügyi és politikai teher fokozatosan az Európai Unióra hárul, míg az ezzel járó költségek egyre csak nőnek. Beszámoltunk arról is, hogy Brüsszel újabb milliárdokat készül átutalni Ukrajnának az uniós kasszából.

Ukrajna stratégiát váltott, célpontban az orosz energetika

A BBC helyszíni beszámolója az ukrán drónerők kárpátaljai származású vezetőjét mutatta be. 

A „Magyar” hívójelű Robert Brovdi parancsnok feladatai közé tartozik az orosz energetikai létesítmények támadásának koordinálása – akár 2000 kilométeres távolságból, valamint havi 30 ezer orosz katona likvidálása, amit saját bevallása szerint az elmúlt négy hónapban sikerrel teljesítettek. 

Ő vezényelte a Barátság kőolajvezeték oroszországi szakasza elleni egyik korábbi támadást, amelynek következtében egy időre leállt az olajszállítás Oroszország és Magyarország között.

Magyarország példáját követte Szlovákia is: az Európai Bírósághoz fordult az orosz gáz ügyében

Szlovákia pénteken beadta panaszát az Európai Unió bíróságához az orosz gáz importját tiltó és az orosz kőolaj behozatalának leállítására felkészülést előirányzó, idén januárban hozott uniós döntés miatt – jelentette be Boris Susko szlovák igazságügy-miniszter a közösségimédia-platformján kedden.

Magyar Péter Beregszászon találkozna az ukrán elnökkel júniusban

Magyar Péter nem várt sokat, és közvetlen találkozót kezdeményezett Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel.

„Anyám szerelmes volt Károlyba” – oldott hangulatban zajlik a washingtoni királyi vizit

Közvetlen és oldott hangulatban zajlik III. Károly király és Kamilla királyné washingtoni látogatása. Bár a brit kormány és Donald Trump közötti vita árnyékot vetett a királyi vizitre, az elnök pikáns családi anekdotái és a brit uralkodó iránti szimpátiája enyhítette a feszült légkört. 

A beszéd során az elnök egy mulatságos magánéleti részletet is megosztott családja és a királyi ház kapcsolatáról.

A Fehér Házban tartott ünnepélyes köszöntőn Trump azonnal viccelődni kezdett
Trump elnök egy mulatságos magánéleti részletet is megosztott Fotó: AFP

Gyorsan eltüntették az ukrán korrupcióról kitálaló Pentagon-vezetőt

Botrányt kavart az a James O’Keefe által nyilvánosságra hozott rejtett kamerás felvétel, amelyen Andrew Hugg, az amerikai hadsereg vegyi és nukleáris biztonsági vezetője súlyos korrupciós vádakat fogalmaz meg az ukrán kormánnyal szemben. Most, a felvétel nyilvánosságra kerülése után az amerikai hadügyi tárca felfüggesztette Huggot.

Áprilisban harmadszor gyulladt ki a Rosznyefty kulcsfontosságú olajfinomítója

Helyszíni jelentések és a műholdfelvételek tanúsága szerint áprilisban már harmadszor bénították meg az ukrán drónok a Rosznyefty stratégiai fontosságú tuapszei finomítóját. A legújabb támadásban az olajfinomító tartályparkja volt érintett, az orosz beszámolók szerint a lehulló drónalkatrészek okoztak tüzet.

Borítókép: Usula von der Leyen, Volodimir Zelenszkij és Mark Rutte (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Lóránt Károly
idezojelekukrajna

Út a háborúhoz

Lóránt Károly avatarja

A 2004-es narancsos forradalom, majd kiterjedtebb formájában a 2013–14-es Majdan téri forradalom a nyugati szoft power tipikus és sikeres alkalmazása.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu