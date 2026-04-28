Példátlan lépés: Zelenszkij szárazföldi robotokkal indít támadást + videó

Zelenszkij olyan döntést jelentett be, amely új szintre emelheti a háborút: több tízezer földi robot bevetésére készül az ukrán hadsereg. Ez nem csak jövőbeli terv, hanem már zajló fejlesztés, amelynek célja, hogy életeket mentsen és átalakítsa a harctéri műveleteket.

Magyar Nemzet
2026. 04. 28. 11:52
Orosz–ukrán háború (Fotó: AFP)
Az elnök szerint a drónok után ezek a rendszerek jelentik a hadviselés következő nagy lépését, mivel kulcsszerepet játszanak a logisztikában, a sebesültek kimenekítésében és a harci műveletekben. A feladat végrehajtásával a védelmi minisztériumot és a vezérkart bízták meg, hangsúlyozva, hogy a fejlesztések célja az emberéletek védelme. Bár az idei megrendelések már most meghaladják a tavalyi szintet, a termelés további növelését sürgetik.

Az elnök kiemelte, hogy a modern harctéri technológiák mellett sürgősen erősíteni kell Ukrajna lég- és rakétavédelmét is. Kijev aktívan keres ballisztikus rakéták elleni rendszereket és alternatív megoldásokat, ugyanakkor a nemzetközi helyzet – különösen az Iránhoz köthető konfliktusok – megnehezíti az elfogórakéták beszerzését.

Eközben európai országok már hozzájárultak a védelmi programokhoz, és további támogatás is várható. Hosszabb távon Ukrajna saját rakétavédelmi képességek kiépítésére törekszik, nemzetközi partnerekkel együttműködésben.

Zelenszkij hangsúlyozta, hogy az ukrán védelmi ipar jelentős fejlődésen ment keresztül: 

ma már milliós nagyságrendben gyártanak drónokat, rendelkeznek nagy hatótávolságú csapásmérő eszközökkel, valamint hazai gyártású tüzérségi rendszerekkel és lőszerrel – olyan kapacitásokkal, amelyek a háború előtt nem álltak rendelkezésre ilyen mértékben. 

Ezek a fejlesztések már érezhető hatással vannak a harctéri helyzetre.

Hosszú távú célként az elnök a kulcsfontosságú fegyverrendszerek teljes körének kiépítését jelölte meg, valamint a nemzetközi együttműködések bővítését. A Közel-Keleten, az Öböl térségében, a Kaukázusban és az Európai Unióban kötött megállapodások már most pénzügyi támogatást, üzemanyag-ellátást és energetikai együttműködést biztosítanak.

Zelenszkij hangsúlyozta, hogy Ukrajna nemcsak saját magát védi, hanem hozzájárul a nemzetközi biztonsághoz is. Figyelmeztetett: ha Oroszország sikerrel jár egy ország ellen, további államok kerülhetnek célkeresztbe. Példaként említette Moldovát, Georgiát és Belarussziát, amelyek szerinte egy terjeszkedési folyamat részei.

Az elnök ezért az Egyesült Államok és Európa további támogatását kérte, beleértve a biztonsági garanciákat, Ukrajna szuverenitásának tiszteletben tartását, az EU-tagság perspektíváját és az újjáépítés hosszú távú támogatását. Hangsúlyozta: céljuk egy igazságos béke elérése.

