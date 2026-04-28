Magyar Péter Beregszászon találkozna az ukrán elnökkel júniusban

Ha ezeket a kérdéseket rendezni tudjuk, azzal bizonyosan új fejezetet nyithatunk az ukrán–magyar kétoldalú kapcsolatokban
– közölte Magyar Péter.
A kormányfőjelölt szerint az ukrán kormány által 2025-ben az oktatás terén bejelentett engedmények előremutatók, de nem elegendők. Kifejtette, hogy Ukrajnában a felsőoktatás továbbra is egynyelvű, az érettségi vizsgák ukrán nyelvűek, és a nyelvhasználat más hivatalos területein sem történt érdemi változás.
Továbbra is fennáll, hogy a hivatalos nyelvhasználat szigorúan egy nyelvre épül, a közigazgatásban, bíróságon, hivatalos eljárásokban csak az ukrán nyelv használható
– mutatott rá. Egyúttal kiemelte, hogy a magyar kisebbség nem kérhet hivatalos ügyintézést anyanyelvén, még a többségében magyarlakta településeken sem. Arról is írt, hogy a közélet és kultúra terén is megmaradtak a korlátozások, mert ugyan lehet magyar nyelvű rendezvényeket tartani és működhetnek magyar sajtóorgánumok, de kvóták, regisztrációs és formai követelmények szorításában. Hozzátette, hogy a nyilvános megszólalások során a hivatalos személyek, például az iskolaigazgatók vagy a polgármesterek továbbra sem használhatják szabadon anyanyelvüket.
Magyar Péter közölte: arra bátorítja az ukrán vezetést, hogy ezeken a területeken is merjen nagyot lépni az európai értékek és a valódi szabadság és egyenlőség felé.
A leendő miniszterelnök biztosította Babják Zoltánt arról, hogy kárpátaljai honfitársaink mindenben számíthatnak az anyaország és a Tisza-kormány támogatására.
