Balogh LeventeFideszTisza Párt

Családi háttér, állami támogatások, politikai fordulat – így lett Balogh Levente „self-made” milliárdos

Látványos politikai fordulatot vett a „self-made” milliárdosként épített imázs: Balogh Levente a választások előtt a Tisza Párt mellé állt. Az Ellenpont azonban bemutatja, hogy a Szentkirályi tulajdonosának karrierje korántsem önerőből indult, hanem komoly családi és később állami háttér segítette. Politikai megszólalásai pedig több ponton is nehezen egyeztethetőek össze korábbi kijelentéseivel.

Magyar Nemzet
2026. 05. 02. 8:12
Balogh Levente (Forrás: Facebook/Balogh Levente Hivatalos Oldala)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Magyarország uniós tagsága egy vicc

Az Ellenpont szerint a legfurcsább konfliktusa saját magával azonban mégsem ez Balogh Leventének, hanem az, hogy mit gondol az Európai Uniót illetően. Politikai ébredését és a (kormányzati milliárdoktól eltekintve) NER-től való különállására való ráébredését ugyanis arra alapozta, hogy félelmei szerint Orbán Viktor kivezetné Magyarországot az Európai Unióból.

„Arról szavazunk, hogy az Unióban európaiként, vagy Európában kitaszítottként éljünk” – üzente a magyar választóknak két nappal a választások előtt. Ebből arra lehet következtetni, hogy az „européer” elköteleződés vitte Baloghot a Tisza táborába. Azonban 

valószínűbbnek tűnik, hogy itt is inkább a marketing szempontok játszhattak szerepet. Korábban ugyanis sokkal kevésbé volt elkötelezett Magyarország uniós tagsága mellett.

Még 2015-ben arról beszélt, hogy nemmel szavazna Magyarország uniós tagságára, mert amíg nem lehet csatlakozni az euróhoz, „a tagság csak vicc”. Szerinte Magyarország számára viszont egyébként sem lenne jó az euró bevezetése.

Vicc ez az egész, olyan kis országokban vezették csak be az eurót, ahol ez semmit sem számít

– mondta a Forbesnak még 2015-ben.

Az interjúban azt is kijelentette: nemmel szavazna az uniós tagságra. 

Tekintve, hogy Magyarországon jelenleg sincs euró, feltételezhető, hogy Balogh hiányérzete az EU-val kapcsolatban nem enyhült. Vagyis a kiállás, miszerint félti hazánk uniós tagságát a Fidesz-kormánytól, legalábbis átlátszó érvelés – mutatott rá az Ellenpont.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

