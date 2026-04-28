Példátlan lépés: Zelenszkij szárazföldi robotokkal indít támadást + videó

Az elnök szerint a drónok után ezek a rendszerek jelentik a hadviselés következő nagy lépését, mivel kulcsszerepet játszanak a logisztikában, a sebesültek kimenekítésében és a harci műveletekben. A feladat végrehajtásával a védelmi minisztériumot és a vezérkart bízták meg, hangsúlyozva, hogy a fejlesztések célja az emberéletek védelme. Bár az idei megrendelések már most meghaladják a tavalyi szintet, a termelés további növelését sürgetik.

Az elnök kiemelte, hogy a modern harctéri technológiák mellett sürgősen erősíteni kell Ukrajna lég- és rakétavédelmét is. Kijev aktívan keres ballisztikus rakéták elleni rendszereket és alternatív megoldásokat, ugyanakkor a nemzetközi helyzet – különösen az Iránhoz köthető konfliktusok – megnehezíti az elfogórakéták beszerzését.

Eközben európai országok már hozzájárultak a védelmi programokhoz, és további támogatás is várható. Hosszabb távon Ukrajna saját rakétavédelmi képességek kiépítésére törekszik, nemzetközi partnerekkel együttműködésben.

Zelenszkij hangsúlyozta, hogy az ukrán védelmi ipar jelentős fejlődésen ment keresztül:

ma már milliós nagyságrendben gyártanak drónokat, rendelkeznek nagy hatótávolságú csapásmérő eszközökkel, valamint hazai gyártású tüzérségi rendszerekkel és lőszerrel – olyan kapacitásokkal, amelyek a háború előtt nem álltak rendelkezésre ilyen mértékben.

Ezek a fejlesztések már érezhető hatással vannak a harctéri helyzetre.