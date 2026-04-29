Trump nemet mondott Iránnak, nő a nukleáris kockázat, Európa nem enged – napi összefoglaló
Rafael Grossi a nukleáris kockázatok növekedésére figyelmeztetett. Az EU nem lazít a szankciókon, Szlovákia pedig bírósághoz fordul az orosz gáz miatt. Magyar Péter találkozót kezdeményezett Zelenszkijjel, Athén belvárosában pedig egy 89 éves férfi lövöldözött, több embert megsebesített. III. Károly király washingtoni látogatása oldott hangulatban zajlik: Donald Trump egy személyes történetet is megosztott. Napi összefoglaló.
Európa energia nélkül maradhat: Von der Leyen nemet mondott a szankciók feloldására
A világ olajszállításának mintegy egyötöde akadt el a Hormuzi-szoros lezárása miatt, miközben Európa energiatartalékai egyre gyorsabban apadnak. A kialakuló válság közepette Ursula von der Leyen egyértelművé tette: szó sem lehet az Irán elleni szankciók feloldásáról, még az energiaellátás helyreállítása érdekében sem.
Egy nyolcvankilenc éves férfi rendezett vérfürdőt Athén belvárosában
Egy fegyveres lövöldözni kezdett egy társadalombiztosítási hivatalban és egy bíróságon Athén belvárosában kedden, és több embert megsebesített – tudatták a görög hatóságok. A hatóságok végül elfogták.
Európa végérvényesen magára vállalta az egyre drágább háború terhét
Az ukrajnai háború egyre inkább Európa közvetlen ügyévé válik, miközben az Egyesült Államok figyelme más térségek felé fordul. Egy friss elemzés szerint a pénzügyi és politikai teher fokozatosan az Európai Unióra hárul, míg az ezzel járó költségek egyre csak nőnek. Beszámoltunk arról is, hogy Brüsszel újabb milliárdokat készül átutalni Ukrajnának az uniós kasszából.
A „Magyar” hívójelű Robert Brovdi parancsnok feladatai közé tartozik az orosz energetikai létesítmények támadásának koordinálása – akár 2000 kilométeres távolságból, valamint havi 30 ezer orosz katona likvidálása, amit saját bevallása szerint az elmúlt négy hónapban sikerrel teljesítettek.
Ő vezényelte a Barátság kőolajvezeték oroszországi szakasza elleni egyik korábbi támadást, amelynek következtében egy időre leállt az olajszállítás Oroszország és Magyarország között.
Robert "Magyar" Brovdi, Commander of Ukraine's Unmanned Systems Forces:
Unmanned Systems Forces (USF) make up just 2% of Ukraine's military but these days they account for a third of all targets destroyed. USF's casualty rate, is no secret: less than 1% per year. 1/8 pic.twitter.com/zM0eN97in8
Magyarország példáját követte Szlovákia is: az Európai Bírósághoz fordult az orosz gáz ügyében
Szlovákia pénteken beadta panaszát az Európai Unió bíróságához az orosz gáz importját tiltó és az orosz kőolaj behozatalának leállítására felkészülést előirányzó, idén januárban hozott uniós döntés miatt – jelentette be Boris Susko szlovák igazságügy-miniszter a közösségimédia-platformján kedden.
„Anyám szerelmes volt Károlyba” – oldott hangulatban zajlik a washingtoni királyi vizit
Közvetlen és oldott hangulatban zajlik III. Károly király és Kamilla királyné washingtoni látogatása. Bár a brit kormány és Donald Trump közötti vita árnyékot vetett a királyi vizitre, az elnök pikáns családi anekdotái és a brit uralkodó iránti szimpátiája enyhítette a feszült légkört.
A beszéd során az elnök egy mulatságos magánéleti részletet is megosztott családja és a királyi ház kapcsolatáról.
Gyorsan eltüntették az ukrán korrupcióról kitálaló Pentagon-vezetőt
Botrányt kavart az a James O’Keefe által nyilvánosságra hozott rejtett kamerás felvétel, amelyen Andrew Hugg, az amerikai hadsereg vegyi és nukleáris biztonsági vezetője súlyos korrupciós vádakat fogalmaz meg az ukrán kormánnyal szemben. Most, a felvétel nyilvánosságra kerülése után az amerikai hadügyi tárca felfüggesztette Huggot.
Áprilisban harmadszor gyulladt ki a Rosznyefty kulcsfontosságú olajfinomítója
Helyszíni jelentések és a műholdfelvételek tanúsága szerint áprilisban már harmadszor bénították meg az ukrán drónok a Rosznyefty stratégiai fontosságú tuapszei finomítóját. A legújabb támadásban az olajfinomító tartályparkja volt érintett, az orosz beszámolók szerint a lehulló drónalkatrészek okoztak tüzet.
Borítókép: Usula von der Leyen, Volodimir Zelenszkij és Mark Rutte (Fotó: AFP)
