Családi háttér, állami támogatások, politikai fordulat – így lett Balogh Levente „self-made” milliárdos

Magyarország uniós tagsága egy vicc

Az Ellenpont szerint a legfurcsább konfliktusa saját magával azonban mégsem ez Balogh Leventének, hanem az, hogy mit gondol az Európai Uniót illetően. Politikai ébredését és a (kormányzati milliárdoktól eltekintve) NER-től való különállására való ráébredését ugyanis arra alapozta, hogy félelmei szerint Orbán Viktor kivezetné Magyarországot az Európai Unióból.

„Arról szavazunk, hogy az Unióban európaiként, vagy Európában kitaszítottként éljünk” – üzente a magyar választóknak két nappal a választások előtt. Ebből arra lehet következtetni, hogy az „européer” elköteleződés vitte Baloghot a Tisza táborába. Azonban

valószínűbbnek tűnik, hogy itt is inkább a marketing szempontok játszhattak szerepet. Korábban ugyanis sokkal kevésbé volt elkötelezett Magyarország uniós tagsága mellett.

Még 2015-ben arról beszélt, hogy nemmel szavazna Magyarország uniós tagságára, mert amíg nem lehet csatlakozni az euróhoz, „a tagság csak vicc”. Szerinte Magyarország számára viszont egyébként sem lenne jó az euró bevezetése.

Vicc ez az egész, olyan kis országokban vezették csak be az eurót, ahol ez semmit sem számít

– mondta a Forbesnak még 2015-ben.

Az interjúban azt is kijelentette: nemmel szavazna az uniós tagságra.

Tekintve, hogy Magyarországon jelenleg sincs euró, feltételezhető, hogy Balogh hiányérzete az EU-val kapcsolatban nem enyhült. Vagyis a kiállás, miszerint félti hazánk uniós tagságát a Fidesz-kormánytól, legalábbis átlátszó érvelés – mutatott rá az Ellenpont.