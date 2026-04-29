Trump nemet mondott Iránnak, nő a nukleáris kockázat, Európa nem enged – napi összefoglaló

Európa energia nélkül maradhat: Von der Leyen nemet mondott a szankciók feloldására

A világ olajszállításának mintegy egyötöde akadt el a Hormuzi-szoros lezárása miatt, miközben Európa energiatartalékai egyre gyorsabban apadnak. A kialakuló válság közepette Ursula von der Leyen egyértelművé tette: szó sem lehet az Irán elleni szankciók feloldásáról, még az energiaellátás helyreállítása érdekében sem.

Egy nyolcvankilenc éves férfi rendezett vérfürdőt Athén belvárosában

Egy fegyveres lövöldözni kezdett egy társadalombiztosítási hivatalban és egy bíróságon Athén belvárosában kedden, és több embert megsebesített – tudatták a görög hatóságok. A hatóságok végül elfogták.