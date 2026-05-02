Régies bakancs vagy Puma sportcipő - Renault 4 E-Tech Electric - Ford Puma Gen-E összehasonlító teszt

Lakberendezés

A műszerfal is az 5-ösből jött, de ez nem baj

Kisebb teljes hossza ellenére a francia kocsi tengelytávja a nagyobb (+3,6 cm), belül azonban nem érezni tágasabbnak a hátsó sorát, mivel kisebbek az ablakai, és alacsonyabban van az ülőlapja, ezért felhúzott lábakkal kell ülni. Hátul valamivel természetesebb az üléshelyzet a Fordban, ebben is közel sík a padló, de az első ülések alá nem fér be a lábfej. Elöl viszont érezhetően kisebb a fejtér: 178 centiméteres magasságommal a szemem a napellenzővel van egy magasságban a vezetőülés legalsó állásában. Viszont a magasabb üléspozíció azt is jelenti, hogy a Pumából jóval kényelmesebb a kiszállás, a 4-esből szinte ki kell mászni, ami egy emelt crossovertől szokatlan.

Kényelmesek a puha tömésű, régies formájú ülések a Renault-ban

Nem csak a technikája, a műszerfala is ugyanaz a 4-esnek, mint az 5-ösnek, ami azonban egyáltalán nem gond, mivel a francia tervezők otthonos és élhető belsőt terveztek, a külsőhöz hasonlóan némi retró beütéssel. Utóbbi főleg a puha és kényelmes ülések formáján, steppelt kárpitozásán, valamint a műszerfal műbőr díszítésein köszön vissza, csak az hiányzik, hogy a régi 4-es műszerfal-grafikáját be lehessen tölteni a vezető előtti 10,3 colos digitális kijelzőre. Kimondottan jó a minőségérzet, amit csak a záráskor recsegve behajló vezetőoldali tükör és a basszusra zörögni kezdő műanyag burkolatok rontanak le valamelyest. A középkonzol és az érintőképernyő is a vezető felé fordul, utóbbi 10,1 colos, és Google szoftver fut rajta meglehetősen gyorsan és zökkenőmentesen, ami az útvonalon lévő töltési helyek megtervezésére is igaz a gyári navigációban.

Könnyű kezelni a fedélzeti menürendszert

Érthetetlen viszont, hogy ha már a klímaberendezésnek meghagyták a fizikai gombjait, miért nem tudtak a hangerőállításra is egy tekerőt csatasorba állítani: a vezető ugyan kényelmesen tudja mutató- és középső ujjal használni az ősi Renault-távirányítót a kormány mögött, az utasnak azonban a képernyő felső részéből lenyíló menüt kell használni a hangerő módosításához. De nem ez a legidegesítőbb részlet a 4-esben, hanem a rúzstokra hasonlító irányválasztó kar a kormány mögött, amely nem mindig veszi be a kívánt „sebességet”, így parkolási manőverek közben az autó néha az ellentétes irányba indul el, mint amerre szeretnénk.