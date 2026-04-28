Magyar Péterkárpátaljai magyarBeregszászukrán elnökVolodimir Zelenszkij

Magyar Péter Beregszászon találkozna az ukrán elnökkel júniusban

Magyar Péter nem várt sokat, és közvetlen találkozót kezdeményezett Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2026. 04. 28. 17:56
Magyar Péter Beregszászon találkozik az ukrán elnökkel júniusban Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Ha ezeket a kérdéseket rendezni tudjuk, azzal bizonyosan új fejezetet nyithatunk az ukrán–magyar kétoldalú kapcsolatokban 

– közölte Magyar Péter. 

Magyar Péter: Az engedmények előremutatók, de nem elegendők

A kormányfőjelölt szerint az ukrán kormány által 2025-ben az oktatás terén bejelentett engedmények előremutatók, de nem elegendők. Kifejtette, hogy Ukrajnában a felsőoktatás továbbra is egynyelvű, az érettségi vizsgák ukrán nyelvűek, és a nyelvhasználat más hivatalos területein sem történt érdemi változás.

Továbbra is fennáll, hogy a hivatalos nyelvhasználat szigorúan egy nyelvre épül, a közigazgatásban, bíróságon, hivatalos eljárásokban csak az ukrán nyelv használható

– mutatott rá. Egyúttal kiemelte, hogy a magyar kisebbség nem kérhet hivatalos ügyintézést anyanyelvén, még a többségében magyarlakta településeken sem. Arról is írt, hogy a közélet és kultúra terén is megmaradtak a korlátozások, mert ugyan lehet magyar nyelvű rendezvényeket tartani és működhetnek magyar sajtóorgánumok, de kvóták, regisztrációs és formai követelmények szorításában. Hozzátette, hogy a nyilvános megszólalások során a hivatalos személyek, például az iskolaigazgatók vagy a polgármesterek továbbra sem használhatják szabadon anyanyelvüket.

Magyar Péter közölte: arra bátorítja az ukrán vezetést, hogy ezeken a területeken is merjen nagyot lépni az európai értékek és a valódi szabadság és egyenlőség felé.

A leendő miniszterelnök biztosította Babják Zoltánt arról, hogy kárpátaljai honfitársaink mindenben számíthatnak az anyaország és a Tisza-kormány támogatására.

 

Borítókép: Magyar Péter (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

idezojelekukrajna

Lóránt Károly avatarja

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu